Robotaksi şirketi Waymo, operasyonlarını genişletiyor

Neden Miami?
Waymo’nun Miami’ye yönelik genişleme kararı, otonom sürüş teknolojisinin kötü hava koşullarında çalışma yeteneğine olan güvenini artırdığına işaret ediyor. Şirket, ilk olarak 2019’da Miami’de yaptığı testlerle yağmurlu ve ıslak hava koşullarında araçlarının performansını geliştirdiğini belirtti. Waymo, bu testlerde edindiği tecrübeyi kullanarak 2025'te tamamen elektrikli Jaguar I-PACE araçlarıyla geri dönecek. Elbette firma gelecek yılki testlerde hava koşullarına dair daha fazla veri toplayarak algoritmasını geliştirme fırsatına da sahip olacak.
Kasım ayında şirket, Los Angeles'ta yaklaşık 300.000 kişiden oluşan bekleme listesini kaldırdığını duyurdu, böylece herkes Waymo One'ı kullanarak Los Angeles County'nin yaklaşık 130 km karelik alanında sürücüsüz robotaksi çağırabilecek. Şirketin araç çağırma hizmeti ayrıca Phoenix ve San Francisco'da da şehir çapında faaliyet gösteriyor.
Rekabet artıyor
Firma kendi faaliyetlerine ek olarak Uber ile yaptığı anlaşma kapsamında 2025’te Austin ve Atlanta’da Uber ile ortak bir proje başlatacak. Bu proje kapsamında Uber kullanıcıları, Waymo’nun otonom araçlarına Uber uygulaması üzerinden erişebilecek. Waymo şu anda otonom araç alanında lider olsa da sektörde artan rekabetle karşı karşıya.
General Motors’a ait Cruise, San Francisco’da yaşanan bir kazanın ardından operasyonlarını askıya almış olsa da yeniden faaliyete geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tesla ise tamamen otonom bir "Cybercab" ve "Robovan" konseptlerini tanıtarak 2025’te Kaliforniya ve Teksas'ta otonom taksi hizmeti başlatmayı hedefliyor. Amazon’un sahibi olduğu Zoox ve SoftBank destekli Wayve gibi diğer oyuncular da otonom araç testlerini artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: