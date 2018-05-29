Taşıma yönetmeliği değişti: Uber sürücülerine ve araçlarına ceza!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Taşıma Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayınladı. Yeni yönetmelik ile korsan taşımacılığa yeni yasaklar geliyor. Yönetmeliğin Uber, Scotty benzeri platformları hedef aldığı belirtiliyor.

Taşıma Yönetmeliği’nin 30. maddesindeki değişikliğe göre karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, belge kapsamı dışında taşımacılık yapanlara çeşitli cezalar kesilecek. Yetkisi dışında taşımacılık yapanlar önce uyarılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacak.

Taşıtlarını korsan taşımacılık için kullanan araç sahiplerine önce 50 uyarı puanı cezası verilecek. Bir yıl içinde ikinci kez aynı ihlali gerçekleştiren A1, B2 ve D2 belge sahiplerinin yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak. 50 uyarı puanı, 3 bin lira karşılığında kaldırılabilecek.

Taksi ruhsatı olmayan Uber araçları, cezadan kurtulmak için D2 belgesi çıkartarak otel ya da turizm işletmesine bağlı taşımacılık hizmeti veriyormuş gibi yolcu taşıyor. Türkiye’de sisteme kayıtlı 5 bin Uber sürücüsü var. Sistemdeki yasal değişikliğin Uber sürücülerini nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-17.htm