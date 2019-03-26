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Uber, Orta Doğulu rakibi Careem'i 3.1 milyar dolara satın aldı

Uber, Orta Doğu'da faaliyet gösteren ve en büyük rakiplerinden biri olan Careem şirketini satın aldığını duyurdu. 3.1 milyar dolarlık bu satın almanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uber'in bir süredir Orta Doğulu rakibi Careem'i satın almak istediği haberleri ortada dolaşıyordu. Beklenen oldu ve 14 ülkede ve 100'den fazla şehirde faaliyet gösteren şirket, 3.1 milyar dolara Uber'e satıldı.

Türkiye'de de hizmet veriyor

Bloomberg'ün haberine göre son yıllarda Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan Dubai merkezli ulaşım ağı şirketi Careem artık Uber'e katıldı. Orta Doğu'daki en büyük teknoloji anlaşmalarından biri olduğu belirtilen bu satın alma, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi döneminin de en önemli anlaşması oldu.
30 milyonun üzerinde kullanıcısı olan Careem, Türkiye'de de hizmet veriyordu. Uber bu satın alma işlemiyle beraber pazar payını genişletirken, en büyük rakiplerinden birini de kendi bünyesine katmış oldu. Satın alma işleminin Uber'in halka arz sürecini ise yavaşlatması beklenmiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-26/uber-announces-3-1-billion-deal-to-buy-mideast-rival-careem Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fizisyen 1 ay
Turkiye de careem kullanan taksiler, careem den ayrilmis. Taksi dernekleri durumdan memnun degilmis. Uber varsa biz yokuz demisler.
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The.Mafia 1 ay
Rakip tanımam diyor varsa alırım diyor 😅
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labtek38 1 ay
Bir de ortadoğululara kafası çalışmayan cahil imajını yapıştırırız kendimizi üstün görmek için. Ders alınacak bir gelişme. Biz de kendimizi avutalım.
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