Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'dan Twitter Music servisi geliyor

6 yıl
660
1
10
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter'dan Twitter Music servisi geliyor

İnternet dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren Twitter, sağlamlaştırmak için kullanıcılarına yeni servisler sunma planları yapıyor. İddiaya göre Twitter Music bunlardan ilki ve bir aksilik olmaz ise bu ayın sonunda iOS platformunda hayata geçecek.

CNET'in iddiasına göre Twitter Music, temelde müzik keşfetme servisi olacak. Yani kullanıcılar, Twitter Music ile kendilerine uygun, dinleyebilecekleri tarzdaki şarkıları keşfedebilecek. Twitter Music bunu yaparken ise kullanıcıların hesaplarında kimleri takip ettiklerini ve ne gibi paylaşımlar yaptığını baz olacak. Twitter Music'de şarkı içerikleri ise SoundCloud ile yayınlanacak.

İddiaya göre Twitter, bu servisini hayata geçirmek için We Are Hunted isimli, müzik keşfetme servisleri alanının önde gelen firmalarından birini satın almış. Alanının önde gelen firmalarından biri diyoruz çünkü We Are Hunted'ın iPhone, iPad, Android ve Spotify için geliştirilen başarılı birçok uygulamada imzası bulunuyor.

Twitter ya da We Are Hunted cephesinden satın alımla ilgili şimdilik resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak We Are Hunted'ın sitesinde yer alan "We Are Hunted şu anda erişilebilir değil." açıklaması Twitter Music ile satın alım iddiasını güçlendiriyor.
Diğer taraftan Twitter Music'in iOS dışında diğer platformlar için yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda şimdilik bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla bu soruya cevap verebilmek için Twitter'ın resmi açıklamasına kadar beklemekten başka bir çare yok.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57573859-94/twitter-acquires-we-are-hunted-readies-standalone-music-app/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmettuzlusu 6 yıl
Twitter güzel yatırımlar yapıyor tebrik ederim kendilerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WiiSmash 6 yıl
Her firma her işe burnunu sokmasın yahu kim en iyiyse o yapsın bu işte itunes iyi mesela fotoğraf paylaşmada instagram haritada google
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Güzel ve mantıklı bir atılım olur Twitter için diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Myrnin 6 yıl
Onu bilmem de profil kısmına istediğimiz bir müzik falan ekleyebilsek güzel olurdu. Bir kullanıcının tweetlerini okurken sıkılmayı önlerdi ve profili özelleştirmeye imkan tanınabilirdi. Ama zor tabi
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nemésis 6 yıl
Last.fm varken bakacağımı pek sanmam, ama çeşitlilik iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cibicibi 6 yıl
şahsen ben Twitter üyesi değilim ama bu haberin arkasında dururlarsa hiç beklemem derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
660 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, uygulama haber ve
7 etiket daha ios iPhone spotify ipod touch twitter iPad Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 620 "Fiyat / Performans Şampiyonu" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim