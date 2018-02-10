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Uber-Waymo davasında sona gelindi

Google'ın iştiraki Waymo tarafından Uber'e, ticari sırların çalındığı iddiasıyla açılan dava iki şirketin anlaşmasıyla sona erdi. Uber hisselerinin yüzde 0.34'ünü Waymo'ya devredecek.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Uber-Waymo davasında sona gelindi
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Google'ın otonom araç geliştirme iştiraki olan Waymo geçtiğimiz yıl Uber'e dava açmış ve kendilerine ait binlerce belgenin çalındığını ve Uber'in bu  belgelerle kendi otonom araçlarını geliştirdiğini ileri sürmüştü. Waymo'nun iddiasına göre daha önce Waymo'da çalışan Anthony Levandowski, Waymo'dan ayrılmadan önce şirkete ait ticari sırları çalmış ve otonom tır geliştirme şirketi Otto'yu kurmuştu. Daha sonra Otto'nun Uber tarafından satın alınmasıyla birlikte Waymo'ya ait ticari sırlar Uber'in eline geçmişti. Bir yıl boyunca pek çok Uber çalışanının görevden alınmasına neden olan ve şirketin itibarını bir hayli zedeleyen dava ilginç bir anlaşmayla sona erdi.


245 milyon dolarlık hisse devri 

İki şirket aralarındaki hukuki uyuşmazlığı dün duruşma başlamadan hemen önce anlaşarak mahkeme dışında sonlandırırken yapılan anlaşma uyarınca Uber, hisselerinin yüzde 0.34'ünü(yaklaşık 245 milyon dolar değerinde) Waymo'ya devredecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Waymo'ya ait herhangi bir ticari sırrın Uber'e geçtiğine ya da Waymo'ya ait bir teknolojinin Uber'in otonom sürüş teknolojisinde kullanıldığına inanmadıklarını belirtirken iki şirket arasındaki anlaşmazlığı sonlandırmak ve Otto şirketi nedeniyle Waymo'nun uğramış olabileceği zararı ortadan kaldırmak adına ödeme yapmayı kabul ettiklerini kaydetti.


Tabi anlaşma ile Uber, kendisine ciddi itibar kaybı yaşatan bir süreci sona erdirmekle birlikte uzlaşı için beklenenden çok daha düşük bir miktar ödeyerek maddi açıdan da önemli bir avantaj elde etti. Geçtiğimiz yıl iki şirket arasında gerçekleştirilen uzlaşı görüşmelerinde Waymo, Uber'den 1 milyar dolar tazminat ve özür açıklaması talep etmişti. Bu şartlarda uzlaşmaya varamayan iki şirket geçtiğimiz hafta da masaya oturmuş ve 500 milyon dolarlık tazminat karşılığında anlaşmaya varılmıştı ancak bu anlaşma Uber yönetim kurulu tarafından kabul edilmemişti. 


Uber'in basın açıklamasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Uber sözcüsü ise 245 milyon dolar değerindeki hisse devrine ek olarak Waymo'nun ticari sırlarının Uber tarafından kullanılmaması için de bir anlaşma yapıldığını ve bu anlaşma kapsamında verilerin Uber tarafından kullanılmadığından emin olmak adına Waymo'nun Uber'le birlikte çalışacağını açıkladı. 


https://www.engadget.com/2018/02/09/uber-settles-with-waymo-over-allegations-of-stolen-trade-secrets/ Yorum Yaz
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