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Xiaomi Mi 9 SE yakında tüm dünyada satışa sunulabilir

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin 20 Şubat tarihinde tanıttığı ve şu anda yalnız Çin'de satışa sunulan Xiaomi Mi 9 SE akıllı telefon modeli, yakında tüm dünyada satışa çıkabilir.
1 ay
6,9b
1
14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi'nin geçtiğimiz Şubat ayında tanıtımını yaptığı yeni akıllı telefon modeli Xiaomi Mi 9 SE, sadece şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulmuştu. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre, şirket cihazı tüm dünyada satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Yakında küresel lansmanı olabilir

Xiaomi, ülkemizde de çokça bekleyeni olan Mi 9 SE akıllı telefon modelini, global sitesindeki cep telefonları listesine eklemiş durumda. Bu durum cihazın kesin olarak tüm dünyada satışa sunulacağı anlamı taşımasa da, daha önce bu listeye eklenen cihazlardan yola çıkarak Mi 9 SE modelinin muhtemel bir küresel lansmanının yaklaştığını söyleyebiliriz.
Xiaomi Mi 9 SE, 5.97 inçlik su damlası formunda çentikli Super AMOLED ekran, 6 GB RAM, 3.070 mAH batarya, Snapdragon 712 işlemci, 48 MP + 13 MP + 8 MP üçlü arka kamera, 20 MP ön kamera, 64/128 GB depolama alanı ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile geliyor. Cihazın 18W hızlı şarj desteği ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ülkemizdeki fiyat etiketinin ne olacağını ise şimdiden kestirmek oldukça güç.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9_se_may_soon_launch_for_global_markets-news-36183.php Yorum Yaz
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Pascal.Nouma 6 gün
ekran ne olursa olsun artık 4000 amperden aşağı pilli telefon yasaklanasın yav bu ne
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TiSKE 6 gün
3500 TL ve üstünden satılıyor
Tek kusuru SD kart desteği yok.
64 gb bazılarına yetmeyebilir
epey.com/...
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paldov 2 hf.
3899 dusundugum fiyat.
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oquzdag 2 hf.
Yakın tahmin. 2500 e alınırmı?
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ilker67 1 ay
Büyük telefonlardan nefret edenler için umarım kısa zamanda gelir. Keşke bu boyutta 855 li versiyon olsaydı.
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tosuntosun 1 ay
yarın ki tanıtımda ülkemizde satışa sunsunlar başka bişi istemem
tlf un özellikle network hardware i oldukça güzel.
note7 pro ile hayaşttıkları hayal kırıklığını ülkemizde uygun fiyat satışı ile baya bir ortalığı karıştıracak özellikte.
eğer 2k fiyat seviyesinde olur ise çok markayı devre dışı bırakır ülkemizde
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riderman 1 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şu an çin de bu fiyata satılıyor..
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MehmetNY 1 ay riderman
1660 tl ediyor.
Tabii artı olarak 620 lira imei kaydı, kâr ve masraf ücretlerini de eklersek 2500 TL'ye satarlar diye düşünüyorum.
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DokuzKuyrukluTilki 1 ay
Avrupa 300€, TR 3500,4000 TL. Alınası ama o kadar para hakkı mı tartışılır ama Note 7 Pro global olarak gelmiyorsa sebebi aha bu telefondur.
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TearsForFears 1 ay DokuzKuyrukluTilki
Tabikide tr fiyatlarını düşününce alınmaz
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El_domingo 1 ay
gsmarena 300€ tahmin fiyat demiş...
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DH Misafiri 1 ay
ufak ekran olması güzel ama kamerası iyi değilmiş.mi8 lite , note 7 daha alınır duruyor
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