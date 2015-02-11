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Twitter mali işler yöneticisinin hesabı hacklendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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Twitter mali işler yöneticisinin hesabı hacklendi
Twitter'ın mali işlerinden sorumlu üst düzey yönetici Anthony Noto'nun twitter hesabı ele geçirildi. Ele geçirilen Twitter hesabından sürekli farklı kullanıcılar etiketlenerek spam tweetler atılırken flashcore.ro adındaki bir siteye yönlendirme yapılıyordu.

Sosyal medya devi konuya çok kısa sürede el atarken spam mesajlar silindi ve yöneticinin hesabı kısa bir süre askıya alınarak el konuldu. Daha sonra hesabına yeniden kavuşan yönetici ise "Back on the field!" (Yeniden Sahada!) şeklinde bir tweet attı. Aynı yönetici geçtiğimiz yılın son dönemlerinde de özel mesaj olarak göndermesi gereken bir iletiyi yanlışlık tweet olarak göndermişti. İleti de bir satın alma tartışması ile ilgili bilgiler yer alıyordu. 
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Sabbra Cadabra 4 yıl
Çalışanlarının hesaplarına sahip çıkamıyolar daha
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twitters 4 yıl
bunun hesabı hacklenirse işte bizim halimiz duman bend e temmuzda çaldırdım hesap gitti alamadık geri.o dönem.
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doctor_bey 4 yıl
Adamlar daha kendi çalışanına sahip çıkamıyor, kullanıcıların verilerini nasıl koruyacaklar meçhul
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bestofMd 4 yıl

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alphekka 4 yıl
adam twitter hesabına sahip çıkamıyor şirketin mali işlerini yönetecek. twitter da böyle yöneticilerin olduğu büyüme hızının yerlerde gezmesinden belli
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Gece772 4 yıl
İyi olmuş
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Arkadyeviç 4 yıl
Gereksiz bir haber...
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