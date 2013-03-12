Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üçüncü parti Google Glass uygulamaları Google'ın SXSW etkinliğinde kendini gösterdi

6 yıl
453
1
7
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üçüncü parti Google Glass uygulamaları Google'ın SXSW etkinliğinde kendini gösterdi
Google, kendi geliştirdiği uygulamalar sayesinde şu ana kadar fotoğraf çekme ve video kaydı gerçekleştirme gibi özellikleri gözlüklerine kazandırmış olsa da, üçüncü taraf geliştiriciler platforma pek de dahil olmamıştı. Ancak, SXSW etkinliğinde gözlüğün neler yapabileceği göstermek adına The New York Times, Evernote, Skitch ve Path gibi üçüncü parti uygulamaların kapalı gösterimi yapıldı. Ayrıca, gözlüğe uygulama geliştirmeyi planlayan geliştiricilerin hangi unsurları göz önünde bulundurması belirtildi.

Bir mobil cihazdan farklı olarak, uygulama geliştirmenin daha fazla ilgi gerektirdiği bir platform olan Google Glass için uygulama geliştirmek istiyorsanız, her şeyden önce Google'ın koyduğu şu dört prensibe uymanız gerekiyor: "glass için tasarlayın", "her şeyi zamanında yapın", "bir şeyleri engellemeyin" ve "beklenmeyeni engelleyin".

Söz konusu prensipler oldukça karışık gibi görünse de uygulamaların Glass'ın küçük ekranında sade bir tasarımlar kullanıcılara beğenisine sunulması ve dikkat dağıtıcı olmaması isteniyor. Ayrıca, uygulamaların ihtiyaç duyulan bilgiyi yerinde ve zamanında sunması da Google Glass uygulamaları için oldukça önemli bir yer ediniyor.

Bu prensiplere göre geliştirilen The New York Times'ın Glass uygulamasını göz önüne aldığımızda, sadece son dakika haberlerinin kontrolünün sağlanabildiği ve önemli olarak nitelendirilebilecek başlıkların bildirim olarak kullanıcıya yansıtıldığı görülüyor. Glass için tasarlanmış bir kontrol sistemine de sahip olan uygulama; kullanıcıların sesli komutları, göz hareketleri, kafa hareketleri ve dokunmatik girişlerden kontrol edilebiliyor.

Google Glass uygulamalarının, "Miror" adını taşıyan bir programlama arayüzünde hazırlanacağını da belirtilirken, şu an için geliştirici aracının ne zaman yayınlanacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, aracın dağıtımına başlanmasıyla birlikte Glass için geliştirilen uygulamaların artmaya başlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

http://www.theverge.com/2013/3/11/4091426/google-teases-path-skitch-new-york-times-on-project-glass Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
webbeast 6 yıl
Crysis reklamında kulaklık takanlar. RIP.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SerhanUygur 6 yıl
Konu nerelere gelmiş...

Glass benim aşırı ilgimi çekti. Bir teknophili olarak, çıkar çıkmaz durumum inşallah olursa hemen alacağım. gözümde bi ekran çok saçma durabilir, zaten sürekli gözünde gezmez kimse ama çok işe yaradığı güzel yerler olacaktır mutlaka :)

Google, eğer glass ın içine Google Ads ı entegre ederse o zaman olay şuna dönebilir :D::D

youtube.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
J0K3R61 6 yıl
Allahtan crysis reklamı telefonda açılmıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 6 yıl
crysis reklamı çok kötü olmuş her açtığımızda çıkıyor ekranda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engineermann 6 yıl
ödüm koptu...
birden crysis reklamı gelince... :P
hoparlör son sesti...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
Fotoğraflar görünmüyor,düzeltirseniz iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel SSD 335 video inceleme "Maliyet odaklı SSD test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim