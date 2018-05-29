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Taşıma yönetmeliği değişti: Uber sürücülerine ve araçlarına ceza!

Uber ve sarı taksi arasındaki rekabete Bakanlık müdahale etti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile korsan taşımacılığa ağır cezalar getirildi.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Taşıma Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayınladı. Yeni yönetmelik ile korsan taşımacılığa yeni yasaklar geliyor. Yönetmeliğin Uber, Scotty benzeri platformları hedef aldığı belirtiliyor.

Taşıma Yönetmeliği’nin 30. maddesindeki değişikliğe göre karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, belge kapsamı dışında taşımacılık yapanlara çeşitli cezalar kesilecek. Yetkisi dışında taşımacılık yapanlar önce uyarılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacak.

Taşıtlarını korsan taşımacılık için kullanan araç sahiplerine önce 50 uyarı puanı cezası verilecek. Bir yıl içinde ikinci kez aynı ihlali gerçekleştiren A1, B2 ve D2 belge sahiplerinin yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak. 50 uyarı puanı, 3 bin lira karşılığında kaldırılabilecek.

Taksi ruhsatı olmayan Uber araçları, cezadan kurtulmak için D2 belgesi çıkartarak otel ya da turizm işletmesine bağlı taşımacılık hizmeti veriyormuş gibi yolcu taşıyor. Türkiye’de sisteme kayıtlı 5 bin Uber sürücüsü var. Sistemdeki yasal değişikliğin Uber sürücülerini nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz.



