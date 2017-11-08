Türkiye, Fransa, İtalya ortak hava savunma sistemi geliştirecek





Kısa sürede ihtiyaç duyulacak hava savunma sistemi ihtiyacını Rusya’dan satın alarak karşılama yoluna giden ülkemiz, uzun vadede yerli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Roketsan bünyesinde yürütülen çalışmalar kısmen ürüne dönmüştü. Bunun yanında Fransız-İtalyan konsorsiyumu olan Eurosam ile de görüşmeler sürüyordu ki güzel haber bugün geldi.





Türkiye SAMP-T Füzelerinden Satın Alacak

Buna göre yeni nesil bir hava savunma sisteminin geliştirilmesi, üretilmesi ve tedarik edilmesi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra da ihraç edilmesi noktasında önemli bir anlaşma imzalandı. Eurosam ile ülkemiz arasındaki anlaşmaya göre SAMP-T füzeleri satın alınacak ve Türkiye’nin kısa vadedeki ihtiyaçlarının bir kısmı bu şekilde karşılanacak.





SAMP-T hava savunma sisteminin NATO içindeki askeri adı Mamba olarak anılıyor. Aynı anda 100’den fazla hedefi tespit edebilen sistem, aynı anda 48 füze fırlatabiliyor. Her bataryada 8 füze başlığı bulunuyor. Etkili menzili 100 kilometre olan SAMP-T, 600 kilometrelik bir alan içerisinde savunma görevi üstlenebiliyor.





HİSAR Projesi İçin Teknoloji Transferi Sağlanacak

Ayrıca HİSAR adlı milli hava savunma sisteminin geliştirilmesi noktasında Eurosam teknoloji transferine de izin vermiş oluyor. HİSAR projesi, Eurosam’in sağlayacağı bilgi birikimi ile ivmelenecek ve kısa sürede daha iyi bir noktaya getirilecek.





Geliştirilecek Teknolojiler NATO Uyumlu Olacak

Anlaşma çerçevesinde geliştirilecek tüm yeni teknolojiler NATO uyumlu olacak. Bu da Türk Savunma Sanayii’nin NATO içerisindeki savunma teknolojilerinin artması anlamına gelecek. Dolayısıyla geliştirme aşamasında görev üstlenecek tüm yerli savunma sanayii şirketlerimiz hem gelir elde edecek hem de tecrübe ve itibar kazanarak kendi ürünlerini satma noktasında iyi bir konuma yükselecek.





ROKETSAN, HAVELSAN ve ASELSAN

Anlaşma sonrasında özellikle Roketsan, Havelsan ve Aselsan projelerde etkin rol oynayacak ve yerli mühendisler elde ettikleri bilgi birikimleri ile şirketlerine önemli bir katkı sağlayacak. Hem Rusya’dan alınacak S-400’lerde hem de Avrupa üretimi hava savunma sistemlerinde tecrübe elde edecek olan Türkiye, gelecekte yeterli donanıma ve bilgiye sahip Türk mühendislerle kendi teknolojilerini geliştirme noktasında çok daha iyi bir konuma yükselecek.





Yeni Nesil Samp-T’ler Geliyor

Türkiye ile Thales-MABD (%33.3 İtalya, %33.3 Fransa, %33.3 Thales [Fransa menşeili bir özel şirket]) ortak konsorsiyumu, mevcut SAMP-T’ler baz alınarak daha gelişmiş füze teknolojileri geliştirmek için kolları sıvıyor. Yeni geliştirilecek olan sistem, çok daha etkili vuruş gücüne sahip olacak ve daha uzun menzilli olacak.





Geliştirilecek olan füzelerin üretimi, lisans ve ihracat hakları konusunda Türkiye de eşit oranda söz sahibi olacak ve elde edilecek tüm gelir paylaşılacak. Öncelikli hedef ise projede yer alacak ülkeler ve sonrasında NATO ülkelerinin savunmasının sağlanması olacak.