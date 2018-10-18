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Facebook, kullanıcıların verilerini çalan hackerlara bir adım daha yaklaştı

Geçtiğimiz ay Facebook'ta yaşanan veri ihlali nedeniyle 29 milyon kullanıcının kişisel verileri hackerların eline geçmişti. Şirket saldırının arkasındaki isimleri tespit etmeye başladı.
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz ay Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı yaşanmış ve milyonlarca kullanıcının kişisel verileri hackerların eline geçmişti. İlk etapta saldırıdan etkilenen kullanıcı sayısının 50 milyonun üstünde olduğu belirtilse de geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada 29 milyon kullanıcının saldırganların hedefi olduğu belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak FBI ile iş birliği yapan Facebook, hackerlara bir adım daha yaklaştı.

Saldırının arkasında herhangi bir hükümet yok 

Facebook ihlali doğruladıktan sonra hackerlara ulaşmak için çalışmalara başlarken siber saldırının arkasında bir hükümete bağlı olarak çalışan hacker gruplarının olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Özellikle ABD seçimleri öncesinde Facebook'ta propaganda faaliyetleri yürüten Rus hackerların böyle bir saldırıyı gerçekleştirme ihtimali dillendirilse de Facebook bu konuda bir açıklama yapmamıştı.
Wall Street Journal'ın soruşturmaya yakın kişilerden edindiği bilgilere göre saldırının arkasında Rusya ya da farklı bir hükümet tarafından yönlendirilen bir hacker grubu yer almıyor. İlk bulgulara göre hackerlar Facebook'ta ve Instagram'da bir dijital pazarlama şirketini paravan olarak kullanmış ve kullanıcılaı spam mesajlarına boğmuştu. Facebook ve soruşturmada yer alan yetkili makamlar söz konusu dijital pazarlama şirketinin izini sürerken hackerların saldırıyı nasıl başlattığı ve spam mesajlar ile saldırı arasındaki bağlantının ne olduğu şu an için belirsiz.
Bununla birlikte saldırının ileriki safhaları Facebook tarafından geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Şirketin açıklamasına göre Facebook kullanıcılarının kendi profillerini diğer insanların gözünden görmesini sağlayan ''Başkasının gözünden gör'' özelliğinde bir güvenlik açığı hackerlara davetiye çıkarmıştı. Bu açıktan faydalanan hackerlar; kullanıcıların Facebook'a veya üçüncü taraf web sitelerine girerken kullandığı ''erişim jetonlarını'' ele geçirmiş ve kullanıcıların hesaplarına giriş yapmıştı.
Siber saldırı ile bir kullanıcının Facebook hesabında yer alan bütün veriler hackerların eline geçmiş durumda. Bu veriler arasında isim, soyisim, yaşadığı şehir, cep telefonu numarası, e-posta adresi, Facebook'ta yapılan aramalar ve paylaşılan fotoğraflar, konum geçmişi gibi çok sayıda hassas bilgiler yer alıyor. 

https://www.engadget.com/2018/10/17/facebook-data-breach-spam/ Yorum Yaz
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