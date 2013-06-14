Üç boyutlu yazıcıdan üretilmiş fare kaplaması: Statial





Son dönemin gözde cihazları olarak büyük gelişme gösteren üç boyutlu yazıcı modelleri, farklı fikirler çerçevesinde kullanılmaya devam ediyor. Bu açıdan ortaya çıkan Statial, sıradan fareleri bambaşka bir yapıya büründürüyor.

PyottDesing tarafından hazırlanan Statial, Logitech'in M100 (15 TL) isimli faresine özel olarak üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş bir kapak modeli. M100'ün üst kapağının yerine takılan ve firmaya göre çok daha ergonomik bir kullanım imkanı sağlayan Statial, 70$ fiyat etiketi ve birçok farklı renk seçeneğiyle beraber satın alınabiliyor. Ürün ayrıca kişisel isteklere bağlı olarak ayarlanabiliyor.

Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım ve kurulum videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/3d-printed-replacement-cover-makes-your-mouse-infinitel-511624645