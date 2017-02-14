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Uber, Google Haritalar'ı tahtından edebilir

Kişisel taksi uygulaması Uber, kendi harita birimini oluşturmak için 5 kıtada faaliyet gösteren araçlara kamera yerleştirecek ve otomatik pilotlu araçlarının yaygınlaşmasını sağlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Uber, Google Haritalar'ı tahtından edebilir
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Kısa bir süre önce kendi harita uygulamasını oluşturacağını ve araçlarında bu uygulamayı kullanacağını açıklayan Uber bu konudaki ilk adımı Singapur’da atıyor. Şirket Google Haritalar’ı kullanmaktan vazgeçerken otomatik pilotlu araçlarının da faydalanması için bir an önce kendi harita birimini oluşturmak istiyordu. Şimdi ise başta Singapur olmak üzere 5 kıtada faaliyet gösteren Uber araçlarına yerleştirilecek kameralar ile şirket kendi harita birimini oluşturacak.

Şirket kendi harita uygulamasını kullandığı takdirde hem yolcu alıp indirdiği noktaları daha iyi tespit ederek yararlı veriler elde edecek hem de şirketin şu an sadece belirli noktalarda test ettiği otomatik pilotlu araçların yaygınlık kazanması kolaylaşacak. Şirketin üretim bölümünün başındaki isim olan Manik Gupta bloğunda yaptığı açıklamayla geride bıraktığımız 10 yıl içinde harita endüstrisinin hayal bile edilemeyecek boyutta ilerlediğini belirtirken harita endüstrisinin otomatik pilotlu araçlara hız kazandıracağını ekledi.

Kişisel Gizliliği Koruyacak 

Tabi geçtiğimiz günlerde güvenlik açığı nedeniyle bir çiftin boşanmasına yol açan ve ciddi miktarda tazminat ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uber, müşterilerinin gizlilik konusunda ne kadar titiz olduğunun farkında. Uygulama henüz hayata geçmeden bazı kullanıcılar konum bilgisinin toplanmasına karşı çıkmaya başlamış durumda ancak Gupta toplanan verilerin herhangi bir şekilde paylaşılmayacağının altını çizdi.

Uber geçen yıl küresel haritalama projesi için 500 milyon dolar harcama yapacağını duyurmuştu ve Google’ın harita bölümünden bazı önemli isimleri bünyesine katarak bu alanda Google’a rakip olacağının sinyallerini vermişti.


http://www.theverge.com/2017/2/13/14600360/uber-singapore-map-self-driving-cars-google Yorum Yaz
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DeepMind 2 yıl en beğenilen
yav he he
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SEO-Uzmanı 2 yıl
o işler 500 km yapmakla olmuyor !
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sdc55 2 yıl
haritalar uygulamasına gerek kalmaz
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serci244 2 yıl
google zaten dünyayı haritalara ayrıntılı şekilde işledi otonom araç konusunda lider gibi uber o seviyeye ulaşana kadar 40 fırın ekmek yemesı lazım oyle hop diye harita uygulaması cıkarırsan dandık olur kac yıllık apple ın haritası bile google maps e yetişemiyor.
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khaos 2 yıl
cak cek diyince aklıma komşusuna borcunu ödeme yolu olarak yola diken ekip oradan geçen koyunların yününü iplik yapıp satmayı teklif eden Nasrettin hoca hikayesi geldi.Google'ı sever yada sevmeyiz Sivas'ın Divriği ilçesinin köylerine sana rota veren uygulamayı tahtından indireceğine inanan/haberi bu başlıkta servis eden saf arkadaşlarımıza sempati duymamak elde değil
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DeepMind 2 yıl en beğenilen
yav he he
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OverClocK1ng 2 yıl DeepMind
DeepMind
yav he he

Yemin ediyorum aynısını yazmak için girdim. Baktım gerek yok, yazmışsın..
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hanımneder 2 yıl DeepMind
DeepMind
yav he he

%100 yerli uber yakında yollarda inşallah
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