http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-17.htm Yorum Yaz
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kuklacini 11 ay en beğenilen
Seçim geliyor taksicilerin gazı alınıyor.
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pcwolf28 11 ay
Taksiye binmeyin bindirmeyin.
Bu ne lan ölüm tehditleri edenler yönetmelik değiştiriyor...
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Guest-0581C8F77 11 ay
ben yaşasın über diyorum.
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sakulta8585 11 ay
Arkadaslar birsey sormak istiyorum. Ben haftaya insaallah Istanbul‘dayim ve Uber ile bir kez olsa bile yolculuk yapmak istiyordum.
Bu Servis tamamen kalkti mi hemen piyasadan yoksa bunun gecis süreci felan var mi?
Istanbul‘da kisacasi Uber ile istedigim yere gidebilirmiyim hala?
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hukukturan 11 ay
2. Çiftlikbank vakası oldu uber zuahhahahahahaha daha beter olun
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sevince1971 11 ay
uber cilere karsi cikan devlet kimin zoruyla karsi?
uber vergi mi kaciriyor..?taksiciye yaptigin gibi ver ruhsati 1600 tl den de vergisini al.taksiciler 1600 tl gosteriyor ya vergi dilimini....her uye surucuden al 1600 tl ustunden vergini..bak bakalim o zaman 2 trilyona taksi plakasimi kalir..sehir eskiyasi mi kalir..taksiye binen mi kalir yolcusunun esyasi icin bile para isyen taksici mi kalir...her otobus duraginda 30 tane taksicimi kalir.ambulansa yil vermeyen veya pesine takilan yol verenin hakkina tecavuz eden taksicimi kalir....
biraz halkci dusunun..biraz halk icin calisin ey Ankara daki cemaatttt.
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Guest-0581C8F77 11 ay
trafikte baya bi vakit geçiren biri olarak özellikle istenbul trafiğinde taksiciler terör estiriyor istanbulda.
o yüzden tepki olarak hiç binmesemde
YAŞASIN UBER DİYORUM.
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black3591 11 ay
Öğrenciyim sınava geç kalma durumum oldu normalde kendi arabanla gitsen 5 tl tutmayacak yere öğrenci indirimi yapıldığı halde 40tl istendi binmedim.Cidden taksi ile ulaşım gereksiz pahalı ve durakta bir sürü araç boş duruyordu maliyet vs kurtarmıyor demesinler bence uber tarzı uygulamaların gerekli standartlar çerçevesinde dahada fazla yaygınlaştırılması lazım.bildğiniz insanların baska bir alternatifi kalmayınca söğüşlüyorlar,kabalık filan ayrı konu bu zamana kadar hangi taksiye bindiysem %60 - 80 böyle.Bu uygulamalar güzel bir rekabet ortamı sağlıyor bence ağır bir tabir oluyor ama sektörün bence böyle ıslah edilmesi lazım.
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xooxxoox 11 ay
Geçen gün ilk defa ubere bindim gerçekten farklı ya. Taksiciler kendilerine baksın biraz sonrada düşünsünler uber neden bu kadar seviliyor diye !!!
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Tensi 11 ay
Olumle tehdit eden taksici mafyasi ile pkk arasinda ne fark var simdi? Ikisi de istedigini silah zoru ile yaptirmaya calisiyor. Bunlar da gorusmeleri Oslo'da mi yapti acaba?
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zeki_ist 11 ay
3. havalimanini Uber almış diyorlar
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trojana 11 ay zeki_ist
Ben de o şekilde duydum. Taksiciler fazla sevinmesin uberi zor gönderirler.
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MonitörKertenkelesi 11 ay
Uber yalnızca Türkiye değil ABD ve Avrupada da büyük protestolar ve hatta taksici ihtiharlarına neden olan büyük bir iş ağı. Türkiyede bazı kesimler Türkiyedeki taksicileri suçluyor ise de ABD veya Avrupadaki taksicilerden kim ne istedi bunun da hesabını verebilirler mi?
Yani sözün özü, bir de şu var, dünya Karma felsefesi üzerine kurulu. Birileri ekmeğinden oluyor, aç kalıyor diye buna sevinenin bir gün kendi ekmeğinin elinden alınıp aynı kazdığı kuyuya düşeceği de hayatın bir gerçeği. Çok da başkalarının canını yakmayı mutluluk olarak görmemek lazım. Etme bulma dünyası bu dünya.
Taksiciler de yarın Uber'in taksi şoförleri olacaktır, çünkü onların mesleği şoförlük. Bu işi de şehri en iyi bilen taksici şoförler yapar. hatta işsiz bir çok taksi şoförü yakında uber sürcüsü de olabilir o yüzden uber kullanırken de şoför ile taksiciler nefreti üzerine çok konuşmasanız iyi olur.
ABD'de Uberin işsiz bıraktığı için hayatına son veren taksici haberlri ile sizleri başbaşa bırakıyorum.
amerikaninsesi.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Üşenip linke bakmayacaklar için kısa alıntı:
Amerikanınsesi.com
04 Nisan 2018
NEW YORK —
...İlk olarak San Francisco’da 2006’da başlayan operasyonlarını bugün neredeyse Amerika’nın her kentinde sürdüren Uber en büyük direnişi sarı taksileriyle ünlü New York’ta yaşıyor. Rekabet yüzünden işlerini değiştiren, taksilerini satan ve hatta şehirden taşınanlar dışında, son birkaç ayda 4 taksi şoförünün bu rekabet yüzünden intihar etmesi sorunun boyutlarının büyüdüğünü gösteriyor.
Ocak ayında Manhattan’ın kuzeyindeki evinin 5’inci katından kendini atan Danilo Corporan Castillo ve Şubat ayında Belediye Sarayı önünde Uber’i suçlayan bir konuşmanın ardından kendisini öldüren 60 yaşındaki limuzin şoförü Douglas Schifter’in ardından, Romanyalı bir göçmen olan Nicanor Ochisor’un evinin garajında kendisini astı. Olay birçok taksiciyi sokaklara döktü. Taksi şoförleri sendikaya bağlı değil. New York Taksi ve Limuzin Şoförleri Derneği onlar adına protesto eylemi düzenleyebilse de onlar adına daha iyi çalışma şartları için yetkililerle pazarlık edemiyorlar.
New York Times’in haberine göre 2015 yılında Uber sayısı taksilerin oldukça üzerine çıkmış. Bu yüzden taksiciliği bırakıp Uber’e geçenlerin sayısı da artmış. Bugün şoförlerin çoğu Uber, Lyft ve Juno gibi aplikasyonlar için çalışıyorlar. Yaklaşık 70 bin kişinin Uber için çalıştığı belirtiliyor.
Son not: Şu kutsal Ramazan günü başka meslekten işinde gücünde insanlara kötü beddualar etmeyin, çoluk çocuk besleyen insanları ekmeğinden etmeyin. Bir gün kendiniz iflas eder parasız kalır o beğenmediğiniz taksiyi tutacak paranız kalmaz, yolda kalırsınız aman diyeyim.
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imhotep_of_grudge 11 ay
taksicilere oy için her türlü...
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