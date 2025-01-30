Robotaksi şirketi Waymo, testler için 10 yeni şehre açılıyor

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Tam Boyutta Gör Alphabet'in sahip olduğu otonom sürüş teknolojisi geliştiricisi Waymo, 2025 yılında ABD genelinde 10 yeni şehirde test süreci başlatacağını duyurdu. Bu genişleme sürecinin ilk durakları olarak Las Vegas ve San Diego belirlendi. Araçlar manuel olarak kullanılacak ve bu test operasyonları, ticari bir robotaksi hizmetinin başlatılmasının kesin bir ön hazırlığı niteliğinde değil. Ancak böyle bir hizmetin başlatılmasını da tamamen dışlamıyor.

Waymo farklı şehirlere açılıyor

Waymo, bu yeni test turunda şirketin otonom sürüş sistemlerinin farklı hava koşulları ve bölgesel sürüş alışkanlıklarına ne kadar iyi uyum sağladığını görmeyi amaçlıyor. Waymo Ürün Müdürü Nick Rose, yeni şehir seçimlerinde özellikle zorlu koşullara sahip bölgeleri tercih ettiklerini belirterek, “Aradığımız şey, sistemimizi zorlayacak ve çok çok farklı görünecek yerler. Las Vegas oldukça ilginç çünkü Vegas'a gittiyseniz, ABD'deki pek çok şehir arasında oldukça benzersiz olduğunu görürsünüz” dedi.

Las Vegas, yoğun trafiği ve düzensiz otel-vale bölgeleriyle sürüş sistemleri için önemli bir test alanı sunuyor. Şehirde, geleneksel şerit çizgileri yerine yol yüzeyine yerleştirilen Botts noktaları olarak bilinen çizgiler bulunuyor ve bu da otonom sistemlerin adaptasyonunu zorlaştırıyor. Bunun yanı sıra, Amazon’un Zoox gibi diğer otonom araç girişimleri de bölgede aktif olarak testler yapıyor.

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San Diego ise Waymo’nun halihazırda operasyon yürüttüğü şehirlere daha çok benziyor. Rose’a göre, asıl amaç, bu şehirde daha önce kapsamlı bir veri toplamadan da sistemin iyi çalışıp çalışmadığını doğrulamak. Öte yandan firma, akın zamanda Austin, Atlanta ve Miami gibi şehirlerde de robotaksi hizmetini başlatmayı planlıyor.

Amaç daha fazla veri toplamak

Tam Boyutta Gör Waymo gibi şirketlerin robotaksi hizmetleri, günümüz yapay zekalarına benziyor; daha çok veri = daha iyi deneyim. Waymo bu yüzden yeni şehirlere gidiyor ve buradaki farklılıkları algoritmalarına dahil etmeyi planlıyor. Bu süreçte örneğin, acil durum araçlarını algılama sistemi güncellenecek. San Francisco’daki itfaiye araçları, Austin veya Los Angeles’takilerden farklı görünüyor. Waymo, bu testlerle araçlarının bu tür küçük ancak kritik değişkenleri ne kadar iyi tanıdığını gözlemlemeyi hedefliyor.

Şirket, her test şehrine en fazla 10 araç göndermeyi planlıyor ve bu araçlar birkaç ay boyunca ticari merkezlerde manuel olarak sürülecek. Yetkililerle önceden iletişime geçen Waymo, test sürecinde kaç kilometre yol kat etmeyi planladığını açıklamasa da sürecin istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar üretecek kadar kapsamlı olacağını belirtiyor.

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Robotaksi şirketi Waymo, testler için 10 yeni şehre açılıyor