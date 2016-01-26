Twitter bazı VIP kullanıcıları için reklam gösterimini durdurdu

Bu kişiler için reklamsız Twitter ya da neredeyse reklam içermeyen bir sosyal platform deneyimi sunuluyor. Kaynaklar, San Francisco merkezli mikro blog sitesinin bazı VIP kullanıcılara reklam gösterimini durdurduğunu söylüyor. Teknoloji sitesi Re/code tarafından yayınlanan bir rapora göre Twitter en değerli kullanıcılarının sosyal ağ ile etkileşimde kalmasını sağlamak için onlara reklamsız bir deneyim sağladığını iddia ediyor.

Twitter yeni kullanıcı kazanmak ve hizmetlerini canlandırmak için mücadele verirken geçtiğimiz Pazar günü dört üst düzey yöneticisinin istifa şokuyla sarsılmıştı. Hisseleri değer kaybeden şirket Ekim 2015 tarihinde ise çalışanlarının yüzde 8'inin işine son vermişti.

http://recode.net/2016/01/25/twitter-has-stopped-showing-ads-to-some-of-its-most-valuable-users/

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Ücretsiz bir hizmet olan Twitter'ın geliri çoğu web sitesi gibi reklam gösterimine dayanıyor. Ancak tüm kullanıcılara değil: Son birkaç aydır sosyal medya şirketi en seçkin ve aktif kullanıcılarından oluşan küçük bir grup için reklam gösterimini durdurmuş veya görüntülenen reklam sayısını bariz bir şekilde azaltmış durumda.Sosyal medya platformunun reklam gösterimi yapmadığı kullanıcıları nasıl belirlediği ise henüz net değil. Şirketin kullanıcılar tarafından oluşturulan tweet miktarı ve potansiyeline bakarak karar verdiği söyleniyor. Görünüşe göre Twitter hesabının ünlüler, politikacılar, gazeteciler ve diğer önemli kullanıcılarda olduğu gibi "Onaylanmış Hesap" olması bunun için yeterli olmayabiliyor. Zira doğrulanmış kullanıcıların bile hala zaman çizelgesi ve site genelinde reklam görmeye devam ettikleri belirtiliyor.Twitter'ın küçük bir grup için reklam gösterimini durdurması finansal konularda kaygıları olan şirket için endişe verici bir durum teşkil etmiyor. Şirketin 2015 yılında elde ettiği 2.2 milyar dolarlık gelirin neredeyse tamamını reklam kazancı oluşturuyordu. Ancak bu durum şirketin son zamanlarda sıkıntılı bir süreç geçirdiği gerçeğini değiştirmiyor.