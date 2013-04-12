Ubisoft, Prince of Persia: The Shadow and Flame'i mobil platform için duyurdu

Haber Editörü
Ubisoft, Prince of Persia serisinin 1993 yılında yayınlanan oyunu Prince of Persia: The Shadow and Flame'i yenileyerek akıllı telefonlar ve tabletlere getireceğini duyurdu.
Duyuruyla birlikte kısa bir tanıtım videosu da yayınlayan Ubisoft, günümüz için yeniden düzenleyeceği yapımın neler sunacağını da gözler önüne serdi. Aslına sadık kalınarak geliştirilecek yapımla birlikte 15 bölüm, 25 farklı silah, özel güçler ve özel saldırı şekilleri mobil oyuncuların beğenisine sunulacak. Ayrıca, içeriklerin bazılarının yeni eklemelerden oluşacağını da belirtelim.
Çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi paylaşılmayan yenilenmiş Prince of Persia: The Shadow and Flame'in mobil platformda nasıl bir deneyim sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OXQLYySMMNU Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sands of Time indirilebilir içerik olarak sunulmakta. Prince of Persia The Shadow and Flame 90'lı yıllarda yayınlanan üçlemenin ikinci oyunu. Yani bu yeni yapım Shadow and Flame'in yeniden hazırlanmış hali.
"Prince of Persia® The Shadow and The Flame alıp, hemen başlayabileceğiniz, oynamanın kolay fakat ustalaşmanın zor olduğu epik bir klasiğin mükemmel bir uyarlanması. Prensesini ve krallığı kurtarmak için garip yaratıklarla savaşan, yolculuğunun onu köklerine iteceği bir Prens olarak oyunda rol alacaksınız."
p.o.p. mazisi daha eskidir 1989- 1990 senesinde siyah beyaz olarak dos formatındaki bilgisayarımda oynardım