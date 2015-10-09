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Twitter'ın web sürümüne video yükleme desteği geldi

3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın web sürümüne video yükleme desteği geldi


Popüler mikroblog platformu Twitter, daha önce sadece uygulamalarında sunduğu bir özelliği masaüstü sürümüne getirdi.

Bu yeni özellik ile artık Twitter'ın internet sitesi üzerinden de tweetler içerisine video eklenebilmeye başlandı. Bunu yeni tweet oluşturma penceresinde fotoğraf yükler gibi sunan servis, boyut olarak maksimum 512MB, uzunluk tarafında ise boyuta göre dengesiz maksimum 30 saniyelik videolara izin veriyor. 30 saniyeden uzun videolar ise direkt olarak yükleme penceresinde kısaltılabiliyor .

Twitter'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.



https://twitter.com/twitter/status/652220919323058176?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-3626416A3 3 yıl
Uzun zamandır pcden twittera girmiyorum ama ocden girenler için iyi bir haber bu
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mahsur kalan adam 3 yıl
twitter niye böyle taksit taksit iş yapıyor anlamıyorum
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kadirirdem 3 yıl
çok iyi olmuş uygulamayada yakında gelir...
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Trakula 3 yıl
cok iyi oldu bu
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