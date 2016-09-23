"USB Tip-C ile HDMI portları tarihe karışabilir"

Geçen yıl itibariyle üretime başlayan ve pek çok sektörde kendisine yer bulan USB Tip-C standardı yavaş yavaş teknoloji dünyasında etkisini gösteriyor. Her standardı destekleyen tek standart şeklinde tanımlamalar yapılan USB Tip-C, bir devrimin kapılarını açmak üzere.

USB Tip-C

Bilindiği gibi Tip-C standardı ile birlikte aşağı veya yukarı olarak iki yönlü kullanılabilen kablolar görmeye başladık. Daha önce USB kablolarını tek bir istikamette yuvasına sokmanız gerekiyordu. Dış görünüşte yaşanan bu değişikliğin yanında işin mutfak kısmı ise daha büyük önem taşıyor.

Tip-C kabloları arkasındaki standarda göre hızlanabiliyor. USB 3.1 standardı için 10Gbps hızları söz konusu iken USB 2.0 tercih ederseniz elbette çok daha düşük veri aktarım hızlarına sahip oluyorsunuz.

USB Uygulayıcılar Forumu ile diğer standartların geliştiricisi olan birlikler arasında yapılan ortaklıklar neticesinde, USB Tip-C tek bir bağlantı üzerinden birden fazla bağlantı destekleyebiliyor. Örneğin Thunderbolt 3 ile uyumlu bir harici ekran kartı kutusunu bilgisayarınıza takabiliyorsunuz. Thunderbolt 3 standardının yanında DisplayPort ve son olarak HDMI 1.4b sürümü de kervana katıldı.

Yerleşik olarak bu standartların sunulması ile artık adaptör ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Uyumlu cihazlar arasında bir Tip-C kablosuz kullanarak örneğin HDMI bağlantısını aktarabiliyorsunuz. Daha önce adaptör kullanmanız gerekiyordu. Ayrıca 100W seviyesine kadar harici cihazları da şarj edebiliyorsunuz.

Kehanetler

Analiz uzmanları gelecekte USB Tip-C standardının diğer standartların yerini alabileceğini düşünüyor. Örneğin HDMI standardı artık tamamen Tip-C üzerinden aktarılacak. Bugüne kadar kullandığımız HDMI kabloları da tarihe karışmış olacak.

Şimdilik Tip-C kablolar sadece HDMI 1.4b versiyonunu destekliyor. Bu versiyon 4K video aktarımı, surround ses, 3D video şifreleme ve Ethernet veri aktarımı gibi özelliklere sahip. En yeni versiyon olan 2.0b ise 60 kare/saniye hızında 4K video, 8K video, canlı yayın gibi özellikler sunuyor. Henüz yeni versiyonun ne zaman destekleneceği bilinmiyor.

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Elbette bu kehanetin gerçekleşebilmesi için üreticilerin ve yazılım geliştiricilerin tamamen Tip-C standardını benimsemesi gerekiyor. Bazen üretici bir modelini USB Tip-C ile donatırken diğer ürününde HDMI bağlantısı kullanmaya devam ediyor. Zira tüketicinin elinde de HDMI çıkışlı örneğin Blu-ray oynatıcı var. Tüm bu unsurların geçişini tamamlaması ile standarttan vazgeçilmesi mümkün olabiliyor. Geçmiş yıllarda disket sürücülerden tamamen vazgeçilmesi de aslında buna güzel bir örnek.