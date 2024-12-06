Robotaksi şirketi Waymo, operasyonlarını genişletiyor

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Tam Boyutta Gör Google’ın çatı şirketi Alphabet’in sahibi olduğu otonom araç şirketi Waymo, 2026 yılı itibarıyla Miami'de robotaksi hizmetine başlamayı planlıyor. Şirket, ilk aşamada 2025 yılında Miami sokaklarında insan sürücülerin eşliğinde test sürüşleri gerçekleştirecek. Ardından Waymo One uygulaması aracılığıyla kullanıcıların otonom araç çağırmasını mümkün kılacak.

Neden Miami?

Waymo’nun Miami’ye yönelik genişleme kararı, otonom sürüş teknolojisinin kötü hava koşullarında çalışma yeteneğine olan güvenini artırdığına işaret ediyor. Şirket, ilk olarak 2019’da Miami’de yaptığı testlerle yağmurlu ve ıslak hava koşullarında araçlarının performansını geliştirdiğini belirtti. Waymo, bu testlerde edindiği tecrübeyi kullanarak 2025'te tamamen elektrikli Jaguar I-PACE araçlarıyla geri dönecek. Elbette firma gelecek yılki testlerde hava koşullarına dair daha fazla veri toplayarak algoritmasını geliştirme fırsatına da sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Şirket, Florida'daki ilk bölgesinin, 6 milyondan fazla nüfusa sahip Miami'nin daha büyük metropol bölgesinin bazı kısımlarını içereceğini söyledi; yani bölgenin tamamında aktif faaliyette olmayacak.

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Kasım ayında şirket, Los Angeles'ta yaklaşık 300.000 kişiden oluşan bekleme listesini kaldırdığını duyurdu, böylece herkes Waymo One'ı kullanarak Los Angeles County'nin yaklaşık 130 km karelik alanında sürücüsüz robotaksi çağırabilecek. Şirketin araç çağırma hizmeti ayrıca Phoenix ve San Francisco'da da şehir çapında faaliyet gösteriyor.

Rekabet artıyor

Firma kendi faaliyetlerine ek olarak Uber ile yaptığı anlaşma kapsamında 2025’te Austin ve Atlanta’da Uber ile ortak bir proje başlatacak. Bu proje kapsamında Uber kullanıcıları, Waymo’nun otonom araçlarına Uber uygulaması üzerinden erişebilecek. Waymo şu anda otonom araç alanında lider olsa da sektörde artan rekabetle karşı karşıya.

General Motors’a ait Cruise, San Francisco’da yaşanan bir kazanın ardından operasyonlarını askıya almış olsa da yeniden faaliyete geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tesla ise tamamen otonom bir "Cybercab" ve "Robovan" konseptlerini tanıtarak 2025’te Kaliforniya ve Teksas'ta otonom taksi hizmeti başlatmayı hedefliyor. Amazon’un sahibi olduğu Zoox ve SoftBank destekli Wayve gibi diğer oyuncular da otonom araç testlerini artırıyor.

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