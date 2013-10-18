Ubuntu mobil, stabil versiyonuyla kullanıma sunuldu





Ubuntu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı mobil sürüm nihayet stabil versiyonuyla Galaxy Nexus ve Nexus 4 akıllı telefon modelleri için indirmeye sunuldu.





Hem masaüstü hem de mobil sürüm Ubuntu 13.10 versiyonu altında yayınlandı. Bu versiyonun ismi ise Saucy Salamander. Kullanıcılar Ubuntu'nun sayfasından masaüstü veya mobil versiyonu indirebiliyor.





Mobil Ubuntu şimdilik bazı çekirdek uygulamalarla birlikte geliyor. Bunun dışında başka bir uygulama sunulmuyor. Stabil sürüm bununla birlikte günlük kullanıma uygun değil. Cihazların bozulması ihtimali nedeniyle sadece geliştiricilerin denemesi tavsiye ediliyor.





13.10 versiyonu ile birlikte Ubuntu mobil sürümü taşıyan cihazı harici bir ekrana bağladığınızda masaüstü Ubuntu tecrübesini yaşayabilecektiniz. Ancak grafik mimarisinin tam olarak destek sağlamaması ve gerekli bazı optimizasyonlar nedeniyle bu özellik Nisan ayındaki Ubuntu 14.04 ile sunulacak. Ayrıca bir Ubuntu cihazı da gelecek yıldan önce piyasaya çıkmayacak.

http://www.ubuntu.com/phone/install