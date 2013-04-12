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Ubisoft, Prince of Persia: The Shadow and Flame'i mobil platform için duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ubisoft, Prince of Persia: The Shadow and Flame'i mobil platform için duyurdu
Ubisoft, Prince of Persia serisinin 1993 yılında yayınlanan oyunu Prince of Persia: The Shadow and Flame'i yenileyerek akıllı telefonlar ve tabletlere getireceğini duyurdu.

Duyuruyla birlikte kısa bir tanıtım videosu da yayınlayan Ubisoft, günümüz için yeniden düzenleyeceği yapımın neler sunacağını da gözler önüne serdi. Aslına sadık kalınarak geliştirilecek yapımla birlikte 15 bölüm, 25 farklı silah, özel güçler ve özel saldırı şekilleri mobil oyuncuların beğenisine sunulacak. Ayrıca, içeriklerin bazılarının yeni eklemelerden oluşacağını da belirtelim.  
Çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi paylaşılmayan yenilenmiş Prince of Persia: The Shadow and Flame'in mobil platformda nasıl bir deneyim sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 
 


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OXQLYySMMNU Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yagami201 6 yıl
Bu oyun Sands Of Time remake'i falan değil yahu, gayet eski bir oyun. İlk oyun çıktıktan bir kaç yıl sonra çıktı dos formatında.(Gerçi ben ilk kez 8 yıl önce snes'de oynamıştım.)
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MAVİT 6 yıl
darkest earth
Oyun the Sands of Time`in bir remake i olacak. Söyle de bir açıklama yapılmış. Prince of Persia® The Shadow and The Flame alıp, hemen başlayabileceğiniz, oynamanın kolay fakat ustalaşmanın zor olduğu epik bir klasiğin mükemmel bir uyarlanması. Prensesini ve krallığı kurtarmak için garip yaratıklarla savaşan, yolculuğunun onu köklerine iteceği bir Prens olarak oyunda rol alacaksınız.

Sands of Time indirilebilir içerik olarak sunulmakta. Prince of Persia The Shadow and Flame 90'lı yıllarda yayınlanan üçlemenin ikinci oyunu. Yani bu yeni yapım Shadow and Flame'in yeniden hazırlanmış hali.
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EXios 6 yıl
Neden 3d yapmazlarki

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popkolik25 6 yıl
YENİ BİR POP OLMASA DA,BU TÜR HABERLER BİZE ÇOK İYİ GELİYOR..
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darkest earth 6 yıl
Oyun the Sands of Time`in bir remake i olacak. Söyle de bir açıklama yapılmış.
"Prince of Persia® The Shadow and The Flame alıp, hemen başlayabileceğiniz, oynamanın kolay fakat ustalaşmanın zor olduğu epik bir klasiğin mükemmel bir uyarlanması. Prensesini ve krallığı kurtarmak için garip yaratıklarla savaşan, yolculuğunun onu köklerine iteceği bir Prens olarak oyunda rol alacaksınız."
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GökŞah 6 yıl
Duygulandim.oyun benle yasit ve ben bu oyunu s3 ume kurucam.teknoloji guzel sey yav
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FrioVentus 6 yıl
Allahtan gamelofta yaptırtmıyor.
Bu her halükarda oynanır.
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K.Dot 6 yıl
Bekleriz
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V911 6 yıl
5 dolara satar yine..
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ErdemZen 6 yıl
Yaşıtım bir oyun efsanesini modern telefonumda oynamak ilginç ve güzel olacak, sanıyorum.
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XanthiN 6 yıl
Teşekkürler
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tekin-71 6 yıl
6600 da ne oynardım be...
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SylvanasWindrunner 6 yıl
Yepyeni ve saglam bi senaryoyla pc ve konsollara bi PoP gelse daha iyi olacak.
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Oziko 6 yıl
PoP'un 93 oyunu olduğunu yeni öğrendim.
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H.TOGAN 6 yıl Oziko
Oziko
PoP'un 93 oyunu olduğunu yeni öğrendim.


p.o.p. mazisi daha eskidir 1989- 1990 senesinde siyah beyaz olarak dos formatındaki bilgisayarımda oynardım
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