Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubisoft'un mobil duyuru listesinde "Rabbids Big Bang" de yer alıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
510
1
3
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ubisoft'un mobil duyuru listesinde
Assassin's Creed: Pirates, Trials Frontier ve Rayman Fiesta Run'ı yıl bitmeden mobil cihazlar için yayınlayacağını açıklayan Ubisoft'un duyuru listesinde Rabbids Big Bang'de yer alıyor.

Bizleri sevimli ve bir o kadar da psikopat tavşanların uzay macerasına konuk edecek olan yapım, Angry Birds Space'i andırmıyor değil. Ancak, Rabbit Big Bang'deki amacımız yapıları yıkmak yerine en çok altını toplamak olacak. 

Fırlatma için sırtımızdaki Jetpack'in yeterli olmadığı oyunda, beyzbol sopası olan bir dostumuzun yardımına ihtiyaç duyacağız. Topladığımız altınlar sayesinde karakterlerimizi özelleştirerek güçlerini arttırabileceğiz. Rabbit Big Bang'de 150 farklı görevin ve 10 farklı oyun dünyasının yer edineceğini de belirtelim.
Gezegenlerin çekim kuvvetleri gibi oyun dinamiklerinin de bulunacağı Rabbids Bing Bang'ın nasıl bir deneyim sunacağını ise, oyunun çıkışı için işaret edilen ekim ayında hep birlikte göreceğiz. 
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GokhanMaths 6 yıl
Çekim kuvveti güzel fikir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metabisülfit 6 yıl
o boğa çıkmayaydı iyiydi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Geliştiriciler Konferansı 2013: 14nm işlemciler, giyilebilir teknolojiler ve dahası.... 6 yıl Toshiba 2.5" Hybrit SSHD Depolama Sürücüleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim