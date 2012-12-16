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Twitter, tüm tweet'lerin indirilmesini sağlayan özelliği başlattı

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde önemli hamleler yapan Twitter'ın bir süredir mesaj arşivini kullanıcının indirmesine sunacağı konuşuluyordu. Özellikle çok fazla sayıda mesaj gönderen ve geçmişteki mesajlarını merak eden kullanıcılara hitap edecek olan özellik, Twitter patronu Dick Costolo tarafından da teyit edilmişti. 

Bugün itibariyle kullanıcıların Twitter arşivlerini indirmesine olanak sağlayacak özellik kullanıma sunuldu. Twitter'da ayarlara giderek tüm arşivi indirme butonuna tıkladığınızda, zip dosyası şeklinde arşivi indirebiliyorsunuz. Arşiv HTML dosyası olarak ve takvim şeklinde mesajların tarihleri ile birlikte sunuluyor.

Ayrıca Twitter kullanıcılara mail göndererek, gerekli indirme bağlantılarını da sunmaya başladı. Mail içerisindeki indirme linkine tıklayarak da mesaj arşivi indirilebiliyor. Özellik bölge bölge kullanıcılara gönderilmeye başlandı. İlerleyen günlerde tüm kullanıcılar bu özelliği hesaplarında bulabilirler.

Bir süredir bu özellik üçüncü taraf yazılımlarla sağlanabiliyordu. Ancak Twitter bu hamle ile kullanıcıları yine bünyesinde tutmuş oldu. 

http://thenextweb.com/twitter/2012/12/16/twitter-has-started-rolling-out-the-option-to-download-all-your-tweets Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 6 yıl
Çevrim dışı bir Twitter sayfası görünümünde görebilsek güzel olurdu, bilemiyorum belki de öyledir.. Ayrıca yukarıdaki yorumlarda yaratıcı fikirler var, umarım akıl ederler bunları da..
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Batugol 6 yıl
İyi olmuş. Aynı şekilde silme butonuda gelse iyi olur.
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cengizhan1903 6 yıl
ohh yemede yanında yat
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Xagdas 6 yıl
Sevgilimizden ayrıldığımız için sabaha kadar oturup hepsini silmeden önce bu tip uygulamalar çıksaydı ya, uğraşmazdık tek tek saatlerce.
Malum, yeni sevgili, eskisi zamanında atılanları okuyup çirkeflik yapabiliyor, "Ona bunları yapmışsın bana yapmıyorsun" gibisinden.
Benim sırada beklediğim uygulama budur = "X ile Y tarihleri arasındaki tweetleri topluca sil". (Aslında çoktaaan olması gerekirdi, hem twitter'da hem facebook'ta)
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Holy Templar 6 yıl Xagdas
Cagdas dv6196


Benim sırada beklediğim uygulama budur = "X ile Y tarihleri arasındaki tweetleri topluca sil". (Aslında çoktaaan olması gerekirdi, hem twitter'da hem facebook'ta)

iyimiş
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Fikirterzisi 6 yıl
Yalnız yanlış hatırlamıyorsam ki büyük ihtimalle hatırlamıyorum dirk değil dick costolo olsa gerek :)
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Legendery 6 yıl
İşte bu çok iyi oldu.

Düzenleme : bende öyle bi buton aktif değil henüz ya da ben bulamadım.
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claude 6 yıl Legendery
.....
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