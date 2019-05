Twitter'dan Twitter Music servisi geliyor

İnternet dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren Twitter, sağlamlaştırmak için kullanıcılarına yeni servisler sunma planları yapıyor. İddiaya göre Twitter Music bunlardan ilki ve bir aksilik olmaz ise bu ayın sonunda iOS platformunda hayata geçecek.

CNET'in iddiasına göre Twitter Music, temelde müzik keşfetme servisi olacak. Yani kullanıcılar, Twitter Music ile kendilerine uygun, dinleyebilecekleri tarzdaki şarkıları keşfedebilecek. Twitter Music bunu yaparken ise kullanıcıların hesaplarında kimleri takip ettiklerini ve ne gibi paylaşımlar yaptığını baz olacak. Twitter Music'de şarkı içerikleri ise SoundCloud ile yayınlanacak.

İddiaya göre Twitter, bu servisini hayata geçirmek için We Are Hunted isimli, müzik keşfetme servisleri alanının önde gelen firmalarından birini satın almış. Alanının önde gelen firmalarından biri diyoruz çünkü We Are Hunted'ın iPhone, iPad, Android ve Spotify için geliştirilen başarılı birçok uygulamada imzası bulunuyor.

Twitter ya da We Are Hunted cephesinden satın alımla ilgili şimdilik resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak We Are Hunted'ın sitesinde yer alan "We Are Hunted şu anda erişilebilir değil." açıklaması Twitter Music ile satın alım iddiasını güçlendiriyor.

Diğer taraftan Twitter Music'in iOS dışında diğer platformlar için yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda şimdilik bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla bu soruya cevap verebilmek için Twitter'ın resmi açıklamasına kadar beklemekten başka bir çare yok.

