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Uber'den Türkiye açıklaması: "Sonuna kadar bağlıyız"

Uber araçlarını da etkileyen Taşıma Yönetmeliği'ndeki değişiklik ile ilgili Uber'den açıklama geldi. Yapılan kısa açıklamada Uber yetkilileri "Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız." dedi.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uber'den Türkiye açıklaması:
 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, korsan taşımacılığa ağır cezalar getirmek amacıyla Taşıma Yönetmeliği’nde yeni düzenlemeler yapılmıştı. Yapılan bu düzenlemenin D2 yetki belgesi ile çalışan Uber araçlarını da etkileyeceği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Uber’den kısa bir açıklama geldi.

Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, D2 yetki belgesi sahiplerine yeni yaptırımlar getiriyor. Düzenleme ile birlikte bu kişilerin kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmalarına belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varan idari işlemler uygulanabilecek. D2 yetki belgesiyle çalışan Uber araçları da bu düzenlemeden nasibini alacak.

Yapılan bu düzenlemenin ardından Uber’den kısa bir yazılı açıklama yapıldı. Uber’den yapılan açıklamada, “Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız.” denildi.


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smart1978 11 ay en beğenilen
Istanbul daki plaka ceteleri bu isten hic hoslanmadilar. Devlet el atamiyor plakalara ... O zaman iktidar degismeli ... Bu ceteler elbette yenilere de rusvete baglamazsa kendi adamlarini getirtmezse ...
Istanbul daki plaka ceteleri bu isten hic hoslanmadilar. Devlet el atamiyor plakalara ... O zaman iktidar degismeli ... Bu ceteler elbette yenilere de rusvete b...
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1 Yanıt Yanıtla +87
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tobepeople 11 ay
Plaka sahiplerinin çoğu havadan para kazanan milletvekilleri ve onların godaman kankaları olduğundan kimse dokunamıyor belli ki!
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ufuk-34JD58 11 ay
taksi plakası kaldırılsın daha adil olur.serbest olsun.
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egomanyag 11 ay
Tamam uber güzel de, seve seve alışacak taksiciler ama bundan sonra uber’e kaymalar başlayacak. E bunun sonunda o sevmediğimiz taksiciler de uber’e gelecek, nasıl çözecez muamma
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dewr 11 ay
yazik olmuş.. uber sayesinde yapilan ekonomik yolculuklarda artik son durak..
paranız yoksa taksiye binmeyin yürüyün olm.. sağlıklı yaşam
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Mete Can Karahasan 11 ay
Taksi plakası başına 300,000 TL belediyeye rant oluşuyorken siz başka türlü bir beyanat mı bekliyordunuz, acaba? Buradan ranta karşı olduğum zannedilmesin, kimsenin tavuğuna 'kışt!' dediğimiz yok.
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amma velakin 11 ay
Seçim ayağına gitti maalesef UBER de. Taksiciler tekel olmayı kötüye kullandı iyice alternatif olarak çok iyiydi bu.
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*GameOver* 11 ay
shiftdelete.net/...
doğrumu ?
“Bir de UBER diye bir şey çıkmış. Artık böyle bir şey yok. Avrupa’da varmış. Bana ne Avrupa’dan. Bu konuyla ilgili olarak sayın Vali bütün yetki sizde. Kusura bakmasınlar bunların üzerine trafik gidecek ve gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin hakkını birilerine yediremeyiz. İşini iyi yapan, düzgün yapan, yolcusuna değer veren her zaman kazanır.” dedi.
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Kabiz Civciv 11 ay *GameOver*
Doğru. Canlı açıklama yaptı ve bu sözleri söyledi. Yazık... "İşini iyi yapan, düzgün yapan, yolcusuna değer veren her zaman kazanır." kısmına özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bunu yapan UBER, SARI MAGANDALAR değil!
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musetea 11 ay
Taksinin havası yok. Siyah Vitodan incen. Kızlar hasta oluyor. Taksi işi prestijsiz.
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Cinemaximum2016 11 ay
Geçen yıllarda atatürk havalimanından 15kmlik yol gittim Avmye tam 100 tl yazdı taksiye binseydim 300dü ve bu adam ben ilk defa istanbula geliyorum diye avmnin önünde beni 1 saat bekledi gezdikten sonra arabasına tekrar bindim ve gittim resmen rehberlik yaptı adam bana ve beni beklerken en az 50 tllik kazançtan vazgeçti
Sonuna kadar UBER
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Al1mert 11 ay
seni para icin seviyorum mu desin adamlar :)
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Virtual Reality 11 ay
Uber gibi çok uluslu global bir şirketin, ahlaksız, çakal İstanbul taksicisini susturacak, seslerini kestirecek, daha doğrusu terbiye edecek bir gücü yok mu? Uber gibi çok uluslu global bir şirketin İstanbul taksicisini hizaya getirecek, gözünü korkutacak derin bir yapılanması vardır diye düşünüyorum. Yoksa, plaka mafyasının olduğu Türkiye pazarına girmekle en baştan kaybettin. Senin bu ahlaksız çakal adamları susturacak derin bir oluşumun yoksa bu ülkeden ekmek çıkmaz sana. Taksi ve servis plakalarının dağıtılması sınırlandığı gün Türkiye'nin toplu taşımacılığı mafyalaştı, bunları bilmen, bunları göğüsleyerek bu ülkede faaliyete geçmen lazımdı.
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CharlieSelim 11 ay
Vergi veriyoruz falan diyorlar ama fiş kesmiyorlar. Şirketten fişi gösterip iade alacaktık yalan oldu.
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