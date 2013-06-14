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Üç boyutlu yazıcıdan üretilmiş fare kaplaması: Statial

5 yıl
1,8b
1
17
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç boyutlu yazıcıdan üretilmiş fare kaplaması: Statial

Son dönemin gözde cihazları olarak büyük gelişme gösteren üç boyutlu yazıcı modelleri, farklı fikirler çerçevesinde kullanılmaya devam ediyor. Bu açıdan ortaya çıkan Statial, sıradan fareleri bambaşka bir yapıya büründürüyor.
PyottDesing tarafından hazırlanan Statial, Logitech'in M100 (15 TL) isimli faresine özel olarak üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş bir kapak modeli. M100'ün üst kapağının yerine takılan ve firmaya göre çok daha ergonomik bir kullanım imkanı sağlayan Statial, 70$ fiyat etiketi ve birçok farklı renk seçeneğiyle beraber satın alınabiliyor. Ürün ayrıca kişisel isteklere bağlı olarak ayarlanabiliyor.
Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım ve kurulum videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Üç boyutlu yazıcıdan üretilmiş fare kaplaması: Statial

http://gizmodo.com/3d-printed-replacement-cover-makes-your-mouse-infinitel-511624645 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burrnn 5 yıl
A.S.İ
En kral fare alınır o fiyata gereksiz bişey için çok para [:]

razr mamba ya da rat9 alamazsın o paraya. dandik bir oyun mouse'u alınır en fazla.
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HydroAcidX 5 yıl
Böyle biseyin varligindan bile yeni haberdar oldum.
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OverClocK1ng 5 yıl
SORU:
-15 liralık fareye takınca çözünürlüğü veya raporlama oranını arttırıyor mu?
CEVAP:
-HAYIR..
O zaman buna 70 Dolar + Mouse'a 8 Dolar(15TL) vereceğimize 78 Dolara kral bir mouse neden almayalım.
Örneğin: newegg.com/...
Aynaya bir bakayım bakalım alnımda salak falan mı yazıyor...
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Finkster 5 yıl
Çok hoşuma gitti birde içine led koydukmu tamamdır
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DH Misafiri 5 yıl
3d yazıcılarla plastikten herşeyin imal edilebilmesi çok güzel.
kendi mandal leğen kap kacağımı üretirken geçen birisinin model paylaşımıyla birlikte galaxy s4 ürettim, aynısı oldu valla naylonumsu hissi veriyor aynen.
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VYC Majoris 5 yıl
Aldım. Gelince yorumumu yaparım.
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$ngnmtl; 5 yıl
Buna bu parayı verecek kişinin aklından şüphe ederim.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Abi fareye bakar mısın? Çok değişik yeni nesil yav
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Cartoon 5 yıl
Almak lazım bundan.
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mehmednaim 5 yıl
3D yazıcı ile birlikte veriyorlar anlaşılan.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
En kral fare alınır o fiyata gereksiz bişey için çok para [>:]
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xpow3r 5 yıl
fiyatı cok abartmışlar.
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StummScream 5 yıl
Yaz aylarında havadar olur.

Altına 2 de fan püfür püfür
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Batuist 5 yıl
farenin üst kapağını çıkarır bunu takarsam farenin en fazla iki gün ömrü olur. Bu yaz günlerinde insanların elleri çok terler ve buna üzeri açık bir cihaz zannetmiyorum dayansın.. en azından benim farenin ömrü 2 bilemedin 3 gün olurdu.
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