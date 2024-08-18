Meta Quest serisi için HDMI desteği geldi

Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıllarda popülerliği artan VR ve AR pazarının lider isimlerinden olan
Meta, başarılı Quest serisine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Xbox Cloud platformunu Quest kullanıcıları ile buluşturan firma, şimdi de cihazlarına HDMI bağlantı desteği getiriyor.
HDMI bağlantısı için kablodan fazlası gerekli
Meta, geçtiğimiz günlerde
Quest 2, Quest 3 ve Quest Pro cihazları için Meta Quest HDMI Link isimli bir uygulama yayınladı. Bu uygulama ile kullanıcılar, HDMI veya DisplayPort çıkışlı konsol, bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazlarını Quest gözlüklerine bağlayabilecek. Böylece bahsi geçen cihazların görüntüsü, sanal gerçeklik ortamında deneyimlenebilecek.
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Düşük gecikmekli
1080p çözünürlüklü görüntü akışı sunan HDMI Link, maalesef standart bir HDMI kablosundan daha fazlasını gerektiriyor. Kullanıcılar, HDMI Link özelliğini kullanmak için Capture Card yani Yakalama kartı olarak bilinen cihazlara sahip olmak zorunda. Özellikle oyuncular ve yayıncılar tarafından kullanılan bu cihazlar, oldukça yüksek fiyatlara satılabiliyor. Ayrıca bunun yanı sıra HDMI Link özelliği, HDCP tarafından korunan video akışlarını desteklemeyecek yani Xbox veya Playstation gibi cihazlarınızı Quest’e bağlayarak Netflix kullanamayacaksınız. Özellikle Vision Pro’nun piyasaya sürülmesi ile Quest markasına olan yatırımlarını arttıran Meta, bakalım önümüzdeki yıllarda bu seriyi nerelere taşıyacak.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.