Twitter, tüm tweet'lerin indirilmesini sağlayan özelliği başlattı













Son dönemlerde önemli hamleler yapan Twitter'ın bir süredir mesaj arşivini kullanıcının indirmesine sunacağı konuşuluyordu. Özellikle çok fazla sayıda mesaj gönderen ve geçmişteki mesajlarını merak eden kullanıcılara hitap edecek olan özellik, Twitter patronu Dick Costolo tarafından da teyit edilmişti.





Bugün itibariyle kullanıcıların Twitter arşivlerini indirmesine olanak sağlayacak özellik kullanıma sunuldu. Twitter'da ayarlara giderek tüm arşivi indirme butonuna tıkladığınızda, zip dosyası şeklinde arşivi indirebiliyorsunuz. Arşiv HTML dosyası olarak ve takvim şeklinde mesajların tarihleri ile birlikte sunuluyor.





Ayrıca Twitter kullanıcılara mail göndererek, gerekli indirme bağlantılarını da sunmaya başladı. Mail içerisindeki indirme linkine tıklayarak da mesaj arşivi indirilebiliyor. Özellik bölge bölge kullanıcılara gönderilmeye başlandı. İlerleyen günlerde tüm kullanıcılar bu özelliği hesaplarında bulabilirler.





Bir süredir bu özellik üçüncü taraf yazılımlarla sağlanabiliyordu. Ancak Twitter bu hamle ile kullanıcıları yine bünyesinde tutmuş oldu.

http://thenextweb.com/twitter/2012/12/16/twitter-has-started-rolling-out-the-option-to-download-all-your-tweets