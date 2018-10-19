Twitter, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili tweet atan bot hesapları askıya aldı

Suudi yetkilileri destekleyen tweet'ler atıyordu
Bugüne kadar yapılan açıklamalarda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da Suudi yetkililer bu ihtimali reddetmiş ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk'tan çıktığını dile getirmişti. Twitter'ın tespit ettği bot hesaplar ise Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü yönündeki iddialara şüpheyle yaklaşılmasını telkin eden tweet'leri yeniden paylaşıyordu. Suudi hükümetinden bazı kişilerin attığı tweet'leri tekrar tekrar paylaşarak Twitter'daki tartışmaları manipüle etmeye çalıştığı tahmin edilen bot hesaplar ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı destekleyen paylaşımlarda da bulunuyordu.
Botlar tarafından paylaşılan tweet'ler trendler arasında yükselirken bilişim teknolojileri uzmanı Josh Russell, Arapça atılan tweet'lerin tek bir kaynaktan kontrol edildiğini ve bu tweet'lerin büyük bir kısmının bot hesaplar tarafından atıldığını tespit etti. Tespitlerini Twitter yönetimiyle paylaşan Russell, sosyal medya platformunun bu konuyu incelemesini istedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter, yüzlerce bot hesabın askıya alındığını duyurdu.
https://nypost.com/2018/10/18/twitter-suspended-pro-saudi-bots-after-khashoggi-disappearance/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle