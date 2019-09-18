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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üç arka kameralı yeni iPad Pro tasarımı ortaya çıktı

    Apple’ın Ekim ayında iPad Pro modellerini güncellemek üzere bir etkinlik yapması beklenirken bir sızıntı ortaya çıktı. Buna göre, yeni iPad Pro’lar üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek.
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    iPad
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple’ın Ekim ayında bir iPad Pro etkinliği için hazırlık yaptığına dair bilgiler gelirken, endüstri kaynaklarından Sonny Dickson tarafından (kendisi yılın erken dönemlerinde iPhone 11 tasarımlarını ortaya çıkarmıştı) paylaşılan bir fotoğraf, kişiye göre değişecek güzellikte bir iPad Pro tasarımını ortaya koyuyor. Tıpkı iPhone 11 Pro modelleri gibi üçlü kamerayla gelecek gibi görünen iPad Pro serisi, fotoğrafta iddiaya göre final tasarım modeli olarak karşımızda.
    Eğer Apple, iPad Pro modellerinin kameralarını bu şekilde güncellerse, tablet bilgisayarlar artık kamera departmanında telefonlardan geri kalmamaya başlayacaktır. Güncel iPad Pro modelleri, geçen yıl tanıtılan iPhone XR ile aynı kamera sistemini kullanıyor fakat yeni üçlü kurulum, yüksek kalitede video kaydedip direkt olarak cihaz üzerinde düzenlemeye imkan sağlayacaktır. Tabletle video çekme konusunda kaç kullanıcı heyecanlanacaktır o konuda şüpheliyiz.
    Yeni iPad Pro modelleri hakkında pek fazla sızıntı alamadık fakat şimdiye kadar Bloomberg’ten gelenlere göre yine 11 ve 12,9 inçlik modeller karşımıza çıkacak. Bu modeller, tabii ki gelişmiş kameralar ve işlemcilerle gelecek. Cihazlar hakkında daha fazla sızıntı muhtemelen önümüzdeki bir-iki hafta içerisinde ortaya çıkacaktır.


    https://sonnydickson.com/2019/09/17/first-physical-leak-of-apples-new-ipad-pro-mockup/ Yorum Yaz
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    bykrm 1 sa. en beğenilen
    Bunu 5 yaşındaki çocuğa göstersen bile %1000000 fake der.
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    napolyon94 36 dk.
    Bana fake gibi geldi, yinede 11 prodan daha sik duruyor bu yerlesim..mate20 saolsun.
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    oly1786 1 sa.
    8 senedir 3 farklı jenerasyon ipad kullanırım, ipadle çektiğim foto sayısı iki elin parmağını geçmez. Başkalarının da çok farklı olduğunu sanmam. Şimdi 3 arka kamera koyuyorlar. Apple yenilikte iyice patinaj yapmaya başladı.
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    bykrm 1 sa. en beğenilen
    Bunu 5 yaşındaki çocuğa göstersen bile %1000000 fake der.
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