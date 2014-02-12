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Twitter, yepyeni arayüze sahip iPad uygulaması üzerinde çalışıyor

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Twitter, yepyeni arayüze sahip iPad uygulaması üzerinde çalışıyor
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İnternet dünyasının popüler sosyal ağlarının başında gelen Twitter, Facebook ve Google+’a arayüz açısından benzeyen yepyeni iPad uygulaması üzerinde çalışıyor.

Arayüzü sıfırdan yazılan yeni Twitter uygulamasının nasıl olacağıyla ilgili ilk detayları Mashable’ın editörlerinden Matt Petronzio kamuoyu ile paylaştı.

Sayfanın en üst bölümünden başlık görselinin yer aldığı yeni arayüzde profil fotoğrafı sol üst köşede konumlandırılmış. Profil fotoğrafının hemen altında ise sırasıyla kısa biyografi yazısı, kimi takip etmeli bölümü ve favoriler bölümü yer alıyor. Başlık fotoğrafının altındaki diğer bölümde Twitter hesabının istatistikleri bulunurken; sayfanın geri kalanı ise Twitter mesajlarını ve paylaşılan fotoğraflar ile videolara ayrılmış.   

Şu anda geliştirme çalışmaları devam eden Twitter’ın yeni iPad uygulamasının ne zaman yayınlanacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Twitter, yepyeni arayüze sahip iPad uygulaması üzerinde çalışıyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
twitter sadeliği ve işlevsilliğiyle sevdirdi kendiini facebook gibi karışık değil
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Erıs 5 yıl
Daha önceki tasarımı kullanmayanlar var
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Recharged 5 yıl
Son tasarımdan bir önce ki gayet iyiydi. Sadeliği için seviyordum Twitter'ı ama iyice bozmaya başladılar.
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Balawitz 5 yıl
Twitler zaman tünelindeki gibi yanyana olursa hepsi karışır. Bu tasarımla fakat bir satıra bir twit koyulursa o zaman kullanıcı dostu bir arayüz olur. Facebook'un da yaptığı en büyün hatalardan biri de buydu.
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kpln04 5 yıl
eski tasarımla beyaz renk hiç olmamıştı şimdi de bu facebook özentisi tasarım
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DH Misafiri 5 yıl
Berbat. Facebook özentisi gibi duruyor. Tarzı yok. Twitter ın şuanki hali gayet iyi. Macera aramaya gerek yok bence ...
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GylR? 5 yıl
Facebook sayfasına benzemiş.
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akin_orta 5 yıl
iPad'e yakışan bir tasarım gibi duruyor.
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CooL_ROMEO 5 yıl
Karıştırmayın ya , adam gibi tivit okuyamaz olacaz
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Mr. Jingles 5 yıl
Bu ne arkadaş sanki Facebook sayfası. Twitter'ın kendine has bi tasarımı, farklı bi havası vardı. Bu tasarım hiç olmamış. Umarım yanılırım.
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