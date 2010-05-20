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Twitter artık AppStore'da

9 yıl
7,1b
1
11
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Twitter artık AppStore'da
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Son yıllarda dünyanın en popüler sosyal ağları arasındaki yerini alan Twitter, resmi olarak AppStore'da. Geçtiğimiz ay Tweetie'i satın alarak resmi uygulamalarını hazırlayacağının sinyalini veren Twitter Inc, kendi ismini taşıyan uygulamasıyla iPhone OS kullanıcılarının da karşısına çıkıyor. Dün AppStore'dan kaybolan Tweetie 2 uygulaması, bu günden itibaren ücretsiz ve Twitter ismiyle satılmaya başlandı. Şimdilik sadece iPod Touch ve iPhone kullanıcılarına hitap eden uygulamanın, önümüzdeki dönemde iPad versiyonun da satışa sunulması bekleniyor.

İsim değişikliğinin yanı sıra bir önceki versiyona göre çeşitli yeniliklere sahip olan Twitter yada eski adıyla Tweetie 2, birkaç saat önce de AppStore Türkiye aracılığıyla Türk kullanıcılarına merhaba dedi. Uygulamayı daha yakından incelemek ve yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz (iTunes gerektirir)..

Twitter artık AppStore'da
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SyMPaTHyc 8 yıl
oOS4 guncellemesi cikti darisi digerlerinin basina :)
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Commander 8 yıl
SyMPaTHyc

oOS4 guncellemesi cikti darisi digerlerinin basina :)


Aynı zamanda İşCep uygulamasıda çıktı.
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visualize 9 yıl
icebird benim icin en iyisi.
Twittelator diyordum ama bu program gorsel olarak daha iyi bence.
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ozgurozane 9 yıl
bende twiterrific kullanıyorum. orjinal uygulamayı deneyeceğim ama çok eksiği var gibi....
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ilkker 9 yıl
twittelator un ustune tanimam. push nofication 2.0 uygulamasi da twitterda on numara push destegi veriyor.
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Ryuzaki-L 9 yıl
daha demin app store'da gezinirken farkettim ve direkt indirdim. push özelliğide gelirse eğer echofon'un tahtını sallar fikrimce. gerçekten güzel olmuş.
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realbrutal 9 yıl
hiç bir artı özellik sunmuyorsa gereksiz biraz bence
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