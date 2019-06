Ubisoft, Prince of Persia: The Shadow and Flame'i mobil platform için duyurdu

Ubisoft, Prince of Persia serisinin 1993 yılında yayınlanan oyunu Prince of Persia: The Shadow and Flame'i yenileyerek akıllı telefonlar ve tabletlere getireceğini duyurdu.





Duyuruyla birlikte kısa bir tanıtım videosu da yayınlayan Ubisoft, günümüz için yeniden düzenleyeceği yapımın neler sunacağını da gözler önüne serdi. Aslına sadık kalınarak geliştirilecek yapımla birlikte 15 bölüm, 25 farklı silah, özel güçler ve özel saldırı şekilleri mobil oyuncuların beğenisine sunulacak. Ayrıca, içeriklerin bazılarının yeni eklemelerden oluşacağını da belirtelim.

Çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi paylaşılmayan yenilenmiş Prince of Persia: The Shadow and Flame'in mobil platformda nasıl bir deneyim sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.







http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OXQLYySMMNU