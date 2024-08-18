Meta Quest serisi için HDMI desteği geldi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda popülerliği artan VR ve AR pazarının lider isimlerinden olan Meta, başarılı Quest serisine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Xbox Cloud platformunu Quest kullanıcıları ile buluşturan firma, şimdi de cihazlarına HDMI bağlantı desteği getiriyor.

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HDMI bağlantısı için kablodan fazlası gerekli

Meta, geçtiğimiz günlerde Quest 2, Quest 3 ve Quest Pro cihazları için Meta Quest HDMI Link isimli bir uygulama yayınladı. Bu uygulama ile kullanıcılar, HDMI veya DisplayPort çıkışlı konsol, bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazlarını Quest gözlüklerine bağlayabilecek. Böylece bahsi geçen cihazların görüntüsü, sanal gerçeklik ortamında deneyimlenebilecek.

Tam Boyutta Gör Düşük gecikmekli 1080p çözünürlüklü görüntü akışı sunan HDMI Link, maalesef standart bir HDMI kablosundan daha fazlasını gerektiriyor. Kullanıcılar, HDMI Link özelliğini kullanmak için Capture Card yani Yakalama kartı olarak bilinen cihazlara sahip olmak zorunda. Özellikle oyuncular ve yayıncılar tarafından kullanılan bu cihazlar, oldukça yüksek fiyatlara satılabiliyor. Ayrıca bunun yanı sıra HDMI Link özelliği, HDCP tarafından korunan video akışlarını desteklemeyecek yani Xbox veya Playstation gibi cihazlarınızı Quest’e bağlayarak Netflix kullanamayacaksınız. Özellikle Vision Pro’nun piyasaya sürülmesi ile Quest markasına olan yatırımlarını arttıran Meta, bakalım önümüzdeki yıllarda bu seriyi nerelere taşıyacak.

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