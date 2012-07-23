Twitter, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nın resmi anlatıcısı olacak





3 Ağustos'ta başlayacak olan Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda faaliyet gösterecek olan resmi merkez sayfasının kurulmasıiçin Twitter ve NBC anlaşmaya vardılar. Anlaşma kapsamında mikro blog sitesi, Olimpiyat oyunlarının resmi anlatıcısı olacak.





Wall Street'in yayınladığı habere göre: Traftarların, sporcuların ve ünlü kişilerin tweetlerinin, merkez sayfada toplanacağı belirtiliyor. Ayrıca, merkez sayfanın NBC tarafından yayın esnasında yoğun bir şekilde tanıtılacağı da bildiriliyor. Anlaşma çercevesinde her iki tarafta herhangi bir ödeme yapmayacak, ancak anlaşmanın Twitter'ın aylık 140 milyonluk kullanıcı sayısında artışa neden olması bekleniyor. Söz konusu anlaşmaya dair açıklamada bulunan Twitter'ın Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Chloe Sladden, anlaşmanın yeni kullanıcıların Twitter'ı deneyimlemesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.





Twitter'ın kullanıcı sayısını arttırabilmek adına yakaladığı bu büyük fırsatı nasıl değerlendireceğini Londra 2012'nin başlamasıyla birlikte göreceğiz.

http://online.wsj.com/article_email/SB10000872396390444025204577543313839816248-lMyQjAxMTAyMDIwMjAyODI3Wj.html