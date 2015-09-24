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Twitter'ın mobil uygulamalarına "otomatik" oynatılan reklamlar geldi

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın mobil uygulamalarına
 
Reklamlar ile kullanıcılarını çok fazla rahatsız etmeyen popüler sosyal medya ağlarından Twitter, mobil uygulamalarına "otomatik" oynatılan reklamlar getirdi.
Bugünden itibaren hayata geçen olan özellik ile Twitter'ın mobil uygulamalarında diğer şirketler tarafından hazırlanan video reklamlar karşımıza çıkacak. Bu reklamları ana akış içerisine yerleştirecek ve üzerine gelindiği zaman otomatik olarak oynatacak olan sosyal medya devi, önemli bir gelir kapısı elde edecek ancak yüksek ihtimalle kullanıcılardan oldukça fazla eleştiriler alacak.
Twitter'ın konu hakkında hazırladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 

https://blog.twitter.com/2015/bring-your-app-to-life-with-the-video-app-card-0 Yorum Yaz
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Zenci Forvet 3 yıl
Kota canavarı geliyor desenize.
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Bisesbimby 3 yıl
Gereksiz tırıvırı bi özellik. Adamlar yaptık demek için yapıyor anasını satayım.
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alemburda34 3 yıl
Eğer mobil datada otomatik reklam oynuyorsa o iş yaş başka program yüklerim daha iyi
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clopin 3 yıl
Biz alışkınız dh de her yer reklam
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Guest-3626416A3 3 yıl
Bence otomatik oynatılmamalı..wifisi olan vat olmayan var.
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