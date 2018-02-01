Facebook hem kullanıcı sayısını hem de gelirlerini arttırdı

Geçen yıl özellikle başkanlık seçimlerinde aşırılık içeren reklamların ve videoların kontrolsüz bir şekilde yayıldığı iddialarıyla karşı karşıya kalan Facebook, bunu üzerinden atabilmek için zorlu dönemlerden geçmişti. Yine de sosyal ağın büyümesi devam etti.

Büyüdükçe büyüyor

Geçen yılın son çeyrek mali raporlarına göre ağın aylık aktif kullanıcı sayısı 2.13 milyar oldu ve yıl bazında yüzde 14 artış yaşandı. Günlük aktif kullanıcı ise 1.4 milyar ile yüzde 14 artış gördü.

Son çeyrekte firma yaklaşık 13 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 47 artış gösterdi. Faaliyet karı ise 7.3 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 63 arttı. Net gelir ise 4.2 milyar dolar oldu.

Ayrıca Bkz.

"Sosyal ağ takipçileri satan Devumi soruşturma geçiriyor"

Yıl geneline baktığımızda 40 milyar dolar ile gelirin yüzde 49 artış gösterdiğini görüyoruz. Faaliyet karı 20 milyar dolar olurken net kar da 16 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan Kuzey Amerika bölgesinde ilk kez kullanıcı sayısında düşüş yaşandı. Bunun en büyük sebebi artık bu kıtada doygunluğa ulaşılması olarak gösteriliyor. Yine genel anlamda kullanıcıların platform başında geçirdiği zamanın da azaldığı belirtiliyor. Bu iki faktör hisselerde yüzde 5 civarında bir düşüşe neden oldu.

Mobil kullanıcılar Facebook için artık hayati bir öneme sahip. Gelirlerin yüzde 89’u uygulamalardan ve mobil web deneyiminden geliyor. Masaüstü web platformu ise yüzde 11 gibi çok düşük bir seviyede kalıyor. Bu bakımdan sonraki dönemlerde Facebook’un mobil deneyime daha fazla önem vereceğini tahmin etmek yanlış olmaz.