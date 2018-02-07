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Uçak ve otel rezervasyonları artık Google Arama sonuçlarından yapılabilecek

Seyahat planlamasını akıllı telefon üzerinden yapan kullanıcılar artık otel ve uçak rezervasyonlarını ve daha birçok şeyi Google Arama sonuçları üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte detaylar...
1 yıl
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Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uçak ve otel rezervasyonları artık Google Arama sonuçlarından yapılabilecek
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Teknoloji devi Google, Salı günü yaptığı açıklamayla insanların akıllı telefonlarından seyahat planlaması için yaptıkları otel ve uçuş aramalarını daha basit hale getireceklerini açıkladı.

Şirketin belirttiğine göre otel ve uçuş rezervasyonları bundan böyle Google Arama sonuçları aracılığıyla kolayca yapılabilecek. Kullanıcılar fotoğrafların da dahil olduğu otel arama sonuçları arasında sayfayı aşağı yukarı kaydırarak gezebilecek ve sonuçların yer aldığı listeden ayrılmadan istediği sonuca dokunarak bilgilerini görüntüleyebilecek. Ayrıca, arama sonuçlarında tarih ve fiyat filtreleme özelliği de yer alacak. Nihai karar verildikten sonra da rezervasyonlar direk Google üzerinden yapılacak.

Aynı yöntem uçuşlar için de geçerli 

Aynı olay uçuşlar için de geçerli. Uçuş rezervasyonları da direk Google üzerinden filtre ve karşılaştırma işlemleri yapılarak gerçekleştirilebilecek. Şirketin belirttiğine göre, yeni ve ergonomik sekme tasarımı sayesinde kullanıcılar uçuşlar ve oteller arasında daha rahat gezebilecek.

Kullanıcılar ayrıca en iyi otel ve uçuş seçeneklerine karar verebilmek için varış noktasına göre arama yapabilecek. Gitmek istediğiniz hedef doğrultusunda yakındaki başka yerler de öneri olarak sunulabilecek. Google’ın onayladığı şirketlerin ek hizmetler sunabileceği de gelen bilgiler arasında.

Günümüzde pek çok insan bilgisayarının kapağını kaldırmak yerine akıllı telefonunu kullanarak seyahat planlaması yapıyor. Son anda planında değişiklik olan insanlar da keza bilgisayarla uğraşmadan telefondan işini hızlıca halletmek istiyor. Bu potansiyelin farkında olan Google da fırsatı değerlendirmekten geri kalmıyor tabii ki.


https://www.theverge.com/2018/2/6/16979382/google-travel-hotel-flight-search Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hanımneder 1 yıl
Yakında “YERLİ” geliyooo ‘ya da eklenir.
Turkcell’in Yanii’sinde zaten var ıdı.
Kaancım bi açıklama daha yap, gogıl bizi takip ediyi
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