Twitter artık AppStore'da

Son yıllarda dünyanın en popüler sosyal ağları arasındaki yerini alan Twitter, resmi olarak AppStore'da. Geçtiğimiz ay Tweetie'i satın alarak resmi uygulamalarını hazırlayacağının sinyalini veren Twitter Inc, kendi ismini taşıyan uygulamasıyla iPhone OS kullanıcılarının da karşısına çıkıyor. Dün AppStore'dan kaybolan Tweetie 2 uygulaması, bu günden itibaren ücretsiz ve Twitter ismiyle satılmaya başlandı. Şimdilik sadece iPod Touch ve iPhone kullanıcılarına hitap eden uygulamanın, önümüzdeki dönemde iPad versiyonun da satışa sunulması bekleniyor.

İsim değişikliğinin yanı sıra bir önceki versiyona göre çeşitli yeniliklere sahip olan Twitter yada eski adıyla Tweetie 2, birkaç saat önce de AppStore Türkiye aracılığıyla Türk kullanıcılarına merhaba dedi. Uygulamayı daha yakından incelemek ve yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz (iTunes gerektirir)..