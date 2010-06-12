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Ubuntu'nun tablet bilgisayarlara özel yeni bir versiyonu hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayarların hızlı yükselişi, donanım üreticileri kadar yazılım geliştiricileri de etkilemiş durumda. En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu'nun tablet bilgisayarlara özel yeni bir versiyon için çalışma içerisinde olunduğu açıklandı. Ubuntu'nun arkasındaki isim olan Canonical'ın OEM servislerden sorumlu başkan yardımcısı Chris Kenyon açıklamasında, tabletlere yönelik ilk Ubuntu versiyonunun yolda olduğunu, kurulu cihazların önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunulmuş olacağını açıkladı.

Henüz piyasaya sürülmeyen Ubuntu 10.10'u temel alacak yeni versiyonun ara biriminde çoklu dokunmatik desteği sunulacağı ve özellikle pil ömrü için olmak üzere çok sayıda optimizasyon içereceği bildiriliyor. Hem Intel hem de ARM tabanlı tabletlerle kullanılabilecek Ubuntu'nun rakipleri ise Android, iPhone OS ve Windows 7 olacak.


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marvinous 9 yıl
@ fx_57
Bu haber neden "Linux & Unix Tabanlı İşletim Sistemleri" kısmında yok acaba?
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marvinous 9 yıl
Şahsen dokunmatik ekranda netbook arayüzüyle bile mükemmel olur diye düşüyorum. Ama kesin daha iyi bir arayüz geliştirirler.
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artenis 9 yıl

kalın?
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yonex78 9 yıl
çok kalınmış:D hiç gülecegim yoktu:D
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(dark) 9 yıl
çok kalın
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Zihtumreth 9 yıl

darklike

çok kalın


Ubuntunun incesidemi varmış? Bak sen. Başlık + resim hooop cevap. Sıradaki..
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Kara 9 yıl

darklike

çok kalın



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Batuist 9 yıl
windowsta artık farklı platformlar için özelleştirilmeli diye düşünüyorum.. insanların internete girmek dışında hiçbir iş için kullanamadığı hatta flash siteleri bile zorla açan bir donanıma sahip netbook için bile windows 7 işletim sistemi tercih ediliyor.. bence microsoft bu konuda bir çalışma yapmalı ve çok daha hafifletilmiş ve sadeleştirilmiş bir versiyon ile farklı platformlar için windows geliştirmeli...
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Rainbow6 9 yıl
Ubuntunun son versiyonunda da netbook versiyonu mevcut ben normal surumunu indirip virtualbox da denedim cok rahat kuruluyor ve kullanimi cok guzel suruculerde internette seste problem yok, yeni kurdugumdan sorunlari falan var mi bilmiyorum ama ben begendim ubuntu boyle giderse OS piyasasinda ciddi rakip olabilir
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nehuse 9 yıl
Netbook versiyonu gayet başarılı tablettede iyi sonuç vereceğine eminim.
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