Uçan taksi Volocopter, Singapur'da testlere başlayacak

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Kişisel hava aracı üreticileri arasında önemli bir noktada bulunan Volocopter şirketi, 2016 yılında şirket ile aynı ismi taşıyan hava araçları (Volocopter 2X ve Volocopter VC2000) için Alman yetkililerden lisans almıştı. Geçtiğimiz yıllarda Intel ve Daimler'den yatırım alan şirket tamamen elektrikle çalışan ve VTOL(Dikey Kalkış ve İniş) desteğine sahip olan hava aracıyla kullanıcılara otonom uçan taksi hizmeti sunmak istiyor. Geçtiğimiz yıl hava aracını Dubai'de test eden şirket daha kapsamlı testlerini gelecek yıl Singapur'da tamamlayacak.





Gökdelenler arasında yolcu taşıyacak

18 pervaneye sahip olan Volocopter, uzaktan bakıldığında drone ile helikopterin bir araya geldiği bir araç izlenimi uyandırıyor. 100 metre yükselikte uçabilen ve iki yolcu taşıyabilen hava aracı, 30 kilometrelik yolculuk sunabiliyor. Bu açıdan Singapur'un pilot bölge seçilmesi sürpriz değil zira gökdelenlerle dolu olan şehir, bir piste ihtiyaç duymayan Volocopter için uygun uçuş rotoları sunabilir.





Singapur'daki testlerin uçan taksi fikrinin gerçeğe dönüşmesi için son derece önemli olduğunu belirten Volocopter CEO'su Florian Reuter, Singapur'un; şehir ve teknoloji gelişimi açısından öncü bir role sahip olduğunu belirtiyor. 2019'un ikinci yarısında başlayacak olan testler beklenildiği gibi başarıyla tamamlanırsa ve şirket gerekli izinleri alırsa 5 yıl içinde Volocopter'in uçan taksileri farklı bölgelerde hizmet sunabilir.

https://www.engadget.com/2018/10/24/volocopter-air-taxi-test-singapore-autonomous-drone-helicopter/