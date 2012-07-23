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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nın resmi anlatıcısı olacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 3 Ağustos'ta başlayacak olan Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda faaliyet gösterecek olan resmi merkez sayfasının kurulmasıiçin Twitter ve NBC anlaşmaya vardılar. Anlaşma kapsamında mikro blog sitesi, Olimpiyat oyunlarının resmi anlatıcısı olacak.

Wall Street'in yayınladığı habere göre: Traftarların, sporcuların ve ünlü kişilerin tweetlerinin, merkez sayfada toplanacağı belirtiliyor. Ayrıca, merkez sayfanın NBC tarafından yayın esnasında yoğun bir şekilde tanıtılacağı da bildiriliyor. Anlaşma çercevesinde her iki tarafta herhangi bir ödeme yapmayacak, ancak anlaşmanın Twitter'ın aylık 140 milyonluk kullanıcı sayısında artışa neden olması bekleniyor. Söz konusu anlaşmaya dair açıklamada bulunan Twitter'ın Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Chloe Sladden, anlaşmanın yeni kullanıcıların Twitter'ı deneyimlemesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Twitter'ın kullanıcı sayısını arttırabilmek adına yakaladığı bu büyük fırsatı nasıl değerlendireceğini Londra 2012'nin başlamasıyla birlikte göreceğiz.

http://online.wsj.com/article_email/SB10000872396390444025204577543313839816248-lMyQjAxMTAyMDIwMjAyODI3Wj.html Yorum Yaz
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Recharged 6 yıl
Gayet güzel bir atılım Twitter için.
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gD 6 yıl
27 temmuzda başlıyor olimpiyatlar,düzeltilirse iyi olur.
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DH Misafiri 6 yıl
Siz donanım haber sitesi olduğunuza eminmisiniz? Bune böyle sosyal medya haberi vermekten donanımı unuttunuz!
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ssbrc 6 yıl
parayı kırdı tiwtter
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winnerS 6 yıl
beyin.dll bulunamadı.
Kendimi çok zorladım ama bu mesajı yazmamak için...
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C.E.A 6 yıl

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vallierevbpk 6 yıl
Traftarların, sporcuların ve ünlü kişilerin tweetlerinin, merkez sayfada toplanacağı belirtiliyor.
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jovanovic 6 yıl
Kaç paraya bağladılar kim bilir işi...
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Hasanyus 6 yıl
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