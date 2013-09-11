Ubisoft'un mobil duyuru listesinde "Rabbids Big Bang" de yer alıyor

Assassin's Creed: Pirates, Trials Frontier ve Rayman Fiesta Run'ı yıl bitmeden mobil cihazlar için yayınlayacağını açıklayan Ubisoft'un duyuru listesinde Rabbids Big Bang'de yer alıyor.





Bizleri sevimli ve bir o kadar da psikopat tavşanların uzay macerasına konuk edecek olan yapım, Angry Birds Space'i andırmıyor değil. Ancak, Rabbit Big Bang'deki amacımız yapıları yıkmak yerine en çok altını toplamak olacak.





Fırlatma için sırtımızdaki Jetpack'in yeterli olmadığı oyunda, beyzbol sopası olan bir dostumuzun yardımına ihtiyaç duyacağız. Topladığımız altınlar sayesinde karakterlerimizi özelleştirerek güçlerini arttırabileceğiz. Rabbit Big Bang'de 150 farklı görevin ve 10 farklı oyun dünyasının yer edineceğini de belirtelim.

Gezegenlerin çekim kuvvetleri gibi oyun dinamiklerinin de bulunacağı Rabbids Bing Bang'ın nasıl bir deneyim sunacağını ise, oyunun çıkışı için işaret edilen ekim ayında hep birlikte göreceğiz.