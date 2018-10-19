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Twitter, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili tweet atan bot hesapları askıya aldı

İki haftayı aşkın süredir Twitter gündeminde olan Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili tweet atan ve Suudi yetkililer tarafından yönetildiği düşünülen bot hesaplar askıya alındı.
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Twitter, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili tweet atan bot hesapları askıya aldı
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2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin ne olduğu henüz netlik kazanmış değil. Suudi Arabistan'dan, Türkiye'den ve ABD'den yetkililer farklı ihtimaller üzerinde dururken konunun hararetli bir şekikde tartışıldığı Twitter'da da olayla ilgili pek çok iddia ortaya atılıyor. Bununla birlikte Twitter yönetimi olayla ilgili tweet atan bot hesapları takibe aldı. Suudi yetkililerle bağlantılı olduğu düşünülen bot hesaplar askıya alındı.


Suudi yetkilileri destekleyen tweet'ler atıyordu 

Bugüne kadar yapılan açıklamalarda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da Suudi yetkililer bu ihtimali reddetmiş ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk'tan çıktığını dile getirmişti. Twitter'ın tespit ettği bot hesaplar ise Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü yönündeki iddialara şüpheyle yaklaşılmasını telkin eden tweet'leri yeniden paylaşıyordu. Suudi hükümetinden bazı kişilerin attığı tweet'leri tekrar tekrar paylaşarak Twitter'daki tartışmaları manipüle etmeye çalıştığı tahmin edilen bot hesaplar ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı destekleyen paylaşımlarda da bulunuyordu.


Botlar tarafından paylaşılan tweet'ler trendler arasında yükselirken bilişim teknolojileri uzmanı Josh Russell, Arapça atılan tweet'lerin tek bir kaynaktan kontrol edildiğini ve bu tweet'lerin büyük bir kısmının bot hesaplar tarafından atıldığını tespit etti. Tespitlerini Twitter yönetimiyle paylaşan Russell, sosyal medya platformunun bu konuyu incelemesini istedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter, yüzlerce bot hesabın askıya alındığını duyurdu. 


https://nypost.com/2018/10/18/twitter-suspended-pro-saudi-bots-after-khashoggi-disappearance/ Yorum Yaz
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Sphenis 7 ay
Yerinde bir hamle olmuş.
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Kayrabey 7 ay
Her yeri bot dolu bir sistem...
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