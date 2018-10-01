Uçak gemilerinden kalkabilen F-35B'lerin HMS Queen Elizabeth'e ilk iniş görüntüleri

F-35B savaş uçakları, İngiltere'nin yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in güvertesine ilk iniş ve kalkışını gerçekleştirildi. İngiliz Kraliyet Donanması Komutanı Nathan Gray ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yapan binbaşı Andy Edgell, Amerikan F-35B Lightning II uçaklarını gemiye indiren ilk İngiliz pilotlar olarak tarihe geçti.

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HMS Queen Elizabeth İngiltere'ye döndüğünde İngiliz jetleri güverteye inecek. Kraliyet Donanması'nın 3 milyar sterlin değerindeki amiral gemisi geçtiğimiz ay ABD'de uçuş denemelerine başlamak için Portsmouth'dan ayrılmıştı. HMS Queen Elizabeth, 2021'den itibaren İngiliz F-35'leri ile global operasyonlarda yer alacak.

İlk iniş tarihe geçti

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İngiliz tarihinin en büyük savaş gemisi, gezegendeki en gelişmiş savaş uçağıyla güçlerini birleştiriyor. HMS Queen Elizabeth güvertesine bu tarihi ilk iniş, ülkemizin bizi gururlandıran askeri tarihinin en büyük anlarından biridir. Bu aynı zamanda İngiltere’nin barışı destekleme ve savaşı önleme kararlılığının bir ifadesidir" dedi.

F-35B savaş uçağının İngiliz Kraliyet Donanması'na maliyeti 190 milyon sterlin. İngiltere, ABD'den 138 adet F-35 satın almıştı. F-35B, HMS Queen Elizabeth'den geleneksel mancınıkla fırlatma yerine kısa kalkış/dikey iniş (STOVL) yeteneği sayesinde kayak atlama rampası aracılığıyla havalanacak.

https://newatlas.com/hms-queen-elizabeth-f-35b-first-carrier-landing/56562/