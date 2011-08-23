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Twitter'a fotoğraf galerisi desteği geldi

7 yıl
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Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın popüler sosyal ağlarından Twitter, her geçen gün eklenen yeni özelliklerle internet dünyasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Popüler sosyal ağa eklenen son özellik ise bugüne kadar birçok kullanıcının eksikliğini hissettiği fotoğraf galerisi.

Twitter, yFrog, Twitpic, Instagram gibi fotoğraf paylaşım servisleri üzerinden mesajlara eklenen fotoğrafların sistem tarafından algılanarak otomatik olarak eklendiği "galeri"; geriye dönük 100 fotoğrafı kronolojik olarak saklıyor. Fotoğrafları kare ya da detaylı olmak üzere iki farklı görünüm imkanı sunan galeriye, kullanıcıların Twitter profil sayfalarından erişilebiliyor.

Retweet edilen mesajlardaki fotoğrafların saklanmadığı galerinin, Ocak 2010'dan sonra eklenen fotoğrafları gösterdiğini belirtelim.


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Janissary- 7 yıl
Twitter yeni özellik kazanmasın böyle kalsın.Bir FB'eki ''Fotoğrafımı beqennnirms?'' diyen kızlar burayada gelirse? Allah'ım düşünemiyorum.


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mehmetgirgin 7 yıl
orasını burasını açan kıza gün doğdu o zaman
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whtswrongstupid 7 yıl
Bende farkettim bi acaip olmus
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balomer 7 yıl
tamam şimdi oldu ağızı büzük kızlarımızın fotoğrafları boy boy sergilenir..
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