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Uber’in bisiklet hizmeti, araç hizmetinin kullanımını etkiliyor

Uber’in satın aldığı Jump ismindeki bisiklet hizmeti büyümeye devam ediyor. Öyle ki bazı bölgelerde Uber’in ana servisi olan araç paylaşım hizmeti etkilenmeye başlamış.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Uber’in bisiklet hizmeti, araç hizmetinin kullanımını etkiliyor
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Jump ismindeki bisiklet paylaşım hizmeti geçtiğimiz yıl Uber tarafından satın alındı. Bu hizmet sayesinde şarj istasyonunda bulunan elektrikli bisikletleri uygulama yardımıyla kiralayıp şehir içinde kullanabiliyorsunuz. San Francisco’da bisiklet hizmetinin Uber’in ana hizmeti olan araç paylaşım hizmetinden pay kopardığı görüldü.

Kullanıcı sayısı hızla artıyor

Jump firmasının paylaştığı verilere göre San Francisco’da 2018 yılında başladıkları bisiklet paylaşım hizmeti 63 bin kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Bu kullanıcılar toplam 625,000 yolculuk gerçekleştirdi. Özellikle ilk 9 ayda hizmetin sadece 250 bisikletle etkin olduğu düşünülürse bu rakamın oldukça yüksek olduğu söyleyebiliriz. Kullanıcıların bisikletleri kullandığı toplam mesafe hesaplandığında ise 2,5 milyon kilometre gibi oldukça yüksek bir sayı ortaya çıkıyor.

Ayrıca paylaşılan blog yazısında Temmuz ayıyla birlikte bisiklet kullanımının, araç kullanımı yerini almaya başladığını belirtildi. Temmuz ayı içerisinde Uber ve Jump hizmetlerinin toplam kullanım oranı yüzde 15 artış göstermiş ancak sadece Uber kullanım sayısına baktığımızda yüzde 10 düşüş gözüküyor. Yani pek çok kişi şehir içinde bisiklet kullanımını benimsemiş gibi.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den dört tarafı kavisli ekrana sahip telefon patenti"

Geçtiğimiz haftalarda Uber’in elektrikli bisikletlere otonom özellikler kazandırmak için iş ilanı yayınladığını sizlerle paylaşmıştık. Bu proje ile birlikte bisikletlerin şarj istasyonuna kendi kendine gidebilmesi veya bisikletin kullanıcı tarafından belirtilen yere gelebilmesi amaçlanıyor. Böylece bisiklet hizmeti çok daha geniş bir kitleye yayılabilecek.


https://www.engadget.com/2019/02/08/uber-jump-bikes-lead-to-fewer-car-rides/ Yorum Yaz
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Aynisini izmitte belediye yapiyor.. Fakat insan gucuyle calisiyor.. teknolojik olacaz diye sagligimizdan olmaya gerek yok sonucunda bizdede var
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DH Misafiri 3 ay
Bisiklet çağırılan yere mi gelecek. Gelirken bakkaldan 2 de ekmek 1 yoğurt alsın bari :) üşengeçliğin adı olmuş hizmet.
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Mekhanik 3 ay en beğenilen
Aynisini izmitte belediye yapiyor.. Fakat insan gucuyle calisiyor.. teknolojik olacaz diye sagligimizdan olmaya gerek yok sonucunda bizdede var
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