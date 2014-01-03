Typo klavye aksesuarı daha piyasaya çıkmadan BlackBerry ile davalık oldu





Aralık ayı başlarında Typo adlı bir firmanın iPhone 5/5S için geliştirdiği fiziksel klavye aksesuarının bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Typo Keyboard adlı bu aksesuar Bluetooth 3.0 ile iPhone’a bağlanıyor ayrıca bir kılıf görevi de görüyordu.





Aksesuar BlackBerry klavyelerine oldukça benzemekteydi. BlackBerry de bu benzerliği görmezden gelmedi ve firmaya patent ihlali davası açtı.





Bugünbir duyuru yapan BlackBerry, klasikleşmiş fiziksel klavye tasarımını kopyalayarak patent ihlali yapan Typo firmasına karşı haklarını sonuna kadar savunacaklarını ve bu tür adil olmayan aktiviteleri kesinlikle tolere etmeyeceklerini belirtti.





Typo, klavye ürünü ilgi görünce 1 milyon dolar yatırım almaya hak kazanmıştı. Firma gelecek haftaki CES 2014 fuarında aksesuarını sergilemeyi planlıyordu. BlackBerry’nin hamlesi firmanın standını da tehlikeye sokacak gibi duruyor.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57616540-94/typos-hardware-keyboard-for-iphone-draws-blackberry-lawsuit/