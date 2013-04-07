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Twitter üzerinde 20 milyon sahte hesap bulunuyor

6 yıl
799
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter üzerinde 20 milyon sahte hesap bulunuyor

 En kalabalık ülke nüfuslarıyla yarış eder hale gelen sosyal ağlar, bununla birlikte sahte hesap istilasının önüne geçebilmiş değil. Kullanıcıların farklı amaçlar için birden fazla hesap açması ile oluşan karmaşada aslında bir sektör de hayat buluyor.

Pek çok kişi, belirli ücretler karşılığında bu tür sahte hesapları müşterilerin Twitter hesabına yönlendiriyor ve bu müşteriler bir anda en popüler isimlerden haline geliyor. Yumurta kafa olarak adlandırılan sahte hesaplar bu yüzden büyük ilgi görüyor. Bu işi yapanların 40 ila 360 milyon dolar arasında para kazandığı belirtiliyor.

New York Times tarafından verilen habere göre, Twitter üzerinde 20 milyon civarında sahte hesap bulunuyor. Toplam kullanıcı sayısı 500 milyon civarında olan ağ için bu rakam yüzde 5 oranına denk geliyor.

Ancak çoğu sahte kullanıcının bir profil resmi ve bilgileri bulunurken, ağ ile etkileşimleri bu hesapları ortaya çıkarıyor. Twitter sahte hesaplarla ilgili olarak 5 firmayı suçluyor. Ancak etkili adımlar atılabilmiş değil.

Diğer bir istatistik ise Twitter'ın kullanıcı sayısının yüzde 40'ının sadece takipçi olduğu ve hiçbir etkileşimde bulunmadığı yönünde.


http://www.businessinsider.com/fake-twitter-users-2013-4 Yorum Yaz
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