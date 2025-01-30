Robotaksi şirketi Waymo, testler için 10 yeni şehre açılıyor

Waymo farklı şehirlere açılıyor
Waymo, bu yeni test turunda şirketin otonom sürüş sistemlerinin farklı hava koşulları ve bölgesel sürüş alışkanlıklarına ne kadar iyi uyum sağladığını görmeyi amaçlıyor. Waymo Ürün Müdürü Nick Rose, yeni şehir seçimlerinde özellikle zorlu koşullara sahip bölgeleri tercih ettiklerini belirterek, “Aradığımız şey, sistemimizi zorlayacak ve çok çok farklı görünecek yerler. Las Vegas oldukça ilginç çünkü Vegas'a gittiyseniz, ABD'deki pek çok şehir arasında oldukça benzersiz olduğunu görürsünüz” dedi.
Las Vegas, yoğun trafiği ve düzensiz otel-vale bölgeleriyle sürüş sistemleri için önemli bir test alanı sunuyor. Şehirde, geleneksel şerit çizgileri yerine yol yüzeyine yerleştirilen Botts noktaları olarak bilinen çizgiler bulunuyor ve bu da otonom sistemlerin adaptasyonunu zorlaştırıyor. Bunun yanı sıra, Amazon’un Zoox gibi diğer otonom araç girişimleri de bölgede aktif olarak testler yapıyor.
San Diego ise Waymo’nun halihazırda operasyon yürüttüğü şehirlere daha çok benziyor. Rose’a göre, asıl amaç, bu şehirde daha önce kapsamlı bir veri toplamadan da sistemin iyi çalışıp çalışmadığını doğrulamak. Öte yandan firma, akın zamanda Austin, Atlanta ve Miami gibi şehirlerde de robotaksi hizmetini başlatmayı planlıyor.
Amaç daha fazla veri toplamak
Şirket, her test şehrine en fazla 10 araç göndermeyi planlıyor ve bu araçlar birkaç ay boyunca ticari merkezlerde manuel olarak sürülecek. Yetkililerle önceden iletişime geçen Waymo, test sürecinde kaç kilometre yol kat etmeyi planladığını açıklamasa da sürecin istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar üretecek kadar kapsamlı olacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P