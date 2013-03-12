Üçüncü parti Google Glass uygulamaları Google'ın SXSW etkinliğinde kendini gösterdi

Google, kendi geliştirdiği uygulamalar sayesinde şu ana kadar fotoğraf çekme ve video kaydı gerçekleştirme gibi özellikleri gözlüklerine kazandırmış olsa da, üçüncü taraf geliştiriciler platforma pek de dahil olmamıştı. Ancak, SXSW etkinliğinde gözlüğün neler yapabileceği göstermek adına The New York Times, Evernote, Skitch ve Path gibi üçüncü parti uygulamaların kapalı gösterimi yapıldı. Ayrıca, gözlüğe uygulama geliştirmeyi planlayan geliştiricilerin hangi unsurları göz önünde bulundurması belirtildi.





Bir mobil cihazdan farklı olarak, uygulama geliştirmenin daha fazla ilgi gerektirdiği bir platform olan Google Glass için uygulama geliştirmek istiyorsanız, her şeyden önce Google'ın koyduğu şu dört prensibe uymanız gerekiyor: "glass için tasarlayın", "her şeyi zamanında yapın", "bir şeyleri engellemeyin" ve "beklenmeyeni engelleyin".





Söz konusu prensipler oldukça karışık gibi görünse de uygulamaların Glass'ın küçük ekranında sade bir tasarımlar kullanıcılara beğenisine sunulması ve dikkat dağıtıcı olmaması isteniyor. Ayrıca, uygulamaların ihtiyaç duyulan bilgiyi yerinde ve zamanında sunması da Google Glass uygulamaları için oldukça önemli bir yer ediniyor.





Bu prensiplere göre geliştirilen The New York Times'ın Glass uygulamasını göz önüne aldığımızda, sadece son dakika haberlerinin kontrolünün sağlanabildiği ve önemli olarak nitelendirilebilecek başlıkların bildirim olarak kullanıcıya yansıtıldığı görülüyor. Glass için tasarlanmış bir kontrol sistemine de sahip olan uygulama; kullanıcıların sesli komutları, göz hareketleri, kafa hareketleri ve dokunmatik girişlerden kontrol edilebiliyor.





Google Glass uygulamalarının, "Miror" adını taşıyan bir programlama arayüzünde hazırlanacağını da belirtilirken, şu an için geliştirici aracının ne zaman yayınlanacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, aracın dağıtımına başlanmasıyla birlikte Glass için geliştirilen uygulamaların artmaya başlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

http://www.theverge.com/2013/3/11/4091426/google-teases-path-skitch-new-york-times-on-project-glass