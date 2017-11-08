Uber, uçan taksi projesinin detaylarını açıkladı: 2020 yılında testler başlıyor

Son dönemde havacılık, drone geliştirme ve otonom şirketlerinin ilk uçan arabayı kullanıma sunmak için kıyasıya bir rekabet içinde olduğunu görüyoruz. Boeing, Airbus gibi dev şirketlerin yanı sıra Google'ın kurucusu Larry Page'nin sahibi olduğu Kitty Hawk gibi küçük girişimler de dahil olmak üzere toplamda en az 19 şirketin uçan araba projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Yolculuk paylaşım uygulaması olan Uber'in de uçan taksi filosu kurmak için çalışmalar yürüttüğü uzun bir süredir biliniyordu. Şirketin ürün müdürü Jeff Holden bugün Lizbon'da gerçekleşen Web Zirvesi'nde Uber'in uçan taksi projesi Elevate ile ilgili detayları paylaştı.





Şirket daha önceki açıklamalarında Dallas ve Dubai'de 2020 yılında ilk test uçuşlarını gerçekleştireceğini açıklamıştı. Jeff Holden 2020 yılında testlerin gerçekleşeceği şehirlere Las Vegas'ın da eklendiğini duyurdu. Dikey kalkış ve iniş desteğine sahip olacak olan Uber'in uçan taksilerinin kullanımı da tıpkı normal bir Uber taksisi çağırmak kadar kolay olacak. Jeff Holden uçan taksilere ve kullanımına ilişkin detayları paylaşmadı ancak Holden'ın konuşması sırasında paylaşılan tanıtım filmine göre kullanıcılar, uygulama aracılığıyla çağırdıkları uçan taksilere yüksek binaların üst katlarında yer alan ve Uber Skyport adı verilen noktalardan ulaşıp yolculuğa başlayabilecek.





Yaygın Olarak Kullanılacak

Küçük bir helikopteri andıran uçan taksiler, sürücü de dahil olmak üzere 5 kişilik bir taşıma kapasitesine sahip. Tabi Uber'ın bu taksileri tamamen otonom hale getirmeyi planladığını bu nedenle tanıtım filminde uçan taksinin bir sürücüsü olsa da Uber'in gelecekte kullanıma sunacağı taksilerde bir sürücü olması beklenmiyor. Jeff Holden'in tahminlerine göre 2020'deki testlerden sonra Uber'in uçan taksileri çok sık kullanılır hale gelecek ve 2028 yılında Las Vegas'ta gerçekleşecek olan olimpiyatlarda, uçan taksi servisine yoğun bir talep olacak.





Tabi şirket uçan taksinin geliştirilmesinin yanı sıra uçan taksi servisinde ihtiyaç duyulan diğer bütün unsurlarda da eksiksiz olarak ilerleme kaydetmek için çeşitli ortaklıklar kuruyor. Şehir başına günde on binlerce uçuş hedeflediklerini kaydeden Holden, özel sermaye emlak şirketi Sandstone Properties ile birlikte çalışacak ve Las Vegas'ta 20 adet Uber Skyport platformu kuracak. Uber'in hava taşımacılığı birimi olan UberAir tarafından yönetilecek olan uçan taksilerle normalde 1.5 saat süren bir yolculuğun 30 dakikada tamamlanacağı iddia ediliyor. Trafik probleminin yaygın olarak yaşandığı şehirlerden biri olan Las Vegas da şirketin bu iddiasını ispat etmek için test bölgesi olarak seçilmiş durumda.





NASA ile İş Birliği Yapılacak

Jeff Holden'in açıklamalarına göre Uber, uçan taksi servisini kurmak için büyük bir ortağa daha sahip. Holden; Uber'in, otonom uçan taksileri yönetmek ve yeni hava trafik kontrol sistemleri oluşturmak için NASA ile Uzay Yasası Sözleşmesi imzaladığını duyurdu. NASA düşük irtifada uçacak olan uçan taksilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi için başka şirketlerle de ortak çalışmalar yürütüyor ancak Holden'in açıkladığı sözleşme Uber açısından bir ilk niteliği taşıyor. Sözleşmeyle birlikte iki kurum uçan taksilerin, havada faaliyet gösteren diğer araçlarla(uçak, helikopter ya da drone gibi) kazaya neden olmaması için uçan taksilerin hareket sınırlarını belirleyecek ve gerekli düzenlemeleri oluşturacak.





Daha önce drone'lar için de benzer düzenlemeler oluşturan NASA'nın uçan taksilerin güvenliği için Uber ile birlikte çalışacak olması henüz uçan taksi düşüncesine sıcak bakmayan insanların UberAir'e güven duymalarına yardımcı olabilir. İnsanların bu araçları güvenilir bulması için çalışacaklarını ekleyen Jeff Holden, Uber mühendislerinin ve NASA'daki tecrübeli uzmanların birlikte çalışacağını ve UberAir'in diğer şirketlerin gerçekleştirdiği test uçuşlarından çok daha fazlasını gerçekleştireceğini ekledi.





Araç Sahibi Olmaktan Daha Ucuz

UberAir ile ilgili merak edilen hususlardan biri de taşımacılık ücretinin çok pahalı olup olmayacağıydı. Bu sorulara da yanıt veren Jeff Holden, ücretlerin düşük olacağını ve Uber'in kuruluş misyonunu yansıtacak şekilde UberAir ile yapılan yolculukların kişisel araç sahibi olmaktan çok daha ucuza geleceğini açıkladı.





Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı "Açıkçası uçan şeyleri seviyorum. Ancak uçan otomobilin ölçeklenebilir bir çözüm haline geldiğini hayal etmek zor. Eğer bir sürücü uçan arabasını korumazsa gökyüzünden bir kaput giyotin gibi başınıza düşebilir.’’ açıklamalarıyla uçan araba fikrine sıcak bakmadığını açıklamıştı. Elon Musk'ın bu açıklamaları hakkında fikirlerini açıklayan Jeff Holden, uçan arabaların ölçeklenebilir olduğuna inandığını belirtirken Musk'ın açıklamalarının ''kafadan, rastgele açıklamalar'' olduğunu dile getirdi.