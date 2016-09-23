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USB Tip-C ile HDMI portları tarihe karışabilir

Teknoloji dünyasında yeni çıkan standartların eskisini ve ona bağlı çevre birimlerini yavaş yavaş tarihe gömdüğüne şahit oluyoruz. USB Tip-C standardı da pek çok sektöre hakim olma niyetinde.
2 yıl
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1
16
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl itibariyle üretime başlayan ve pek çok sektörde kendisine yer bulan USB Tip-C standardı yavaş yavaş teknoloji dünyasında etkisini gösteriyor. Her standardı destekleyen tek standart şeklinde tanımlamalar yapılan USB Tip-C, bir devrimin kapılarını açmak üzere.

USB Tip-C

Bilindiği gibi Tip-C standardı ile birlikte aşağı veya yukarı olarak iki yönlü kullanılabilen kablolar görmeye başladık. Daha önce USB kablolarını tek bir istikamette yuvasına sokmanız gerekiyordu. Dış görünüşte yaşanan bu değişikliğin yanında işin mutfak kısmı ise daha büyük önem taşıyor.

Tip-C kabloları arkasındaki standarda göre hızlanabiliyor. USB 3.1 standardı için 10Gbps hızları söz konusu iken USB 2.0 tercih ederseniz elbette çok daha düşük veri aktarım hızlarına sahip oluyorsunuz.

USB Uygulayıcılar Forumu ile diğer standartların geliştiricisi olan birlikler arasında yapılan ortaklıklar neticesinde, USB Tip-C tek bir bağlantı üzerinden birden fazla bağlantı destekleyebiliyor. Örneğin Thunderbolt 3 ile uyumlu bir harici ekran kartı kutusunu bilgisayarınıza takabiliyorsunuz. Thunderbolt 3 standardının yanında DisplayPort ve son olarak HDMI 1.4b sürümü de kervana katıldı.

Yerleşik olarak bu standartların sunulması ile artık adaptör ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Uyumlu cihazlar arasında bir Tip-C kablosuz kullanarak örneğin HDMI bağlantısını aktarabiliyorsunuz. Daha önce adaptör kullanmanız gerekiyordu. Ayrıca 100W seviyesine kadar harici cihazları da şarj edebiliyorsunuz.

Kehanetler

Analiz uzmanları gelecekte USB Tip-C standardının diğer standartların yerini alabileceğini düşünüyor. Örneğin HDMI standardı artık tamamen Tip-C üzerinden aktarılacak. Bugüne kadar kullandığımız HDMI kabloları da tarihe karışmış olacak.

Şimdilik Tip-C kablolar sadece HDMI 1.4b versiyonunu destekliyor. Bu versiyon 4K video aktarımı, surround ses, 3D video şifreleme ve Ethernet veri aktarımı gibi özelliklere sahip. En yeni versiyon olan 2.0b ise 60 kare/saniye hızında 4K video, 8K video, canlı yayın gibi özellikler sunuyor. Henüz yeni versiyonun ne zaman destekleneceği bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "4K uzmanı Panasonic Lumix GH5 gelecek yıl bizimle olacak"

Elbette bu kehanetin gerçekleşebilmesi için üreticilerin ve yazılım geliştiricilerin tamamen Tip-C standardını benimsemesi gerekiyor. Bazen üretici bir modelini USB Tip-C ile donatırken diğer ürününde HDMI bağlantısı kullanmaya devam ediyor. Zira tüketicinin elinde de HDMI çıkışlı örneğin Blu-ray oynatıcı var. Tüm bu unsurların geçişini tamamlaması ile standarttan vazgeçilmesi mümkün olabiliyor. Geçmiş yıllarda disket sürücülerden tamamen vazgeçilmesi de aslında buna güzel bir örnek.

 

https://www.cnet.com/news/usb-c-could-kill-your-laptop-hdmi-video-port Yorum Yaz
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Eeltorm 2 yıl
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veteriner69 2 yıl
Başlık çok kötü:
"USB Tip-C ile HDMI portları tarihe karışabilir"
Burdan USB Tip-C ve HDMI portlarının ikisinin birden yok olacağı anlaşılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +21
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MxFxOx 2 yıl
diğer kabloları takması zor. hatta bütün aktarımlar tek tip kablo ile olsun.
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mcrew 2 yıl
yakında usb tip-c bile tarihe karışabilir

kablosz teknolojiler çok gelişmeye başladı
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acbold 2 yıl
Son yıllarda ki gelişmelerin düzensiz olarak değişik isimler ile sunulması kullanıcı tarafında standart isimlendirme olmaması sıkıntı yaratıyor.
*
Bir süredir hayatımıza dahil olan yeni gelişmeler "m.2, m.2 v3, u.2, sata express, usb 3.0-3.1 geçişi, pci ex, hdmi, displayport sürümleri.
**
gibi yenilikler pazarlama hedeflerine yönelik kullanılıp piyasaya erken sürüldüğü için genel geçer bir standart isim ve ürünlerde genel bir yerleşimden söz edemiyoruz.
***
Yani teknoloji hızla geliştiği ve bunu paraya en erken nasıl çeviririm düşüncesinde olan üreticiler olduğundan dolayı düzensiz bir gelişim ile ürünlere sahip olacağız.
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interwap 2 yıl
DisplayPort
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*GameOver* 2 yıl
hdmi tarihe filan karışmaz cnm +50 yıl belki
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kadirirdem 2 yıl
başlık çok kötü , normalde başlığı okuduğunda kısaca içeri anlatır ama bu haberde öyle olmamış. Konuya gelince bence de usb type c güzel bir teknoloji her şey'i bu teknoloji üzerinden yapmak güzel kolaylık...
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mementopolis 2 yıl
daha kullanamadan kaybolacaklar :D . Adam gibi birsey getirin piyasayada kullanak. sonradan degistirdik ayagina girmesinler bir daha..
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veteriner69 2 yıl
Başlık çok kötü:
"USB Tip-C ile HDMI portları tarihe karışabilir"
Burdan USB Tip-C ve HDMI portlarının ikisinin birden yok olacağı anlaşılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +21
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deepestlove 2 yıl veteriner69
veteriner69

Başlık çok kötü:
"USB Tip-C ile HDMI portları tarihe karışabilir"

Burdan USB Tip-C ve HDMI portlarının ikisinin birden yok olacağı anlaşılıyor.



virgülü önemseyin önemsettirin
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Eeltorm 2 yıl
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skythunderr 2 yıl
10gbit veri aktarimi monitorler ve harici ekran kartlari icin cok yetersiz, kisa omurlu bir teknoloji olacaktir.
bknz: thunderbolt 3 40 gbit bandwidth.
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0quz28 2 yıl skythunderr
skythunderr

10gbit veri aktarimi monitorler ve harici ekran kartlari icin cok yetersiz, kisa omurlu bir teknoloji olacaktir.
bknz: thunderbolt 3 40 gbit bandwidth.

aynı standart girişi geliştirilir ve daha yüksek kapesiteye ulaşır benim tahminim bu hdmı ve usb 2.0 dan 3.0 3.1 geçişi gibi eskiyi desteklicek ama port aynı kalacak böyle olursa tarihe falan karışmaz tip-c çok küçük bir port thunderbolt 3 e göre bu yüzden en çok tercih edilenler arasında yer alabilir
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