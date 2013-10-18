Ubuntu mobil, stabil versiyonuyla kullanıma sunuldu

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Ubuntu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı mobil sürüm nihayet stabil versiyonuyla Galaxy Nexus ve Nexus 4 akıllı telefon modelleri için indirmeye sunuldu.
Hem masaüstü hem de mobil sürüm Ubuntu 13.10 versiyonu altında yayınlandı. Bu versiyonun ismi ise Saucy Salamander. Kullanıcılar Ubuntu'nun sayfasından masaüstü veya mobil versiyonu indirebiliyor.
Mobil Ubuntu şimdilik bazı çekirdek uygulamalarla birlikte geliyor. Bunun dışında başka bir uygulama sunulmuyor. Stabil sürüm bununla birlikte günlük kullanıma uygun değil. Cihazların bozulması ihtimali nedeniyle sadece geliştiricilerin denemesi tavsiye ediliyor.
13.10 versiyonu ile birlikte Ubuntu mobil sürümü taşıyan cihazı harici bir ekrana bağladığınızda masaüstü Ubuntu tecrübesini yaşayabilecektiniz. Ancak grafik mimarisinin tam olarak destek sağlamaması ve gerekli bazı optimizasyonlar nedeniyle bu özellik Nisan ayındaki Ubuntu 14.04 ile sunulacak. Ayrıca bir Ubuntu cihazı da gelecek yıldan önce piyasaya çıkmayacak.
http://www.ubuntu.com/phone/install Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ubuntu provides a fast and beautiful experience on inexpensive hardware. It doesn’t have the overhead of a Java virtual machine, so all core applications run at full native speeds with a small memory footprint. Our traditional consumer users can enjoy a blisteringly fast experience on their mid-range phones.
Ubuntu yüksek donanım gerektirmeden iyi bir kullanımı deneyimi sunacak. Sistem Java sanal makinası üzerinden çalışmadığı için uygulamalar ekstra işlemlere gerek kalmadanve fazla hafıza gerektirmeden kendi doğal hızları ile çalışacaklar. Kullanıcılarımız orta seviye telefonlarında Ubuntu ile gayet hızlı bir sisteme kavuşacaklar