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    Apple, yeniden X’te reklam yayınlama başladı

    Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, Elon Musk'ın tartışmalı paylaşımlarının ardından 2023'te X’e (Twitter) reklam vermeyi bırakmıştı. Ancak kısa bir süre önce yeniden reklam yayınlama başladı.
    Apple, yeniden X’te reklam yayınlama başladı Tam Boyutta Gör
    Apple, Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’i satın almasının ardından 2023 yılında durdurduğu reklamlarını yeniden yayınlamaya başladı. Şirket, Musk’ın tartışmalı paylaşımlarının ardından marka güvenliği endişesiyle X’ten çekilen birçok büyük reklamverenden biriydi. Ancak geçen sürede, Musk ile büyük teknoloji şirketleri arasındaki dinamikler, özellikle Donald Trump’ın başkan olmasıyla birlikte değişti.

    Apple, X'te reklamlara başladı

    Apple ve Apple TV hesapları, X platformunda sırasıyla Safari’nin gizlilik özelliklerini ve Apple TV Plus dizisi Severance’ı tanıtan reklam kampanyaları yürütmeye başladı. Bu yılın başlarında Apple’ın platformda yeniden reklam yayınlamayı test etmeyi düşündüğü bildirilmişti.

    Hatırlamayanlar için Apple, Amazon, Disney, Comcast, Warner Bros. Discovery ve IBM gibi büyük markalarla birlikte 2023 Kasım ayında X’ten çekilmişti. Bu kararın nedeni, Musk’ın antisemitik komplo teorileri ve "beyaz ırkın üstünlüğü" gibi tartışmalı açıklamalarıydı. Ancak Apple dahil tüm bu markalar, zamanla platforma geri döndü. Amazon’un ise X’teki reklam harcamalarını "önemli ölçüde" artırmayı planladığı belirtiliyor.

    Bu gelişme, X’in 2024 Ağustos ayında bazı büyük reklamverenlere karşı açtığı antitröst davasının ardından geldi. Musk’ın şirketi, büyük reklamcıların yasa dışı bir şekilde toplu boykot düzenlediğini ve platformdan milyarlarca dolarlık reklam gelirini bilinçli olarak çektiklerini iddia ediyordu. X, Musk’ın 2022’deki satın alımından bu yana içerik denetimi (dezenformasyon, antisemitizm, İslamofobi ve diğer nefret söylemleri) konusundaki eksiklikleri nedeniyle yoğun eleştiriler alıyor. Avrupa Birliği şu anda platformun içerik denetleme çabalarını soruşturuyor ve bloğun reklam şeffaflığıyla ilgili kurallarını ihlal ettiğini tespit etmiş durumda.

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    Rindaman 6 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 13 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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