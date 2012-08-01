Twitter, Guy Adams'ın profiline getirilen yasak için özür diledi

Haber Editörü
Twitter hesabı üzerinden NBC'nin olimpiyat yayınını oldukça sert bir şekilde eleştiren Britanyalı gazeteci Guy Adams'ın eleştirileri sırasında bir NBC çalışanının e-posta adresini açık bir şekilde paylaşması üzerine Twitter hesabı kapatılmıştı.
Guy Adams'a yapılan bu uygulama birçok kişinin tepkisini çekmiş ve dünyanın dört bir yanından gelen sansür suçlamaları Twitter'ı bir hayli zor duruma düşürmüştü. Kullanıcıların bu tepkilerine duyarsız kalmayan Twitter, Guy Adams'ın hesabını tekrar açarak Twitter üzerinden resmi bir özür yayınladı. Twitter adına özür dileyen baş hukuk danışmanı Alex Macgillivray, bir blog yazısı kaleme alarak sosyal ağın güvenlik ve gizlilik prosedürlerini paylaştı. Şirketin medya ilişkileri yöneticisi Chloe Sladden de söz konusu yazıya bağlantı verdiği bir tweet aracılığı ile Adams’tan ve kamuoyundan özür diledi.
Britanyalı gazetecinin adının verilmediği blog yazısında, kurumsal e-posta adreslerinin özel nitelik taşıyıp taşımadığının Twitter tarafından düşünülmesi gerektiği belirtildi. Hesabın kapatılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu dile getiren Macgillivray, Twitter'ın bundan sonra herhangi bir kullanıcı için proaktif yolları kullanmayacağını dile getirdi.
http://blog.twitter.com/2012/07/our-approach-to-trust-safety-and.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
londra2012.sporx.com/...
Habere gelince yapılan son derece yanlış ve Twitter'a yakışmayan bir olay olmuş.Sonradan düzeltilmesi ve özür dilenilmesi ne kadar şeyi değiştirir bilemem.Umarım bundan sonra böyle saçma şeyler yapmazlar.
öyle görünüyor ama değil. bu twitterin ilk sansürü değil son sansürü de olmuyacak. sözde sosyal medya diye pohpohluyorlar ama sadece sansürcü geleneksel medyanın internet uzantısı
>türkiye
>kişilik hakları
nasıl bir bağlantı kurdun da olayı atatürk'e çektin?