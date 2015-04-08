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Twitter, yeni arama arayüzünü test etmeye başladı

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, yeni arama arayüzünü test etmeye başladı
 
Son dönemde yaptığı testler ile sık sık gündeme gelen Twitter'ın bu sefer yeni arama arayüzü ortaya çıktı.
Eskiye (Aşağıda) oranla çok daha sade bir şekilde hazırlanan yeni (Yukarıda) Twitter içi arama sayfası, daha önce sol tarafta yer alan fotoğraflar, videolar ve kişiler gibi seçenekleri üst bölüme toplayarak rahat bir gezinti vaat ediyor. Yeni tasarımda sayfanın sağ tarafını şimdilik boş bırakmayı tercih eden popüler mikroblog platformu, tüm kişiler, takip ettiğin kişiler, her yerde ve yakınlarında gibi arama filtreleme seçeneklerini ise "More Option (Daha Fazla Seçenek)" menüsü altında topluyor.
Şimdilik kısa bir kullanıcı kitlesi üzerinde denenen yeni arayüzün kısa zaman içerisinde herkese gelmesi bekleniyor.
Twitter, yeni arama arayüzünü test etmeye başladı
 

http://thenextweb.com/insider/2015/04/08/twitter-is-testing-a-cleaner-search-layout/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 4 yıl
Bence gayet güzel.

Ayrı ayrı kutucuk görünümü daha bir karmaşık yapıyordu bence.
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sonsuztakip 4 yıl
Facebook-twitter-ınstagram-googleplus-youtube-anket Artırımı ve video silme sonsuztakip.com/... a gelin
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