Twitter, yepyeni arayüze sahip iPad uygulaması üzerinde çalışıyor

İnternet dünyasının popüler sosyal ağlarının başında gelen Twitter, Facebook ve Google+’a arayüz açısından benzeyen yepyeni iPad uygulaması üzerinde çalışıyor.

Arayüzü sıfırdan yazılan yeni Twitter uygulamasının nasıl olacağıyla ilgili ilk detayları Mashable’ın editörlerinden Matt Petronzio kamuoyu ile paylaştı.

Sayfanın en üst bölümünden başlık görselinin yer aldığı yeni arayüzde profil fotoğrafı sol üst köşede konumlandırılmış. Profil fotoğrafının hemen altında ise sırasıyla kısa biyografi yazısı, kimi takip etmeli bölümü ve favoriler bölümü yer alıyor. Başlık fotoğrafının altındaki diğer bölümde Twitter hesabının istatistikleri bulunurken; sayfanın geri kalanı ise Twitter mesajlarını ve paylaşılan fotoğraflar ile videolara ayrılmış.

Şu anda geliştirme çalışmaları devam eden Twitter’ın yeni iPad uygulamasının ne zaman yayınlanacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor.