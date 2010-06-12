Ubuntu'nun tablet bilgisayarlara özel yeni bir versiyonu hazırlanıyor

Tablet bilgisayarların hızlı yükselişi, donanım üreticileri kadar yazılım geliştiricileri de etkilemiş durumda. En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu'nun tablet bilgisayarlara özel yeni bir versiyon için çalışma içerisinde olunduğu açıklandı. Ubuntu'nun arkasındaki isim olan Canonical'ın OEM servislerden sorumlu başkan yardımcısı Chris Kenyon açıklamasında, tabletlere yönelik ilk Ubuntu versiyonunun yolda olduğunu, kurulu cihazların önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunulmuş olacağını açıkladı.

Henüz piyasaya sürülmeyen Ubuntu 10.10'u temel alacak yeni versiyonun ara biriminde çoklu dokunmatik desteği sunulacağı ve özellikle pil ömrü için olmak üzere çok sayıda optimizasyon içereceği bildiriliyor. Hem Intel hem de ARM tabanlı tabletlerle kullanılabilecek Ubuntu'nun rakipleri ise Android, iPhone OS ve Windows 7 olacak.