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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 30 serisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin 19 Eylül tarihinde tanıtacağı Mate 30 serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de cihazların farklı fotoğrafları yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Teknoloji devi Huawei'nin yeni akıllı telefon modelleri Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun tanıtımına saatler kala, cihazlarla ilgili sızıntlar durmak bilmiyor. Geçtiğimiz gün render görüntüleri yayınlanan cihazların şimdi de öncekilerden farklı olan canlı görüntüleri paylaşıldı.

    19 Eylül'de tanıtılacak

    Fotoğraflarda Mate 30'un düz bir panel ve şelale ekrana kıyasla daha dar bir çentikle geleceği görülürken Pro modelinin ise daha geniş bir çentiğe sahip olacağını söylemek mümkün. Ayrıca Mate 30 Pro üç ön kamera ile birlikte geliyor gibi görünse de aslına bunların kameranın yanına iliştirilmiş ToF sensörü ve LED olduğunu belirtelim. Cihazların zümrüt yeşili, siyah, uzay grisi ve kozmik mor renk seçenekleri sunacağı da bir başka detay olarak göze çarpıyor.
    Hem Mate 30, hem de Mate 30 Pro modellerinin arka panelinde dairesel bir alana yerleştirilmiş dört kamera kurulumu görüyoruz. İki adet 40 MP sensör, bir adet 8 MP telefoto lens ve ToF modülü barındırması beklenen kameraya ek olarak flaş ise sol üst köşede konumlandırılmış durumnda.
    Mate 30, 40W hızlı şarj ve 27W kablosuz şarj desteğine sahip 4.200 mAh batarya ile gelirken, Mate 30 Pro modelinde ise bu kapasite 4.500 mAh seviyesine çıkıyor. Her iki cihazın da 7nm Kirin 990 yonga seti ve EMUI 10 arayüzü ile birlikte satışa sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim. Akıllı telefonların fiyatlarının ne olacağı ise şimdilik belirsiz.


    https://www.gsmarena.com/huawei_mate_30_in_hand_pictures_and_specs_leak-news-39223.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    koyunsavar 28 dk.
    Mate 30 trump dizayn benim favorim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alprkrkmz 35 dk.
    Mate 30 un daha şık durduğu aşikar. Kim çıkardı şu şelale midir nedir ekranı.
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