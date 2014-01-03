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Typo klavye aksesuarı daha piyasaya çıkmadan BlackBerry ile davalık oldu

5 yıl
11,7b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Typo klavye aksesuarı daha piyasaya çıkmadan BlackBerry ile davalık oldu

Aralık ayı başlarında Typo adlı bir firmanın iPhone 5/5S için geliştirdiği fiziksel klavye aksesuarının bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Typo Keyboard adlı bu aksesuar Bluetooth 3.0 ile iPhone’a bağlanıyor ayrıca bir kılıf görevi de görüyordu.

Aksesuar BlackBerry klavyelerine oldukça benzemekteydi. BlackBerry de bu benzerliği görmezden gelmedi ve firmaya patent ihlali davası açtı. 

Bugünbir duyuru yapan BlackBerry, klasikleşmiş fiziksel klavye tasarımını kopyalayarak patent ihlali yapan Typo firmasına karşı haklarını sonuna kadar savunacaklarını ve bu tür adil olmayan aktiviteleri kesinlikle tolere etmeyeceklerini belirtti. 

Typo, klavye ürünü ilgi görünce 1 milyon dolar yatırım almaya hak kazanmıştı. Firma gelecek haftaki CES 2014 fuarında aksesuarını sergilemeyi planlıyordu. BlackBerry’nin hamlesi firmanın standını da tehlikeye sokacak gibi duruyor.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57616540-94/typos-hardware-keyboard-for-iphone-draws-blackberry-lawsuit/ Yorum Yaz
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onizuka_sensei 5 yıl en beğenilen
Klavyeyi bari farklı bi tasarımla yapsalardı. Giderde birebir aynısını yaparsan olacağı bu. Blackberry zaten aç şuan bi yerden para gelse diye bekliyo adamlar. Görünce adamların gözlerinde dolarlar çıkmıştır davayı açmışlardır hemen.
Klavyeyi bari farklı bi tasarımla yapsalardı. Giderde birebir aynısını yaparsan olacağı bu. Blackberry zaten aç şuan bi yerden para gelse diye bekliyo adamlar. ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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xxxone 5 yıl
Bu aksesuarı blackberry çıkarsa telefondan daha çok para kazanır .
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Hüsnü008 5 yıl
şimdi doğruya doğru gerçekten bire bir kopyası...
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devyedzoko 5 yıl
birisi de böyle bir gameboy tasarımı yapsa keşke emulatör yükleyip anılarımızı tazeler gençlere pokemon öğretiriz.
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PeerNet* 5 yıl
Bu kadar da olmaz ki ama.
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erkanberk 5 yıl
Ben Apple dava açar diye bekliyodum ama:))
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alieren01 5 yıl
Tek harf farkliligi bile typonun patent ihlali yapmadigini gosterir.
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BekirTemel 5 yıl
Hem batıyor hem antipati topluyor bu BB
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F.Chopin 5 yıl
Guzel tasarim ama bu iste Çin isine donmus
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Gl4dius 5 yıl
gece yatarken yada yolda yürürken daha kolay mesaj atma imkanı verebilir dokunmatik ekranda yatarken ve yürürken mesaj atmak bir problem :d
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar haklı tuş yapısından renklerine tasarıma kadar herşey benziyor yalnız bu sefer harbi kumanda olmuş :D
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GetSomeRest 5 yıl
Ürünün çıkmasını mı beklemişler. Bu ürün tanıtalı kaç ay oldu şimdimi akılları başına gelmiş. BB nin batmasına hiç şaşırmadım
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Hi Guy 5 yıl
Bunula mesaj yazarken telefon baş üstü yere düşer
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