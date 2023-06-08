WhatsApp, yeni Kanallar özelliğini duyurdu: WhatsApp Kanallar nedir?

WhatsApp Kanallar nedir?
WhatsApp Kanallar, Twitter gibi uygulamalarda olduğu gibi, hesapların takipçilerine "metin, fotoğraf, video, çıkartma ve anket" şeklinde tek yönlü yayınlar göndermesine olanak tanıyor. WhatsApp’a göre bu özellik, "önemli olan şeyleri takip etmenin özel bir yolu". Kanallar özeliği Güncellemeler adlı yeni bir sekmede bulunacak. Oluşturulan yeni dizinin içerisinde ise hobileriniz, takip ettiğiniz spor takımları, yerel yetkililerden gelen güncellemeler ve daha fazlası yer alacak.
Bu özelliği kullanmayı planlayan içerik oluşturucular için WhatsApp sonunda para kazanmak için ödeme hizmetleri de ekleyecek. Şirket, gizliliğin de önemli olduğunu söylüyor. Kanalın takipçileri gibi yöneticinin de telefon numarası veya diğer bilgileri gösterilmeyecek, paylaşılmayacak. Yöneticiler ayrıca takipçilerin ekran görüntüsü almasını veya mesajları iletmesini de engelleyebilecek. Kanallar uçtan uca şifrelenmiyor, ancak WhatsApp kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sağlık kuruluşları veya gizliliğe duyarlı diğer kuruluşlar için bu konuda çalıştıklarını söylüyor.
WhatsApp Kanallar ne zaman çıkacak?
WhatsApp Kanallar, küresel olarak kullanıma henüz sunulmadı. Özellik ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki önde gelen küresel isimlere ve seçili kuruluşlara sunulacak. Kanallar, önümüzdeki aylarda ise daha fazla ülke ve kullanıcının kullanımına açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi