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Uçak gemilerinden kalkabilen F-35B'lerin HMS Queen Elizabeth'e ilk iniş görüntüleri

İngiltere'nin 3 milyar sterlinlik HMS Queen Elizabeth uçak gemisine, F-35B savaş uçaklarının ilk iniş ve kalkışı gerçekleştirildi. Tarihe geçen anların detayları ve görüntüleri haberimizde.
7 ay
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Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
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F-35B savaş uçakları, İngiltere'nin yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in güvertesine ilk iniş ve kalkışını gerçekleştirildi. İngiliz Kraliyet Donanması Komutanı Nathan Gray ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yapan binbaşı Andy Edgell, Amerikan F-35B Lightning II uçaklarını gemiye indiren ilk İngiliz pilotlar olarak tarihe geçti.
Ayrıca Bkz. "Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi"
HMS Queen Elizabeth İngiltere'ye döndüğünde İngiliz jetleri güverteye inecek. Kraliyet Donanması'nın 3 milyar sterlin değerindeki amiral gemisi geçtiğimiz ay ABD'de uçuş denemelerine başlamak için Portsmouth'dan ayrılmıştı. HMS Queen Elizabeth, 2021'den itibaren İngiliz F-35'leri ile global operasyonlarda yer alacak.

İlk iniş tarihe geçti

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İngiliz tarihinin en büyük savaş gemisi, gezegendeki en gelişmiş savaş uçağıyla güçlerini birleştiriyor. HMS Queen Elizabeth güvertesine bu tarihi ilk iniş, ülkemizin bizi gururlandıran askeri tarihinin en büyük anlarından biridir. Bu aynı zamanda İngiltere’nin barışı destekleme ve savaşı önleme kararlılığının bir ifadesidir" dedi.
F-35B savaş uçağının İngiliz Kraliyet Donanması'na maliyeti 190 milyon sterlin. İngiltere, ABD'den 138 adet F-35 satın almıştı. F-35B, HMS Queen Elizabeth'den geleneksel mancınıkla fırlatma yerine kısa kalkış/dikey iniş (STOVL) yeteneği sayesinde kayak atlama rampası aracılığıyla havalanacak. 

https://newatlas.com/hms-queen-elizabeth-f-35b-first-carrier-landing/56562/ Yorum Yaz
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triplepen 7 ay en beğenilen
onlar bizi kıskanıyor mu bilmiyorum ama, ben onları çok kıskanıyorum.
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tostumm 7 ay interwap
İsrail bile derken? Türkiye'yi daha üst basamakta mı görüyorsun, eğer öyle düşünüyorsan dayanağın nedir, bunları mantık çevresinde açıklaman gerekir.
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WaylandIZMIR 7 ay
"S-400'leri almasaydın seninde bu oyuncaklarından olurdu" --Trump--
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Rouvax 7 ay
Aradaki fark çok fazla :(
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sniper23 7 ay
Bu aynı zamanda İngiltere’nin barışı destekleme ve savaşı önleme kararlılığının bir ifadesidir"

Nedense aklıma reyiz Publius Flavius Vegetius Renatus'un "Si vis pacem, para bellum" sözü geldi.
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SigSauer6 7 ay
Eeee HARRİERları bunlar yapmamış mıydı zaten?
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Tr@mmler 7 ay SigSauer6
SigSauer6
Eeee HARRİERları bunlar yapmamış mıydı zaten?

Ilk vtol uçağı ingilizler yapmıştı ve abd donanmasi bunlardan almıştı. Ancak ses hızının altinda uçuşu, ağır hareket kabiliyeti ve vtol için zor bir aviyonik kontrol sistemi olması nedeniyle ingilizler devamını getirmedi.
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interwap 7 ay
Bizden başka teslim almayan kadı mı? İsrail bile kaç tane aldı.
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tostumm 7 ay interwap
İsrail bile derken? Türkiye'yi daha üst basamakta mı görüyorsun, eğer öyle düşünüyorsan dayanağın nedir, bunları mantık çevresinde açıklaman gerekir.
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Bay Robot 7 ay
Keşşşşke benim olsa...

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triplepen 7 ay en beğenilen
onlar bizi kıskanıyor mu bilmiyorum ama, ben onları çok kıskanıyorum.
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