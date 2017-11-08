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Türkiye, Fransa, İtalya ortak hava savunma sistemi geliştirecek

Türkiye, bir süredir konuşulan hava savunma sistemleri konusunda İtalya ve Fransa ortaklığında dev bir adım atıyor. Üç ülke ortak hava savunma sistemi geliştirecek.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Kısa sürede ihtiyaç duyulacak hava savunma sistemi ihtiyacını Rusya’dan satın alarak karşılama yoluna giden ülkemiz, uzun vadede yerli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Roketsan bünyesinde yürütülen çalışmalar kısmen ürüne dönmüştü. Bunun yanında Fransız-İtalyan konsorsiyumu olan Eurosam ile de görüşmeler sürüyordu ki güzel haber bugün geldi.


Türkiye SAMP-T Füzelerinden Satın Alacak

Buna göre yeni nesil bir hava savunma sisteminin geliştirilmesi, üretilmesi ve tedarik edilmesi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra da ihraç edilmesi noktasında önemli bir anlaşma imzalandı. Eurosam ile ülkemiz arasındaki anlaşmaya göre SAMP-T füzeleri satın alınacak ve Türkiye’nin kısa vadedeki ihtiyaçlarının bir kısmı bu şekilde karşılanacak.


SAMP-T hava savunma sisteminin NATO içindeki askeri adı Mamba olarak anılıyor. Aynı anda 100’den fazla hedefi tespit edebilen sistem, aynı anda 48 füze fırlatabiliyor. Her bataryada 8 füze başlığı bulunuyor. Etkili menzili 100 kilometre olan SAMP-T, 600 kilometrelik bir alan içerisinde savunma görevi üstlenebiliyor.


HİSAR Projesi İçin Teknoloji Transferi Sağlanacak

Ayrıca HİSAR adlı milli hava savunma sisteminin geliştirilmesi noktasında Eurosam teknoloji transferine de izin vermiş oluyor. HİSAR projesi, Eurosam’in sağlayacağı bilgi birikimi ile ivmelenecek ve kısa sürede daha iyi bir noktaya getirilecek.


Geliştirilecek Teknolojiler NATO Uyumlu Olacak

Anlaşma çerçevesinde geliştirilecek tüm yeni teknolojiler NATO uyumlu olacak. Bu da Türk Savunma Sanayii’nin NATO içerisindeki savunma teknolojilerinin artması anlamına gelecek. Dolayısıyla geliştirme aşamasında görev üstlenecek tüm yerli savunma sanayii şirketlerimiz hem gelir elde edecek hem de tecrübe ve itibar kazanarak kendi ürünlerini satma noktasında iyi bir konuma yükselecek.


ROKETSAN, HAVELSAN ve ASELSAN

Anlaşma sonrasında özellikle Roketsan, Havelsan ve Aselsan projelerde etkin rol oynayacak ve yerli mühendisler elde ettikleri bilgi birikimleri ile şirketlerine önemli bir katkı sağlayacak. Hem Rusya’dan alınacak S-400’lerde hem de Avrupa üretimi hava savunma sistemlerinde tecrübe elde edecek olan Türkiye, gelecekte yeterli donanıma ve bilgiye sahip Türk mühendislerle kendi teknolojilerini geliştirme noktasında çok daha iyi bir konuma yükselecek.


Yeni Nesil Samp-T’ler Geliyor

Türkiye ile Thales-MABD (%33.3 İtalya, %33.3 Fransa, %33.3 Thales [Fransa menşeili bir özel şirket]) ortak konsorsiyumu, mevcut SAMP-T’ler baz alınarak daha gelişmiş füze teknolojileri geliştirmek için kolları sıvıyor. Yeni geliştirilecek olan sistem, çok daha etkili vuruş gücüne sahip olacak ve daha uzun menzilli olacak.


Geliştirilecek olan füzelerin üretimi, lisans ve ihracat hakları konusunda Türkiye de eşit oranda söz sahibi olacak ve elde edilecek tüm gelir paylaşılacak. Öncelikli hedef ise projede yer alacak ülkeler ve sonrasında NATO ülkelerinin savunmasının sağlanması olacak.


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KalemKolik 1 yıl en beğenilen 333
333
mübarek donanımhaber değil ahaber
yerli milli savunma sistemi başlığıyla verseydiniz keşke.

Yerli savunma ile ilgisi yok sadece. Gerektiğinde yabancı savunma haberleride veriliyor.
Teknolojinin olduğu yerde askeri savunma haberlerinin yapılması kadar normal bir şey yok.
Şuan kullandığın internet bile ilk olarak askeri bir proje olarak ortaya çıkmıştır.
Askeri savunma alanı dünya teknolojisinin zirvesidir. Her şeyin en ileri, en gelişmiş teknolojileri ilk askeri alanda kullanır sonra sivil hayata geçirilir.
333mübarek donanımhaber değil ahaberyerli milli savunma sistemi başlığıyla verseydiniz keşke.Yerli savunma ile ilgisi yok s...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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KalemKolik 1 yıl dartanyan96
dartanyan96
SAMP-T alındığına göre S-400 işi iptal.

