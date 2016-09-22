4K uzmanı Panasonic Lumix GH5 gelecek yıl bizimle olacak

Bu yıl ki Photokina 2016 fotoğrafçılık fuarında adeta amiral gemi profesyonel kameraların gövde gösterisine şahit olduk. Sahneye çıkan Panasonic, 4K video kaydı konusunda çıtayı yükselten Lumix GH5 dijital tek lensli aynasız kamerasını tanıttı.

Panasonic Lumix GH5 modeli aslında bir prototip yani satışa çıkmaya hazır nihai bir üründen bahsetmiyoruz. Halen çalışmalarını sürdüren firma fuara modelin prototipleri ile gelmiş. Yeni amiral gemisinin piyasaya çıkması 2017 yılı ortalarını bulacak.

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Lumix GH5 modelini farklı kılan 60 kare/saniye hızında 8-bitlik 4K video kaydı yapabilmesi. Çıtayı daha da yukarı çeken modelin sonrasında Panasonic’in 8K video kaydı yapabilen Lumix aynasız kamera planları var. Bunun için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı beklememiz gerekiyor.

18MP çözünürlüğünde yeni bir Panasonic sensör barındıran model, seri çekimlerde 8 kare/saniye hızına ulaşabiliyor. Ayrıca 6K çözünürlüğünde de seri çekim yapılabiliyor. Panasonic yeni kamerası hakkında ayrıntı vermiyor. Bu bakımdan teknik detaylar gelecek yıla kaldı.