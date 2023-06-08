WhatsApp, yeni Kanallar özelliğini duyurdu: WhatsApp Kanallar nedir?

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ın en yeni özelliği, dünyanın en popüler sohbet uygulamasına çok farklı bir mesajlaşma türü getiriyor. WhatsApp Kanallar, sohbet uygulamasına gelen en Facebookvari şey olarak görülüyor olsa da farklı senaryolarda işe yarar bir özellik olarak uygulamadaki yerini alacak. Peki WhatsApp Kanallar nedir?

WhatsApp Kanallar nedir?

WhatsApp Kanallar, Twitter gibi uygulamalarda olduğu gibi, hesapların takipçilerine "metin, fotoğraf, video, çıkartma ve anket" şeklinde tek yönlü yayınlar göndermesine olanak tanıyor. WhatsApp’a göre bu özellik, "önemli olan şeyleri takip etmenin özel bir yolu". Kanallar özeliği Güncellemeler adlı yeni bir sekmede bulunacak. Oluşturulan yeni dizinin içerisinde ise hobileriniz, takip ettiğiniz spor takımları, yerel yetkililerden gelen güncellemeler ve daha fazlası yer alacak.

Tam Boyutta Gör Yayın yapan hesaplar, kanallarını kimlerin takip edebileceğine, keşfedilebilir olmasını isteyip istemediklerine ve daha fazlasına karar verebilecek. Ayrıca bir kanalı takip ettiğinizde kişisel telefon numaranız o kanalın yöneticisine veya diğer kişilere gösterilmeyecek.

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Bu özelliği kullanmayı planlayan içerik oluşturucular için WhatsApp sonunda para kazanmak için ödeme hizmetleri de ekleyecek. Şirket, gizliliğin de önemli olduğunu söylüyor. Kanalın takipçileri gibi yöneticinin de telefon numarası veya diğer bilgileri gösterilmeyecek, paylaşılmayacak. Yöneticiler ayrıca takipçilerin ekran görüntüsü almasını veya mesajları iletmesini de engelleyebilecek. Kanallar uçtan uca şifrelenmiyor, ancak WhatsApp kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sağlık kuruluşları veya gizliliğe duyarlı diğer kuruluşlar için bu konuda çalıştıklarını söylüyor.

WhatsApp Kanallar ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör Kanallar, aynı adı taşıyan rakip sohbet uygulaması Telegram'daki benzer bir özelliğin aşağı yukarı bir kopyası diyebiliriz. Bu yılın başlarında Meta, Instagram'da Yayın Kanallarını başlatarak içerik oluşturucuların WhatsApp kullanıcılarının yapabileceği gibi takipçilerinin gelen kutularına güncellemeler yayınlamasına olanak tanımıştı.

WhatsApp Kanallar, küresel olarak kullanıma henüz sunulmadı. Özellik ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki önde gelen küresel isimlere ve seçili kuruluşlara sunulacak. Kanallar, önümüzdeki aylarda ise daha fazla ülke ve kullanıcının kullanımına açılacak.

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