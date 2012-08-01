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Twitter, Guy Adams'ın profiline getirilen yasak için özür diledi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Twitter hesabı üzerinden NBC'nin olimpiyat yayınını oldukça sert bir şekilde eleştiren Britanyalı gazeteci Guy Adams'ın eleştirileri sırasında bir NBC çalışanının e-posta adresini açık bir şekilde paylaşması üzerine Twitter hesabı kapatılmıştı.

Guy Adams'a yapılan bu uygulama birçok kişinin tepkisini çekmiş ve dünyanın dört bir yanından gelen sansür suçlamaları Twitter'ı bir hayli zor duruma düşürmüştü. Kullanıcıların bu tepkilerine duyarsız kalmayan Twitter, Guy Adams'ın hesabını tekrar açarak Twitter üzerinden resmi bir özür yayınladı. Twitter adına özür dileyen baş hukuk danışmanı Alex Macgillivray, bir blog yazısı kaleme alarak sosyal ağın güvenlik ve gizlilik prosedürlerini paylaştı. Şirketin medya ilişkileri yöneticisi Chloe Sladden de söz konusu yazıya bağlantı verdiği bir tweet aracılığı ile Adams’tan ve kamuoyundan özür diledi.

Britanyalı gazetecinin adının verilmediği blog yazısında, kurumsal e-posta adreslerinin özel nitelik taşıyıp taşımadığının Twitter tarafından düşünülmesi gerektiği belirtildi. Hesabın kapatılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu dile getiren Macgillivray, Twitter'ın bundan sonra herhangi bir kullanıcı için proaktif yolları kullanmayacağını dile getirdi.

http://blog.twitter.com/2012/07/our-approach-to-trust-safety-and.html Yorum Yaz
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Rubisco 6 yıl
İngilterede twitter mesajı yüzünden dün tutuklanan 17 yaşındaki eleman haber olmuyor da, bu niye haber oluyor??
londra2012.sporx.com/...
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Recharged 6 yıl
Twitter insanların her şeyi rahatlıkla,özgürce dile getirebildiği ve herkesin bunu görebileceği bir sosyal ağ.Fakat bazen öyle durumlar oluyor ki iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar kolayını bulup hakaret ve küfür içerikli twitler atarak çoğu kişinin canını sıkabiliyor.Sansür yok ama bazende olmalı diyor insan onları görünce.
Habere gelince yapılan son derece yanlış ve Twitter'a yakışmayan bir olay olmuş.Sonradan düzeltilmesi ve özür dilenilmesi ne kadar şeyi değiştirir bilemem.Umarım bundan sonra böyle saçma şeyler yapmazlar.
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*GameOver* 6 yıl
ben duymadım bir daha özür dilesin
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Rajeesh 6 yıl Recharged
Eagle Claw

Twitter insanların her şeyi rahatlıkla,özgürce dile getirebildiği ve herkesin bunu görebileceği bir sosyal ağ.

öyle görünüyor ama değil. bu twitterin ilk sansürü değil son sansürü de olmuyacak. sözde sosyal medya diye pohpohluyorlar ama sadece sansürcü geleneksel medyanın internet uzantısı
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alito 6 yıl
Twitter da bazen saçmalayabiliyormuş demek ki ama hatasından dönmüş olmasıda birşeydir
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YGA 6 yıl
Twitter'da insanların adlarına,şahıslarına küfür eden,hakaretler savuran Erol Köse bile kapatılmadı.Bırakın Erol Köse'yi,Türkiye'nin haklarına,Mustafa Kemal Atatürk'e küfürler savuran kullanıcılar kapatılmadı. Bunu niye kapatmışlar?
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Prоwler 6 yıl YGA
YGA

Twitter'da insanların adlarına,şahıslarına küfür eden,hakaretler savuran Erol Köse bile kapatılmadı.Bırakın Erol Köse'yi,Türkiye'nin haklarına,Mustafa Kemal Atatürk'e küfürler savuran kullanıcılar kapatılmadı. Bunu niye kapatmışlar?

>türkiye
>kişilik hakları
nasıl bir bağlantı kurdun da olayı atatürk'e çektin?
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Çikizen 6 yıl
O değil de, Guy Adams meşhur oldu desenize.
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Pilavlı 6 yıl
o değilde benim hesabı verified yapsa ya
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