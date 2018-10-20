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Uber sürücü ve yolcuları artık uygulama üzerinden konuşabilecek

Taksi çağırma hizmeti Uber, Haziran ayından bu yana test ettiği VoIP özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Sürücü ve yolcular artık Uber uygulaması üzerinden birbirleri ile konuşabilecekler.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Uber sürücüleri ve yolcuları şimdiye kadar mesaj yoluyla veya normal telefon görüşmesi yaparak birbirleri ile iletişim kurabiliyorlardı. Şirket bu seçenekler arasına bir yenisini eklediğini açıkladı. Uber uygulaması artık VoIP teknolojisi ile sürücü ve yolcuların birbirleri ile internet üzerinden konuşmasına olanak sağlayacak.
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Şirket geçtiğimiz Haziran ayında VoIP özelliğini test etmeye başlamıştı. San Francisco'daki bir konferans sırasında ise bu özelliğin kullanıcılara sunulduğunu doğruladı. VoIP üzerinden arama yapma tıpkı standart telefon görüşmesi gibi çalışıyor. Tek farkı ise internet bağlantısı gerektirmesi.

İnternet üzerinden görüşme daha hesaplı

Uber uygulamasında VoIP özelliğinin sunulması sıklıkla yurtdışına çıkan kullanıcılar için faydalı olacak. Zira bir telefon hattı almak yerine sadece veri paketi almayı tercih eden kullanıcılar bu sayede sürücüleri rahatlıkla arayabilecekler. Ayrıca şebeke çekim gücünün düşük olduğu yerlerde WiFi üzerinden VoIP araması yapılabilmesi de kullanışlı olabilir.
Bunun dışında Uber, internet üzerinden yapılan aramaların normal aramalardan daha ucuz olduğunu vurguluyor. Dolayısı ile faturalarını azaltmak isteyen sürücüler paketlerindeki dakikaları harcamak yerine bu özelliği kullanarak daha hesaplı iletişim kurma imkanına sahip olacaklar.

https://www.theverge.com/2018/10/18/17995540/uber-voip-data-call Yorum Yaz
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levent857 6 ay
über nasıl birinci tercih sebebi olmasın...
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sametsale 7 ay
Net paketi dakikadan daha önemli bence :)
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