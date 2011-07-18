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Twitter’dan saniye başına yeni Tweet rekoru

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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140 karakterlik mesaj sınırlamasına rağmen dünyanın en çok kullanılan iletişim sitelerinden biri olan Twitter günde atılan 350 milyar Tweet ve 200 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile önemli bir adımı geride bırakmıştı.

Twitter konusunda en çok merak edilenlerden birisi de saniyede gönderilen Tweet sayısı. Önemli spor müsabakaları veya dünyayı sarsıcı gündemlerde saniye başına gönderilen Tweetlerde rekor sayılara ulaşılıyor. Özellikle ABD ve Japonya’daki Twitter kullanıcıları ezici bir hıza sahip.

Dün oynanan FIFA Bayanlar Dünya Kupası finali ABD-Japonya maçında da herkes yeni bir rekor bekliyordu. Beklenen oldu ve Twitter dün yayınladığı bir mesajda final maçında gönderilen saniye başına Tweet sayısının 7196 olduğunu açıkladı. Paraguay-Brezilya maçında ise 7166 olarak gerçekleşti.

Rekorun en ilginç tarafı ise ilk kez bir bayanlar final maçında bu kadar ilgi olması. Daha önce genelde erkeklerin spor müsabakaları fazla ilgi görürdü. Bunda şüphesiz ABD ve Japonya finali olmasının da büyük payı var.

Bundan önceki rekor Japonya’da 2011 yılına girilirken atılan kutlama mesajlarıyla saniyede 6939 Tweet ile gerçekleşmişti. ABD’de ise Ladin’in öldürüldüğünün açıklanması anlarında 5106 Tweet ile rekor kırılmıştı.

Twitter küçük boyutuna rağmen her gün büyümeye devam ediyor. 5. yaş gününü kutlayan mikroblog sitesi ilk yayına başladığı gün sadece 224 Tweet görebilmişti. Şimdi ise bir günde kazanılan üye sayısı 600 000’e ulaşıyor.

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ERPmühendisi 7 yıl
webrazzi.com/...

Webrazzide haberi çıktı. Günde 200 milyon tweet barajını geçmişler. 350 milyar tweet şeklinde de bilgi var. Bu da 200 milyon tweet'in ulaştığı hesap sayısı x gönderilen tweet oluyor.
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ERPmühendisi 7 yıl
@raimaster

İyi güzelde ben de zaten maç boyunca atılan tweet aynı yoğunlukta gün boyunca atılsa diye yazmışım. Haberde bir de günde 350 milyar tweet atılıyor dşyor. OK ?
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musAKka 7 yıl
Muhtemelen 350 milyondur.
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raimaster 7 yıl
raimaster
fethiyetv Saniyede 7196 twit tüm gün boyunca atılsa günde 621 milyon twit eder. Haberde ise günde 350 milyar tweet atılan diyor. Hiç haber yaparken bir hesap yapmıyorlar mı, veya yapıyorlar da yanlış mı yapıyorlar?
maç sırasında saniyede 7196 twit demiş bütün gün boyunca değil.90dk+15dk aradan hesaplarsak daha doğru olur.

eklemeyi unuttum maç uzadığı ve penaltılara gittiğin için 150 dk deyebiliriz kabaca.
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raimaster 7 yıl
fethiyetv
Saniyede 7196 twit tüm gün boyunca atılsa günde 621 milyon twit eder. Haberde ise günde 350 milyar tweet atılan diyor. Hiç haber yaparken bir hesap yapmıyorlar mı, veya yapıyorlar da yanlış mı yapıyorlar?

maç sırasında saniyede 7196 twit demiş bütün gün boyunca değil.90dk+15dk aradan hesaplarsak daha doğru olur.
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ERPmühendisi 7 yıl
Saniyede 7196 twit tüm gün boyunca atılsa günde 621 milyon twit eder. Haberde ise günde 350 milyar tweet atılan diyor. Hiç haber yaparken bir hesap yapmıyorlar mı, veya yapıyorlar da yanlış mı yapıyorlar?
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blackboard 7 yıl
şu twitter ne ben halen bilmiyorum :S
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The Big Brother 7 yıl

blackboard

şu twitter ne ben halen bilmiyorum :S


Anladığım kadarıyla söyleyeyim bende, facebookta @Tuvalet fln yazıyorlar ya işte twitter sadece bu işi yapıyor. Anlık durum güncellemesi mantığı yani.

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Se'eks Duvarı 7 yıl
biride dh nın sanıyede ne kadar konu açılıyo onu hesaplasın !!!
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Runaway  7 yıl
Herkes spiker/muhabir olmuş arkadaş.
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