Uçan taksi Volocopter, Singapur'da testlere başlayacak

Gökdelenler arasında yolcu taşıyacak
18 pervaneye sahip olan Volocopter, uzaktan bakıldığında drone ile helikopterin bir araya geldiği bir araç izlenimi uyandırıyor. 100 metre yükselikte uçabilen ve iki yolcu taşıyabilen hava aracı, 30 kilometrelik yolculuk sunabiliyor. Bu açıdan Singapur'un pilot bölge seçilmesi sürpriz değil zira gökdelenlerle dolu olan şehir, bir piste ihtiyaç duymayan Volocopter için uygun uçuş rotoları sunabilir.
Singapur'daki testlerin uçan taksi fikrinin gerçeğe dönüşmesi için son derece önemli olduğunu belirten Volocopter CEO'su Florian Reuter, Singapur'un; şehir ve teknoloji gelişimi açısından öncü bir role sahip olduğunu belirtiyor. 2019'un ikinci yarısında başlayacak olan testler beklenildiği gibi başarıyla tamamlanırsa ve şirket gerekli izinleri alırsa 5 yıl içinde Volocopter'in uçan taksileri farklı bölgelerde hizmet sunabilir.
https://www.engadget.com/2018/10/24/volocopter-air-taxi-test-singapore-autonomous-drone-helicopter/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle