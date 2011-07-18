Twitter’dan saniye başına yeni Tweet rekoru

140 karakterlik mesaj sınırlamasına rağmen dünyanın en çok kullanılan iletişim sitelerinden biri olan Twitter günde atılan 350 milyar Tweet ve 200 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile önemli bir adımı geride bırakmıştı.





Twitter konusunda en çok merak edilenlerden birisi de saniyede gönderilen Tweet sayısı. Önemli spor müsabakaları veya dünyayı sarsıcı gündemlerde saniye başına gönderilen Tweetlerde rekor sayılara ulaşılıyor. Özellikle ABD ve Japonya’daki Twitter kullanıcıları ezici bir hıza sahip.





Dün oynanan FIFA Bayanlar Dünya Kupası finali ABD-Japonya maçında da herkes yeni bir rekor bekliyordu. Beklenen oldu ve Twitter dün yayınladığı bir mesajda final maçında gönderilen saniye başına Tweet sayısının 7196 olduğunu açıkladı. Paraguay-Brezilya maçında ise 7166 olarak gerçekleşti.





Rekorun en ilginç tarafı ise ilk kez bir bayanlar final maçında bu kadar ilgi olması. Daha önce genelde erkeklerin spor müsabakaları fazla ilgi görürdü. Bunda şüphesiz ABD ve Japonya finali olmasının da büyük payı var.





Bundan önceki rekor Japonya’da 2011 yılına girilirken atılan kutlama mesajlarıyla saniyede 6939 Tweet ile gerçekleşmişti. ABD’de ise Ladin’in öldürüldüğünün açıklanması anlarında 5106 Tweet ile rekor kırılmıştı.





Twitter küçük boyutuna rağmen her gün büyümeye devam ediyor. 5. yaş gününü kutlayan mikroblog sitesi ilk yayına başladığı gün sadece 224 Tweet görebilmişti. Şimdi ise bir günde kazanılan üye sayısı 600 000’e ulaşıyor.