Üç boyutlu yazıcıdan üretilmiş fare kaplaması: Statial

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Son dönemin gözde cihazları olarak büyük gelişme gösteren üç boyutlu yazıcı modelleri, farklı fikirler çerçevesinde kullanılmaya devam ediyor. Bu açıdan ortaya çıkan Statial, sıradan fareleri bambaşka bir yapıya büründürüyor.
PyottDesing tarafından hazırlanan Statial, Logitech'in M100 (15 TL) isimli faresine özel olarak üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş bir kapak modeli. M100'ün üst kapağının yerine takılan ve firmaya göre çok daha ergonomik bir kullanım imkanı sağlayan Statial, 70$ fiyat etiketi ve birçok farklı renk seçeneğiyle beraber satın alınabiliyor. Ürün ayrıca kişisel isteklere bağlı olarak ayarlanabiliyor.
Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım ve kurulum videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://gizmodo.com/3d-printed-replacement-cover-makes-your-mouse-infinitel-511624645 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
razr mamba ya da rat9 alamazsın o paraya. dandik bir oyun mouse'u alınır en fazla.
-15 liralık fareye takınca çözünürlüğü veya raporlama oranını arttırıyor mu?
CEVAP:
-HAYIR..
O zaman buna 70 Dolar + Mouse'a 8 Dolar(15TL) vereceğimize 78 Dolara kral bir mouse neden almayalım.
Örneğin: newegg.com/...
Aynaya bir bakayım bakalım alnımda salak falan mı yazıyor...
kendi mandal leğen kap kacağımı üretirken geçen birisinin model paylaşımıyla birlikte galaxy s4 ürettim, aynısı oldu valla naylonumsu hissi veriyor aynen.
Altına 2 de fan püfür püfür