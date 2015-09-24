Twitter'ın mobil uygulamalarına "otomatik" oynatılan reklamlar geldi

Reklamlar ile kullanıcılarını çok fazla rahatsız etmeyen popüler sosyal medya ağlarından Twitter, mobil uygulamalarına "otomatik" oynatılan reklamlar getirdi.

Bugünden itibaren hayata geçen olan özellik ile Twitter'ın mobil uygulamalarında diğer şirketler tarafından hazırlanan video reklamlar karşımıza çıkacak. Bu reklamları ana akış içerisine yerleştirecek ve üzerine gelindiği zaman otomatik olarak oynatacak olan sosyal medya devi, önemli bir gelir kapısı elde edecek ancak yüksek ihtimalle kullanıcılardan oldukça fazla eleştiriler alacak.

Twitter'ın konu hakkında hazırladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://blog.twitter.com/2015/bring-your-app-to-life-with-the-video-app-card-0