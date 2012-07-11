Twitter uygulaması iOS ve Android platformları için güncellendi

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Twitter uygulaması iOS ve Android platformları için güncellenerek yeni özellikleriyle kullanıcılarının beğenisine sunuldu.
İçerik önizlemelerinin de bulunduğu çeşitli özellikler kazanan uygulama artık kullanıcılara tweet içinde bağlantısı verilen resimler, videoları veya diğer içerikleri tweet'in detaylı ekranın da görme fırsatı sunuyor. İtme bildirimlerinin de geliştirildiği uygulamada, takip edilen kişi veya hesap yeni tweet yayınladığında bununla ilgili bildirim alma imkanı da sunuluyor. iOS kullanıcıları uygulama içindeyken de durum çubuğu üzerinden bildirimleri alabilecek ve etkinlik sayfalarına iOS istemcisi üzerinden erişebilecek. Güncelleme içeriğinde sunulan bu yeniliklerin dışında kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek ufak tefek bazı iyileştirmeler de bulunuyor. Bu iyileştirmeler arasında kullanıcının profil resmine dokunarak profil sayfasını görüntüleme, Twitter'ın kişileştirilmiş eğilimleri desteklemesi ve Twitter'ın yeni ikonunun kullanılmaya başlanması yer alıyor. Ek olarak Macarca dil desteği kazanan uygulamada, arama yaparken otomatik tamamlama özelliği de geliştirilmiş durumda.
İOS ve Android için güncellenerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan Twitter uygulamasına Appstore ve Google Play üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://blog.twitter.com/2012/07/expansive-experiences-in-latest-mobile.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşte yeni ikon.Kuşun kafasını biraz havaya kaldırmışlar
İkonu google play'den aldım.