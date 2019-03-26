Uber, Orta Doğulu rakibi Careem'i 3.1 milyar dolara satın aldı

Uber'in bir süredir Orta Doğulu rakibi Careem'i satın almak istediği haberleri ortada dolaşıyordu. Beklenen oldu ve 14 ülkede ve 100'den fazla şehirde faaliyet gösteren şirket, 3.1 milyar dolara Uber'e satıldı.

Türkiye'de de hizmet veriyor

Bloomberg'ün haberine göre son yıllarda Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan Dubai merkezli ulaşım ağı şirketi Careem artık Uber'e katıldı. Orta Doğu'daki en büyük teknoloji anlaşmalarından biri olduğu belirtilen bu satın alma, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi döneminin de en önemli anlaşması oldu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-26/uber-announces-3-1-billion-deal-to-buy-mideast-rival-careem

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30 milyonun üzerinde kullanıcısı olan Careem,'de de hizmet veriyordu. Uber bu satın alma işlemiyle berabergenişletirken, en büyük rakiplerinden birini dekatmış oldu. Satın alma işleminin Uber'insürecini ise yavaşlatması beklenmiyor.