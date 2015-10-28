Twitter'ın takip limiti arttırıldı

Haber Editörü
Popüler mikroblog platformu Twitter, takip limitinde önemli bir artış gerçekleştirdi.
Bu artış ile kişiler 2000 yerine artık tam 5000 farklı kişiyi Twitter'da takip edebilecek. Bunu her kullanıcı için getiren sosyal medya devi, daha fazla kullanıcıyı takip etmek isteyenler içinse takipçi sayısına bakacak. Yani sizi 100 kişi takip ediyorsa 10,000 kişiyi takip edemeyeceksiniz. Bunun için takipçi sayısının artması beklenecek.
Mevcut kullanıcı sayısını arttırmakta zorlanan Twitter'ın kendi içerisinde böyle bir artış yapması olumlu yorumlar alıyor. Peki siz Twitter içerisinde kaç kişiyi takip ediyorsunuz ?
https://support.twitter.com/articles/20171224 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ek olarak Twitter'ı 2009-2010 gibi kullanmayı bıraktım. Kullandığım dönemde 25-30 kişiyi takip ediyordum. Binlerce kişiyi tek bir akış ekranından takip etmek imkansız zaten. Web sürümünde tam sayfa açıkken maksimum 10 twit feed ekranında gözüküyor. Binlerce kişiyi takip edebilmek için herhalde scroll tuşunu her gün aşındırmak gerek.