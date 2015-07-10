Üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan robot, gövde yükseliğinin altı katına zıplayabiliyor

Üretim sürecine yeni bir soluk getiren üç boyutlu yazıcılar artık hemen her alanda aktif olarak kullanılıyor. Bu doğrultuda Harvard Üniversitesi mühendisleri tarafından üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan robot, belirtildiği kadarıyla gövde yükseliğinin altı katına zıplayabiliyor.

Araştırmacı Robert Wood'un önderliğinde hazırlanan robot, yumuşak ve sert parçaların birleşiminden oluşuyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi üç boyutlu yazıcılar kullanılarak hazırlanan robot, böylelikle hızlı bir şekilde oldukça ucuza üretilebiliyor ve sadece sert modellere nazaran çok daha dayanıklı bir alternatif ortaya koyuyor.

Merkezinde bulunan bölmede bütan ile oksijen karşımı taşıyan ve bu karşımın ufak çapta patlatılmasıyla gövde yükseliğinin altı katına kadar zıplayabilen robot, zıplama yönünü pnömatik bacaklarıyla belirliyor ve 100 zıplamaya kadar kırılmadan gövde bütünlüğünü korumaya devam edebiliyor. Sadece sert materyalden üretilen versiyonların bu zıplamaları kaldırmayacağını belirten araştırmacılar, bu robotun ise 1 metreden meydana gelebilecek düşmelere dahi dayanabildiğini sözlerine ekliyor.

Robotun yapabildiklerini gösteren kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.newscientist.com/article/dn27876&utm_campaign=youtubejumpingbot#.VZ-sGJPtlBc