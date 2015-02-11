Twitter mali işler yöneticisinin hesabı hacklendi

Twitter'ın mali işlerinden sorumlu üst düzey yönetici Anthony Noto'nun twitter hesabı ele geçirildi. Ele geçirilen Twitter hesabından sürekli farklı kullanıcılar etiketlenerek spam tweetler atılırken flashcore.ro adındaki bir siteye yönlendirme yapılıyordu.

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Sosyal medya devi konuya çok kısa sürede el atarken spam mesajlar silindi ve yöneticinin hesabı kısa bir süre askıya alınarak el konuldu. Daha sonra hesabına yeniden kavuşan yönetici ise "Back on the field!" (Yeniden Sahada!) şeklinde bir tweet attı. Aynı yönetici geçtiğimiz yılın son dönemlerinde de özel mesaj olarak göndermesi gereken bir iletiyi yanlışlık tweet olarak göndermişti. İleti de bir satın alma tartışması ile ilgili bilgiler yer alıyordu.