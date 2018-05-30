Uber'den Türkiye açıklaması: "Sonuna kadar bağlıyız"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, korsan taşımacılığa ağır cezalar getirmek amacıyla Taşıma Yönetmeliği’nde yeni düzenlemeler yapılmıştı. Yapılan bu düzenlemenin D2 yetki belgesi ile çalışan Uber araçlarını da etkileyeceği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Uber’den kısa bir açıklama geldi.

Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, D2 yetki belgesi sahiplerine yeni yaptırımlar getiriyor. Düzenleme ile birlikte bu kişilerin kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmalarına belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varan idari işlemler uygulanabilecek. D2 yetki belgesiyle çalışan Uber araçları da bu düzenlemeden nasibini alacak.

Yapılan bu düzenlemenin ardından Uber’den kısa bir yazılı açıklama yapıldı. Uber’den yapılan açıklamada, “Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız.” denildi.