Hiçmi okuduğunuzu anlamıyorsunuz arkadaş. Hangi kafayla yazıyorsunuz anlamıyorumki.

Daha haberin birkaç cümlesi sonrası kısa vadeli ihtiyaç için Rusyadan s400 temin edilecek yazıyor.

Bu proje uzun vadeli bir proje. S400 hazır alım olacak. Bu proje ise ortak üretim olacak. Bir nevi kendi uzun menzilli hava savunma projemiz için mecburi bir girişim.
dartanyan96SAMP-T alındığına göre S-400 işi iptal.Hiçmi okuduğunuzu anlamıyorsunuz arkadaş. Hangi kafayla yazıyorsunuz anlamı...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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333 1 yıl
mübarek donanımhaber değil ahaber
yerli milli savunma sistemi başlığıyla verseydiniz keşke.
1 Yanıt Yanıtla +10
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erdogan_82 9 ay
Bu fransızları hiç sevmiyorum, en büyük Türk düşmanlarından biri bunlar. Ne akla hizmet bunlarla ortak proje yapıyoruz anlamıyorum. İnşallah öle bir hata yapmayız. Daha F35 mevzusu çözülmemiş ken başka bir ortak projeye başlamak ahmaklık bence. Ne demiş Ulu Önder Atatürk " Türk'ün Türk'den başka dostu yoktur' kendimiz birşeyler yapmalıyız
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DH Misafiri 1 yıl
Hastalıklı bir zihin daha. Adamlar iktidarı öven tek bir yazı yazmamış, sadece olanı aktarmış. Sizin beyniniz nasıl çalışıyor olum?
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BekirTemel 1 yıl
Fransa İtalya ciddi misiniz kardeşim, bize yağmur olsanız yağmazsınız ama neyse tşk
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Arkadaşlar şu an her sisteme bakıyoruz pazarlıkta isteklerimiz bizim için ortak üretim, teknoloji transferi, yerli sanayi katkısı gibi konular.
S400
Samp-t
Hisar
Svunma sistemleri konusunda yoğunlaştık.
S400 hazır alım belki Rus mevkilerinden farklı alanlarda teknik destek istemiş olabiliriz S400 ile ilgili bilgi vermezler.
Samp-t beraber geliştirme, işimize yarayan kısmı tek sisteme bağlı değiliz bu gelistirme sonucu öğrendiklerimiz kar kalacak.
Hisar milli çözüm, bütün hepsinden tatmaya çalışıyoruz tecrübe edineceğiz inşallah güzel bir ürün çıkacak.
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WarSaw 1 yıl
fransızlar biz köpeğiz dese inanmayın zira köpekler bile daha asil ve karakterlidir
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Source 1 yıl
Bu konuda geç kalınmış olsada "geç olsun güç olmasın" demişler.
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Sean john 1 yıl
Kötü değil iyide yine para kaybeden bizis. İnşallah kendi roketimizi üretmeyi öğrenen mühendislerimiz intahar fln etmez bosa yatırım olur
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cankal 1 yıl
Kaporası verilen s400 ler ne oldu be kapora yandımı şimdi
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KalemKolik 1 yıl cankal
cankal
Kaporası verilen s400 ler ne oldu be kapora yandımı şimdi


Sorunun cevabı haberde mevcut.
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333 1 yıl
mübarek donanımhaber değil ahaber
yerli milli savunma sistemi başlığıyla verseydiniz keşke.
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KalemKolik 1 yıl 333
333
mübarek donanımhaber değil ahaber
yerli milli savunma sistemi başlığıyla verseydiniz keşke.

Yerli savunma ile ilgisi yok sadece. Gerektiğinde yabancı savunma haberleride veriliyor.
Teknolojinin olduğu yerde askeri savunma haberlerinin yapılması kadar normal bir şey yok.
Şuan kullandığın internet bile ilk olarak askeri bir proje olarak ortaya çıkmıştır.
Askeri savunma alanı dünya teknolojisinin zirvesidir. Her şeyin en ileri, en gelişmiş teknolojileri ilk askeri alanda kullanır sonra sivil hayata geçirilir.
1 Yanıt Yanıtla +32
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dartanyan96 1 yıl
SAMP-T alındığına göre S-400 işi iptal.
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KalemKolik 1 yıl dartanyan96
dartanyan96
SAMP-T alındığına göre S-400 işi iptal.

Hiçmi okuduğunuzu anlamıyorsunuz arkadaş. Hangi kafayla yazıyorsunuz anlamıyorumki.

Daha haberin birkaç cümlesi sonrası kısa vadeli ihtiyaç için Rusyadan s400 temin edilecek yazıyor.

Bu proje uzun vadeli bir proje. S400 hazır alım olacak. Bu proje ise ortak üretim olacak. Bir nevi kendi uzun menzilli hava savunma projemiz için mecburi bir girişim.
1 Yanıt Yanıtla +18
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