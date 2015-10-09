Twitter'ın web sürümüne video yükleme desteği geldi





Popüler mikroblog platformu Twitter, daha önce sadece uygulamalarında sunduğu bir özelliği masaüstü sürümüne getirdi.





Bu yeni özellik ile artık Twitter'ın internet sitesi üzerinden de tweetler içerisine video eklenebilmeye başlandı. Bunu yeni tweet oluşturma penceresinde fotoğraf yükler gibi sunan servis, boyut olarak maksimum 512MB, uzunluk tarafında ise boyuta göre dengesiz maksimum 30 saniyelik videolara izin veriyor. 30 saniyeden uzun videolar ise direkt olarak yükleme penceresinde kısaltılabiliyor .





Twitter'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.









https://twitter.com/twitter/status/652220919323058176?ref_src=twsrc%5Etfw