Ubuntu ve Meizu, MWC 2016 fuarında yeni bir ürün tanıtacak





Mobil dünyaya ısrarlı bir şekilde adım atmak isteyen popüler Linux dağıtımı Ubuntu, 2014 sonlarında Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu ile ortaklığa gitmişti. Bu ortaklığın ilk meyvesi ise Meizu MX4 Ubuntu Edition olmuştu. MWC 2016 fuarında, ortaklığın ikinci meyvesini göreceğiz.





Kaynaklar, iki firmanın yeni bir akıllı telefon tanıtacağını belirtiyor. Yeni derken, elbette Meizu'nun geçen yıl ki akıllı telefonlarından bahsediyoruz. Muhtemelen Meizu MX5 veya Meizu PRO 5 amiral gemi modellerinden birisi, Ubuntu Touch işletim sistemi ile birlikte satışa sunulacak.





Meizu MX5 modelinde hatırlayacağımız üzere, 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, Helio X10 yonga seti, 3GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera ve 3150mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor. Meizu PRO 5 modelinde ise 5.7 inçlik Full HD AMOLED ekran, Exynos 7420 yonga seti, 3GB/4GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 21MP çözünürlüğünde arka kamera, 3050mAh kapasiteli batarya özellikleri bulunuyor.





Ubuntu, akıllı telefon pazarında çok iddialı değil ve hızlı bir yükselişe geçmesi de biraz zor gözüküyor zira Android ile iOS çok büyük bir pazar payına hakim durumda. Vakıf, daha çok kendisini tanıtmaya yönelik hamleler yapıyor. Resmi duyuru, 22 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilecek.

http://www.androidheadlines.com/2016/02/ubuntu-meizu-will-launch-a-new-handset-pro-5-at-mwc.html