Twitter'ın takip limiti arttırıldı

Popüler mikroblog platformu Twitter, takip limitinde önemli bir artış gerçekleştirdi.

Bu artış ile kişiler 2000 yerine artık tam 5000 farklı kişiyi Twitter'da takip edebilecek. Bunu her kullanıcı için getiren sosyal medya devi, daha fazla kullanıcıyı takip etmek isteyenler içinse takipçi sayısına bakacak. Yani sizi 100 kişi takip ediyorsa 10,000 kişiyi takip edemeyeceksiniz. Bunun için takipçi sayısının artması beklenecek.

Mevcut kullanıcı sayısını arttırmakta zorlanan Twitter'ın kendi içerisinde böyle bir artış yapması olumlu yorumlar alıyor. Peki siz Twitter içerisinde kaç kişiyi takip ediyorsunuz ?

https://support.twitter.com/articles/20171224