Xiaomi Mi 9 SE yakında tüm dünyada satışa sunulabilir

Xiaomi'nin geçtiğimiz Şubat ayında tanıtımını yaptığı yeni akıllı telefon modeli Xiaomi Mi 9 SE, sadece şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulmuştu. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre, şirket cihazı tüm dünyada satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Yakında küresel lansmanı olabilir

Xiaomi, ülkemizde de çokça bekleyeni olan Mi 9 SE akıllı telefon modelini, global sitesindeki cep telefonları listesine eklemiş durumda. Bu durum cihazın kesin olarak tüm dünyada satışa sunulacağı anlamı taşımasa da, daha önce bu listeye eklenen cihazlardan yola çıkarak Mi 9 SE modelinin muhtemel bir küresel lansmanının yaklaştığını söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 9 SE, 5.97 inçlik su damlası formunda çentikli Super AMOLED ekran, 6 GB RAM, 3.070 mAH batarya, Snapdragon 712 işlemci, 48 MP + 13 MP + 8 MP üçlü arka kamera, 20 MP ön kamera, 64/128 GB depolama alanı ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile geliyor. Cihazın 18W hızlı şarj desteği ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ülkemizdeki fiyat etiketinin ne olacağını ise şimdiden kestirmek oldukça güç.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9_se_may_soon_launch_for_global_markets-news-36183.php