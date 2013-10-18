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Ubuntu mobil, stabil versiyonuyla kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubuntu mobil, stabil versiyonuyla kullanıma sunuldu

Ubuntu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı mobil sürüm nihayet stabil versiyonuyla Galaxy Nexus ve Nexus 4 akıllı telefon modelleri için indirmeye sunuldu.

Hem masaüstü hem de mobil sürüm Ubuntu 13.10 versiyonu altında yayınlandı. Bu versiyonun ismi ise Saucy Salamander. Kullanıcılar Ubuntu'nun sayfasından masaüstü veya mobil versiyonu indirebiliyor.

Mobil Ubuntu şimdilik bazı çekirdek uygulamalarla birlikte geliyor. Bunun dışında başka bir uygulama sunulmuyor. Stabil sürüm bununla birlikte günlük kullanıma uygun değil. Cihazların bozulması ihtimali nedeniyle sadece geliştiricilerin denemesi tavsiye ediliyor.

13.10 versiyonu ile birlikte Ubuntu mobil sürümü taşıyan cihazı harici bir ekrana bağladığınızda masaüstü Ubuntu tecrübesini yaşayabilecektiniz. Ancak grafik mimarisinin tam olarak destek sağlamaması ve gerekli bazı optimizasyonlar nedeniyle bu özellik Nisan ayındaki Ubuntu 14.04 ile sunulacak. Ayrıca bir Ubuntu cihazı da gelecek yıldan önce piyasaya çıkmayacak.

http://www.ubuntu.com/phone/install Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Nexus 4 e yükledim. Denedim yaklaşık 1 saat gezindim sonra android e döndüm. Eksikleri var ama gayet hızlı bir işletim sistemi olmuş. Marketi olmaması çok büyük bir eksi. Uygulama desteği olsa yani en azından whatsapp olsa 1 hafta kesintisiz kullanabilirdim. Sistem çok hızlı ama android de ki güzelim oyunlar ve programlar yok. 5-6 ay sonra uygulama ekosistemi güzelleşmiş ve daha da hızlanmış bir ubuntu bekliyorum. Nexus 4 ün android 4.3 ü şuan gerçekten çok hızlı ve ubuntu genel olarak çok gelişmiş ve kolaylaştırılmış bir sistem. Nexus 4 ü olan arkadaşlar yedek alıp denesinler, benim gibi sosyal biri değilseniz kullanın bile bence, ama ne kadar süre sabredip marketsiz bir işletim sistemi kullanırsınız orası da biraz muamma tabi.
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evereve 6 yıl
Sonunda gelişmeler oluyor bu konuda. Market olmasa bile en azından Whatsapp, Twitter, Instagram gibi uygulamalar mutlaka olmalı ama.
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Elitforce 6 yıl
Deneriz belki bir ara
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01001101 6 yıl
ubuntu resmi sitesinde yazan;

Ubuntu provides a fast and beautiful experience on inexpensive hardware. It doesn’t have the overhead of a Java virtual machine, so all core applications run at full native speeds with a small memory footprint. Our traditional consumer users can enjoy a blisteringly fast experience on their mid-range phones.

Ubuntu yüksek donanım gerektirmeden iyi bir kullanımı deneyimi sunacak. Sistem Java sanal makinası üzerinden çalışmadığı için uygulamalar ekstra işlemlere gerek kalmadanve fazla hafıza gerektirmeden kendi doğal hızları ile çalışacaklar. Kullanıcılarımız orta seviye telefonlarında Ubuntu ile gayet hızlı bir sisteme kavuşacaklar
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xxxone 6 yıl
Bozulma ne demek. Gelistirici olmama rağmen tirstim.
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Lion 6 yıl
Nexus 4'e yükleyen biri görüşünü aktarabilir mi ?
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ВAВA 6 yıl
İyi bir strateji izlerlerse tutabilir diyorum.
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Inque 6 yıl
Cok guzel bir arayuz.
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