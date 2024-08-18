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    Anlık Bildirim

    Meta Quest serisi için HDMI desteği geldi

    VR pazarının başarılı isimlerinden olan Meta, Quest serisi için yeni bir uygulama yayınladı. Bu güncellemeyle Quest sahipleri, HDMI çıkışı olan ürünlerinin ekranını VR cihazları ile görüntüleyebilecek
    Meta Quest 3 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda popülerliği artan VR ve AR pazarının lider isimlerinden olan Meta, başarılı Quest serisine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Xbox Cloud platformunu Quest kullanıcıları ile buluşturan firma, şimdi de cihazlarına HDMI bağlantı desteği getiriyor.

    HDMI bağlantısı için kablodan fazlası gerekli

    Meta, geçtiğimiz günlerde Quest 2, Quest 3 ve Quest Pro cihazları için Meta Quest HDMI Link isimli bir uygulama yayınladı. Bu uygulama ile kullanıcılar, HDMI veya DisplayPort çıkışlı konsol, bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazlarını Quest gözlüklerine bağlayabilecek. Böylece bahsi geçen cihazların görüntüsü, sanal gerçeklik ortamında deneyimlenebilecek.

    Meta Quest HDMI Link uygulaması Tam Boyutta Gör
    Düşük gecikmekli 1080p çözünürlüklü görüntü akışı sunan HDMI Link, maalesef standart bir HDMI kablosundan daha fazlasını gerektiriyor. Kullanıcılar, HDMI Link özelliğini kullanmak için Capture Card yani Yakalama kartı olarak bilinen cihazlara sahip olmak zorunda. Özellikle oyuncular ve yayıncılar tarafından kullanılan bu cihazlar, oldukça yüksek fiyatlara satılabiliyor. Ayrıca bunun yanı sıra HDMI Link özelliği, HDCP tarafından korunan video akışlarını desteklemeyecek yani Xbox veya Playstation gibi cihazlarınızı Quest’e bağlayarak Netflix kullanamayacaksınız. Özellikle Vision Pro’nun piyasaya sürülmesi ile Quest markasına olan yatırımlarını arttıran Meta, bakalım önümüzdeki yıllarda bu seriyi nerelere taşıyacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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